ЭДИНБУРГСКИЙ ЗАМОК

Древняя крепость XII – XVIII вв., расположенная на вершине Замковой Скалы в центре Эдинбурга.

До XVI века

Археологические раскопки показали, что территория Замковой Скалы, образовавшейся около 350 млн. лет назад в ходе вулканической активности, была заселена людьми примерно с IX в. до н.э. Найденные материалы свидетельствуют о существовании типичного для раннего железного века поселения. Некоторые исследователи считают, что первые письменные свидетельства о Замковой Скале относятся ко II в. н.э. и принадлежат перу Птолемея. Так, на составленной им карте на рассматриваемой территории обозначено селение «Алауна», что в переводе означает «каменное место». Однако велика вероятность, что знаменитый географ отметил какое-то другое место. Первое подлинное письменное свидетельство о существовании поселения на Замковой Скале относится примерно к 600 г. н.э. В валлийской эпической поэме «И Гододдин» упоминаются укрепления Эйдина (Din Eidyn).

Непосредственно крепость и замок упомянуты в письменных источниках лишь XIV в. Известный летописец Джон Фордун, описывая в своей хронике вдову короля Малькольма III, скончавшегося в 1093 г., св. Маргариту Шотландскую, упомянул «Замок дев», в котором она жила. Скоропостижная смерть молодой вдовы повлекла за собой осаду замка братом Малькольма, Дональдом Бэйном, ставшим в результате королем Дональдом III.

Административные реформы Дэвида I (1124-1153), сына Малькольма III, в первой половине XII в. превратили Эдинбургский замок в ключевое сооружение страны, где решались все государственные вопросы. С 1139 г. в замке стал заседать парламент. Расположенная на высоте 80 метров над окружающим ландшафтом, окруженная с трех стороны отвесными утесами и озером крепость со временем стала «ключом к Шотландии». В XII в. большинство построек было деревянными, лишь два здания были из камня – капелла св. Маргариты Шотландской и церковь св. Марии. Сейчас на месте последней находится Национальный военный мемориал.

В XIII – XIV вв. Эдинбургский замок неоднократно осаждался английскими войсками. После подписания Бервикского договора в 1357 г., положившего конец II Шотландской войне за независимость, Дэвид II затеял перестройку замка. В правление этого короля, в 1367 г., было начато строительство ставшей печально известной Башни Дэвида, соединившей часть навесных стен с другими малыми башнями. Так, в ней в 1479 г. содержался под стражей Александр Стюарт, герцог Олбани.

В 1440 г. сэр Уильям Кричтон, с 1437 г. являвшийся хранителем Эдинбургского замка и Канцлером Шотландии, предпринял попытку сломить власть клана Дугласов и установить регентство над малолетним правителем. В ноябре 1440 г. по его приказу в Башню Дэвида были доставлены шестнадцатилетний Уильям Дуглас и его младший брат Дэвид, которые после т.н. «черного ужина» были казнены в присутствии десятилетнего короля Якова II. Впоследствии сторонники Дугласов осадили замок, причинив ему значительные повреждения. После этих событий крепость подверглась дальнейшей перестройке. В середине XV в. были построены королевские апартаменты, став основой для созданного впоследствии дворца. В 1458 г. началось сооружение Главного Холла. Северо-восточная часть замка была также перестроена для лучшего маневрирования королевской артиллерии. В XV в., помимо королевской резиденции, административного и надзорного центра, замок функционировал и как арсенал.

XVI-XVIII века

В начале XVI в. король Яков IV Шотландский приказал построить королевскую резиденцию Холируд, неподалеку от одноименного аббатства. С этого времени Эдинбургский замок теряет свою важность как место жительства королевской семьи. Однако его общая значимость не меняется. В первой половине XVI в. в связи с очередным кризисом престолонаследия шотландская монархия провела рефортификацию замка, во время которой в крепости появилась бастионная система укреплений, вероятно, разработанная Мильорино Убальдини, – один из первых примеров подобных сооружений на территории Великобритании.

Одним из важнейших событий в истории замка за XVI столетие стало рождение Марией Стюарт в одной из комнат апартаментов будущего короля объединенных Англии и Шотландии Якова VI 19 июня 1566 г. После отречения Марии от престола в 1567 г. в истории замка, так же как и всей страны, начался период смуты. После битвы при Лангсайде в 1568 г. управление эдинбургской крепостью было передано сэру Уильяму Киркалди Грэнджу, выступавшему против Марии. Однако в 1570 г. Грэндж изменил свою позицию, сделав Эдинбургский замок оплотом сторонников Марии Стюарт. Началась очередная осада крепости, продлившаяся три года и вошедшая в историю Шотландии как «Долгая Осада». 28 мая 1573 г. окончательную победу одержали сторонники Елизаветы I.

После завершения «Долгой Осады» крепость неоднократно перестраивалась и рефортифицировалась в XVI – XVIII вв. При Карле II замок был превращен в современную по меркам того времени крепость, с мощными неприступными бастионами, артиллерийскими орудиями, арсеналом и пр., где содержался регулярный гарнизон. После попытки захвата замка во время I якобитского восстания стала очевидна необходимость новых перестроек крепости. Они произошли в 1720-1730-е – именно тогда были созданы фортификационные сооружения, дошедшие до наших дней. Разработкой новых бастионов руководили военный инженер Джон Ромер и архитектор Уильям Адам.

XIX-XXI века

Во второй половине XVIII - XIX вв. Эдинбургский замок помимо прочего выполнял роль тюрьмы для военнопленных в ходе Семилетней войны, Войны за независимость США, Наполеоновских кампаний. Однако массовый побег заключенных в 1811 г. показал местным властям, что замок больше не может исполнять функцию тюрьмы. С 1814 г. он является Национальным достоянием Шотландии. В 1818 г. сэру Вальтеру Скотту было разрешено проникнуть в Коронационную комнату, где он обнаружил коронационные регалии шотландских королей, которые были впоследствии выставлены на всеобщее обозрение. Через несколько лет состоялось еще одно торжественное событие в истории замка - его в 1822 г. посетил король Георг IV. Он стал первым монархом, посетившим Эдинбургский замок после Карла II в 1651 г.

В XIX и XX вв. продолжилось изучение наследия замка, шотландскими учеными были проведены археологические раскопки. Сейчас замок открыт для туристического посещения. Помимо исторических зданий Главного холла и капеллы св. Маргариты на территории крепости находятся разнообразные музеи, посвященные военной истории Шотландии. Также там находится военный мемориал, посвященный погибшим шотландским солдатам во время I и II Мировых войн. Эдинбургский замок является национальным достоянием Шотландии и считается символом Эдинбурга.