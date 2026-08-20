ЕДИНЕНИЕ И ПРОГРЕСС
ЕДИНЕНИЕ И ПРОГРЕСС - политическая организация в Турции в 1880-х - 1920-х годах.
Основана в 1889 году в форме тайного комитета с целью борьбы против деспотического режима Абдул-Хамида II и установления конституционного строя. В Европе её участники именовались младотурками. В результате Младотурецкой революции 1908 года и свержения Абдул-Хамида II (апрель 1909 года) «Единение и прогресс» пришла к власти и позднее действовала как политическая партия - комитет «Единение и прогресс». Комитет «Единение и прогресс» предпринял попытку модернизации государственного аппарата, армии, системы просвещения и судопроизводства, но малая эффективность преобразований и неспособность его лидеров обеспечить проведение Османской империей самостоятельного внешнеполитического курса привели к падению авторитета партии и к временной победе в 1912 году её политических противников - партии «Свобода и согласие». В январе 1913 году комитет «Единение и прогресс» вернулся к власти в результате военного переворота. Его лидеры (Энвер-паша, Талаат-паша, Джемаль-паша) установили в стране диктаторский режим. В целях подрыва позиций нетурецкого капитала правительство, возглавляемое комитетом «Единение и прогресс», проводило политику массовых репрессий против греков, армян, арабов и других народов, проживавших в Османской империи. Заключив союз с Германией, оно вовлекло Османскую империю в 1-ю мировую войну, что привело к её военному, экономическому и политическому краху. В октябре 1918 года съезд партии принял решение о её самороспуске, лидеры комитета «Единение и прогресс» бежали за границу. В последующие годы некоторые бывшие руководители комитета «Единение и прогресс» попытались воссоздать партию. Встретив противодействие со стороны М.К. Ататюрка, они вступили на путь подготовки государственного переворота. После раскрытия в 1926 году антиправительственного заговора комитет «Единение и прогресс» был осуждён как реакционная и антинациональная организация, четверо его деятелей (Назым, Джавид, Абдул-Кадыр, Кара Кемаль) приговорены к смертной казни.