ЕДИНОРОГ
ЕДИНОРОГ - мифическое животное, названное так по наличию одного длинного прямого рога на лбу.
Самые ранние изображения единорога встречаются в памятниках культуры III тысячелетия до н. э. (на печатях из древних городов долины реки Инд - Мохенджо-Даро и Хараппа). В ближневосточных и раннеевропейских мифологических системах образ единорога появляется, по мнению исследователей, из индийской традиции. Греческая (Ктесиас, Аристотель) и римская (Плиний Старший) традиции рассматривали единорога как реально существовавшего зверя и связывали его происхождение с Индией (или Африкой).
Символика единорога играет существенную роль в средневековых христианских сочинениях, восходящих к греческому тексту «Филиолога» (II-III века н. э.): единорог рассматривается как символ чистоты и девственности, приручить которого может только непорочная дева, отсюда - более поздняя христианская традиция, связывающая единорога с Девой Марией и Иисусом Христом.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.