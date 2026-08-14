ЕДИНОВЕРЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ЗАУРАЛЬЕ в XIX - начале XX вв.

Одно из направлений поповского течения в старообрядчестве.

В конце XVIII века наметилось сближение части старообрядцев с официальным православием. Компромисс был найден в форме единоверия.

Первые попытки соединения старообрядцев с официальной церковью на Урале и в Западной Сибири были предприняты в конце XVIII века. Вопрос о принятии урало-сибирским старообрядчеством единоверия в первой четверти XIX в. также не был решен. С одной стороны, старообрядцы надеялись на признание государством своей организации и разрешение принимать священников, не переходя в единоверческую церковь. С другой стороны, государство проводило лояльную политику в отношении старообрядчества.

С началом правления Николая I политика в отношении старообрядчества ужесточается и переходит из разряда убеждений в разряд принуждений. В 1838 г. под угрозой лишения социальных и экономических прав большая часть екатеринбургских купцов присоединилась к единоверию.

Организации единоверия в Тобольской губернии в 30-е гг. XIX в. способствовала активная миссионерская деятельность пермского архиепископа Аркадия и единоверческого священника из Екатеринбурга А. Георгиевского. 11 апреля 1834 г. последовал указ Синода предоставлявший пермскому архиепископу полную свободу действий на территории Тобольской епархии в отношении обращающихся в единоверие.

Первые единоверческие приходы в Тобольской губернии появились в с. Кодском Ялуторовского округа и с. Романовском Курганского округа.

В 1837 г. образовался единоверческий приход в г. Тюмени. Инициаторами его создания стали тюменские старообрядцы. В 1844 г. началось строительство каменной церкви, которое закончилось в 1850 году. С момента основания и до 1860 г. церковь носила называние Градо-Тюменской Никольской единоверческой, а с 1860 г., после освящения Троицкого престола, стала называться Троицкой.

В конце 40-х гг. XIX в. в Тобольской губернии было образовано еще три прихода: с. Уваровском, с. Сосновском, с. Крутихинском Ялуторовского округа.

В 40-е - начале 50-х гг. XIX в. создаются единоверческие приходы в с. Травнинском, с. Сивковском, с. Теплодубровском Ишимского округа и в с. Нижне-Алабужском Курганского округа.

Всего в 1855 г. в Тобольской губернии насчитывалось 19523 единоверца.

Сведения об организации единоверческих церквей во второй половине XIX века позволяют сделать вывод, что именно к середине XIX века были сформированы основные единоверческие центры в губернии. Новые единоверческие приходы стали появляться только в конце XIX – начале XX века.

В 1916 году в Тобольской губернии насчитывалось 15 единоверческих церквей, разделенных на 2 благочиния:

Благочиние священника Владимира Бирюкова

1. Тюменская Троицкая единоверческая церковь,

2. Бердюгинская Тихвинская единоверческая церковь,

3. Кодская Казанская единоверческая церковь,

4. Крутихинская Николаевская единоверческая церковь,

5. Сосновская Ильинская единоверческая церковь,

6. Уваровская Успенская единоверческая церковь,

7. Савинская Христорождественская единоверческая церковь.

Благочиние священника Еримия Бердюгина

1. Нижне-Алабужская Николаевская единоверческая церковь,

2. Романовская Вознесенская единоверческая церковь,

3. Сивковская Благовещенская единоверческая церковь,

4. приписная к ней Теплодубровская Троицкая единоверческая церковь,

5. Снегиревская Христорождественская единоверческая церковь,

6. Травнинская Николаевская единоверческая церковь,

7. Щучьевская Георгиевская единоверческая церковь,

8. приписная Плосковская единоверческая церковь.

Автор статьи: Ермакова Д.С.