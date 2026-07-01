ЕДИНОРОГ, артиллерийское орудие
ЕДИНОРОГ, артиллерийское орудие - старинное русское гладкоствольное артиллерийское орудие, на стволе которого изображалось мифическое животное - единорог.
Сохранилась пищаль-инрог, отлитая в 1577 году А. Чоховым (находится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге). В 1757-1759 годах под руководством генерал-фельдцейхмейстера П.И. Шувалова, с 1757 года начальника Оружейной канцелярии, артиллерийские офицеры М.В. Данилов, М.Г. Мартынов и другие разработали ряд новых образцов единорога калибром от 3 фунтов до 2 пудов (76-246 мм). Они представляли собой удлинённые гаубицы, приспособленные как для настильной, так и для навесной стрельбы всеми видами снарядов (ядрами, разрывными и зажигательными гранатами и бомбами, картечью) на дальность до 4 км. Единороги имели стволы длиной 7,5-12,5 калибра (0,5-3 м) с конической зарядной каморой, значительно ускорявшей заряжание и обеспечивавшей лучшую обтюрацию газов при выстреле и меньшее рассеивание снарядов. В единороге расширялся к дульной части эллиптический канал ствола для веерообразного разлёта картечи в горизонтальной плоскости в целях наибольшего поражения живой силы противника. Масса единорога была почти в 2 раза меньше массы аналогичных артиллерийских орудий. Наличие облегчённых лафетов с простым подъёмным винтовым механизмом, применение прицелов в виде диоптра и зарядов в картузах (холщовых мешочках) обеспечивали большую для того времени манёвренность единорога на поле боя, точность и скорострельность (3-4 выстрела/мин) стрельбы. Единороги использовались в полевой, осадной, крепостной и корабельной артиллерии, являлись лучшими артиллерийскими орудиями того времени в Европе. На вооружении российской армии единороги состояли свыше 100 лет (до появления нарезных орудий).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.