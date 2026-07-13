ЭДИНГ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Историк древнерусской архитектуры, литератор, коллекционер.

Отец, Николай Дмитриевич, из семьи прибалтийских баронов, офицер. В 1908 г. окончил гимназию в Воронеже и в том же г. поступил на историко-филологический факультет Московского университета, после окончания которого был оставлен для подготовки к науч. деят-сти при каф. теории и истории иск-ва.

С 20 сент. 1912 по 1916 – «вольнотрудящийся при Отделении изящных искусств Румянцевского музея» или, по словам И.Э. Грабаря (1912), помощник хранителя этого музея (хранителем был П.П. Муратов). С 1915 г. читал курс истории рус. иск-ва в МГНУ, постоянно расширял и углублял свои знания. Одним из первых в России применил прогрессивный в то время метод формальн. стилистич. анализа для исследования памятников рус. архитектуры XVII в. Ему были присущи критич. отношение к используемой лит-ре, глубокий ист. и тонкий худож. анализ исследуемых произв. Он занимался рисованием, живописью, поступил на архит. отд-е МУЖВЗ.

Не будучи «кабинетным» ученым, с 1914 ежегодно совершал поездки по сев. губерниям России, где изучал пам-ки др.-рус. архитектуры, живописи, прикладн. иск-ва, приобретал предметы старины для музеев. В 1915 г. Обществом защиты и сохранения в России пам-ков иск-ва и старины Э. был командирован для регистрации ещё не описанных к тому времени пам-ков Рус. Севера, преим. Архангельск. и Вологодск. губ. Исследователя интересовали худож. памятники Ростова Великого. Он собирал документы по истории края, рукописи ростовск. краеведов, книги, предметы старины. В 1917 Э. был избран чл.-сотр. Ростовск. музея древностей. Тогда же под его рук. проходила перестройка экспозиции музея. Здесь с 1924 хранятся собран. им рукописн. док-ты XVII–XVIII вв.

На основе материалов, собранных во время поездок по Рус. Северу, Э. уже к концу 1912 подготовил три монографии: о Ростове Великом и Угличе, Ярославле и Романове-Борисоглебске (ныне Тутаев), Костроме. Первая из них – «Ростов Великий. Углич: памятники художественной старины» (М., [1913]), хорошо иллюстр., открыла серию «Русские города – рассадники искусства: собрание иллюстрированных монографий», задуман. И.Э. Грабарем, с его предисловием. Для своего времени книга явилась серьезн. науч. тр., не утратившим значения до наст. времени.

К середине 1914 была сверстана вторая монография Э. о Ярославле и Романове-Борисоглебске, но так и не издана в связи с нач. Перв. мир. войны. С 1915 г. начал преподавать историю русского искусства в в Городском народном университете имени А.Л. Шанавского. На основе большого кол-ва мат-лов, собран. в ходе производившихся Э. изучения и регистрации пам-ков рус. иск-ва, он задумал, вопреки катастрофическому безвременью революционных лет, издать капитальный труд «Художественное достояние России», кот. должен был состоять из нескольких серий. Одну из них Э. подготовил в десяти выпусках к середине 1918. Свет увидел только первый из них.

В марте 1918 г. Борис Николаевич женился. Его избранницей стала известная в то время художница-авангардистка Любовь Сергеевна Попова (1889 – 1924). Летом 1919 г. отправился в очередную экспедицию в Ростов Великий. Собирался приступить к изучению знаменитого Успенского собора XVI века в Ростовском Кремле и «начал уже делать его обмеры», но заболел тифом и скончался. Могила не сохранилась: по одним сведениям похоронен около юж. стены Зачатьевского храма Спасо-Яковлевского мон. (Ростов Великий), по другим в некрополе храма Спаса Преображения на Песках.