ЕДИНОГЛАСИЯ ПРИНЦИП

ЕДИНОГЛАСИЯ ПРИНЦИП - в ме­ж­ду­народном пра­ве один из важ­ней­ших прин­ци­пов Ус­та­ва ООН , со­глас­но ко­то­ро­му для при­ня­тия Со­ве­том Безо­пас­но­сти ре­ше­ний по всем во­про­сам, кро­ме про­це­дур­ных, не­об­хо­ди­мо, что­бы за них бы­ли по­да­ны го­ло­са 9 из 15 чле­нов Со­ве­та Безо­пас­но­сти, вклю­чая сов­па­даю­щие го­ло­са всех по­сто­ян­ных чле­нов Со­ве­та - РФ, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и Ки­тая (статья 27 Ус­та­ва ООН).

Дос­та­точ­но од­но­му по­сто­ян­но­му чле­ну Со­ве­та Безо­пас­но­сти про­го­ло­со­вать про­тив, и ре­ше­ние счи­та­ет­ся от­кло­нён­ным (ве­то по­сто­ян­но­го чле­на). Принцип единогласия ис­хо­дит из пред­по­сыл­ки, что со­дей­ст­вие ус­та­нов­ле­нию и под­дер­жа­нию ме­ж­ду­народного ми­ра и безо­пас­но­сти тре­бу­ет со­гла­со­ван­ных дей­ст­вий. Принцип единогласия яв­ля­ет­ся су­ще­ст­вен­ной га­ран­ти­ей ме­ж­ду­народного ми­ра и пред­по­сыл­кой раз­ви­тия мир­ных от­но­ше­ний ме­ж­ду все­ми го­су­дар­ст­ва­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)