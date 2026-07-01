ЕДИНОРОГ, артиллерийское орудие

ЕДИНОРОГ, артиллерийское орудие - старинное русское гладкоствольное артиллерийское орудие , на стволе которого изображалось мифическое животное - единорог .

Со­хра­ни­лась пи­щаль-ин­рог, от­ли­тая в 1577 году А. Чо­хо­вым (на­хо­дит­ся в Во­енно-ис­то­рическом му­зее артиллерии, инженерных войск и войск свя­зи в Санкт-Пе­тер­бур­ге). В 1757-1759 годах под руководством ге­не­рал-фельд­цейх­мей­сте­ра П.И. Шу­ва­ло­ва, с 1757 года начальника Ору­жей­ной кан­це­ля­рии, артиллерийские офи­це­ры М.В. Да­ни­лов, М.Г. Мар­ты­нов и другие раз­ра­бо­та­ли ряд но­вых об­раз­цов единорога ка­либ­ром от 3 фун­тов до 2 пу­дов (76-246 мм). Они пред­став­ля­ли со­бой уд­ли­нён­ные гау­би­цы, при­спо­соб­лен­ные как для на­стиль­ной, так и для на­вес­ной стрель­бы все­ми ви­да­ми сна­ря­дов (яд­ра­ми, раз­рыв­ны­ми и за­жи­гательными гра­на­та­ми и бом­ба­ми, кар­те­чью) на даль­ность до 4 км. Единороги име­ли ство­лы дли­ной 7,5-12,5 ка­либ­ра (0,5-3 м) с ко­нической за­ряд­ной ка­мо­рой, зна­чи­тель­но ус­ко­ряв­шей за­ря­жа­ние и обес­пе­чи­вав­шей луч­шую об­тю­ра­цию га­зов при вы­стре­ле и мень­шее рас­сеи­ва­ние сна­ря­дов. В единороге рас­ши­рял­ся к дуль­ной час­ти эл­лип­тический ка­нал ство­ла для вее­ро­об­раз­но­го раз­лё­та кар­те­чи в го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти в це­лях наи­боль­ше­го по­ра­же­ния жи­вой си­лы про­тив­ни­ка. Мас­са единорога бы­ла поч­ти в 2 раза мень­ше мас­сы ана­ло­гич­ных артиллерийских ору­дий. На­ли­чие об­лег­чён­ных ла­фе­тов с про­стым подъ­ём­ным вин­то­вым ме­ха­низ­мом, при­ме­не­ние при­це­лов в ви­де ди­оп­тра и за­ря­дов в кар­ту­зах (хол­що­вых ме­шоч­ках) обес­пе­чи­ва­ли боль­шую для то­го вре­ме­ни ма­нёв­рен­ность единорога на по­ле боя, точ­ность и ско­ро­стрель­ность (3-4 вы­стре­ла/мин) стрель­бы. Единороги ис­поль­зо­ва­лись в по­ле­вой, осад­ной, кре­по­ст­ной и ко­ра­бель­ной ар­тил­ле­рии, яв­ля­лись луч­ши­ми артиллерийскими ору­дия­ми то­го вре­ме­ни в Ев­ро­пе. На воо­ру­же­нии российской ар­мии единороги со­стоя­ли свыше 100 лет (до по­яв­ле­ния на­рез­ных ору­дий).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)