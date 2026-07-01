ЕДИНАЯ ШКОЛА
ЕДИНАЯ ШКОЛА - принцип организации системы образования, обеспечивающий преемственность и открытость всех его ступеней от низшей до высшей.
Единая школа предоставляет учащимся установленный государством объём общеобразовательных знаний (в том числе базовых) независимо от социального, имущественного, национального, расового положения их родителей; обеспечивает каждому учащемуся по окончании средней общеобразовательной школы право на продолжение образования, в том числе в вузах. Принцип единой школы означает, что для всех образовательных учреждений страны существуют единые принципы, цели и задачи воспитания и обучения, преемственность образовательных программ различных ступеней обучения, а также единая система управления образованием. Единая школа не отрицает, а предполагает наличие различных типов образовательных учреждений, а также своеобразие в построении учебных планов и программ, организации учебно-воспитательного процесса в каждом учебном заведении с учётом национальных, социально-культурных и других особенностей.
В истории педагогической мысли принцип единой школы стал составной частью крупных педагогических теорий. Как принцип организации государственной образовательной системы он рассматривался в дискуссиях национальных собраний в период Великой французской революции (проекты Ш.М. Талейрана, М.Ж. Кондорсе, Л.М. Лепелетье). Идею единой школы развивали И. Песталоцци, теоретики неогуманизма (Г. Кершенштейнер, П. Наторп, немецкий педагог Л. Гурлитт) и др.
В практике организации системы образования идеи единой школы были реализованы прежде всего в США, где школа, наряду с общеобразовательными задачами, решала проблему сплочения выходцев из семей разных наций в единую американскую нацию. Со 2-й половины XIX века на принципах единой школы были перестроены школьные системы Австро-Венгрии, Дании, Норвегии, Швейцарии, Германии, Франции.
В отечественной педагогике принцип единой школы сформулирован Ф.И. Янковичем де Мириево и оформлен в Уставе 1804 года, получив развитие в период экономических реформ 1860-х годов. Единой школе уделено большое внимание в материалах Всероссийского съезда по народному образованию (1913-1914) и в проекте реформы образования, разработанном под руководством П.Н. Игнатьева во время 1-й мировой войны.
«Положением об единой трудовой школе РСФСР» (1918) в России создавалась общеобразовательная школа из двух ступеней с обязательным и бесплатным обучением. Впоследствии структура школы постоянно менялась, создавались 7-, 9-, 10- и 11-летняя школа (в 2000 году принята концепция 12-летней общеобразовательной школы), школы рабочей молодёжи, школы колхозной молодёжи и пр. Преемственность с высшими учебными заведениями обеспечивали рабочие факультеты. Закон РФ об образовании (1992) также строится на принципе единой школы и предусматривает создание учебных заведений различных организационно-правовых форм, типов и видов, в которых реализуются преемственные общеобразовательные и профессионально-образовательные программы различного уровня и направленности.