ЕДИНАЯ ШКОЛА

ЕДИНАЯ ШКОЛА - принцип организации системы образования, обеспечивающий преемственность и открытость всех его ступеней от низшей до высшей.

Единая школа пре­дос­тав­ля­ет уча­щим­ся ус­та­нов­лен­ный го­су­дар­ст­вом объ­ём об­ще­об­ра­зо­вательных зна­ний (в том числе ба­зо­вых) не­за­ви­си­мо от со­ци­аль­но­го, иму­ще­ст­вен­но­го, на­цио­наль­но­го, ра­со­во­го по­ло­же­ния их ро­ди­те­лей; обес­пе­чи­ва­ет ка­ж­до­му уча­ще­му­ся по окон­ча­нии сред­ней об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы пра­во на про­дол­же­ние об­ра­зо­ва­ния, в том числе в ву­зах. Прин­цип единой школы оз­на­ча­ет, что для всех об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ний стра­ны су­ще­ст­ву­ют еди­ные прин­ци­пы, це­ли и за­да­чи вос­пи­та­ния и обу­че­ния, пре­ем­ст­вен­ность об­ра­зо­вательных про­грамм различных сту­пе­ней обу­че­ния, а так­же еди­ная сис­те­ма управ­ле­ния об­ра­зо­ва­ни­ем. Единая школа не от­ри­ца­ет, а пред­по­ла­га­ет на­ли­чие различных ти­пов об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ний, а так­же свое­об­ра­зие в по­строе­нии учеб­ных пла­нов и про­грамм, ор­га­ни­за­ции учеб­но-­вос­пи­тательного про­цес­са в ка­ж­дом учеб­ном за­ве­де­нии с учё­том национальных, со­ци­аль­но-куль­тур­ных и других осо­бен­но­стей.

В ис­то­рии пе­да­го­гической мыс­ли прин­цип единой школы стал со­став­ной ча­стью круп­ных пе­да­го­гических тео­рий. Как прин­цип ор­га­ни­за­ции государственной образовательной сис­те­мы он рас­смат­ри­вал­ся в дис­кус­си­ях национальных со­б­ра­ний в пе­ри­од Великой французской революции (про­ек­ты Ш.М. Та­лей­ра­на, М.Ж. Кон­дор­се, Л.М. Ле­пе­ле­тье). Идею единой школы раз­ви­ва­ли И. Пес­та­лоц­ци, тео­ре­ти­ки не­огу­ма­низ­ма (Г. Кер­шен­штей­нер, П. На­торп, немецкий пе­да­гог Л. Гур­литт) и др.

В прак­ти­ке ор­га­ни­за­ции сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния идеи единой школы бы­ли реа­ли­зо­ва­ны пре­ж­де все­го в США, где шко­ла, на­ря­ду с об­ще­об­ра­зо­вательными за­да­ча­ми, ре­ша­ла про­бле­му спло­че­ния вы­ход­цев из се­мей раз­ных на­ций в еди­ную американскую на­цию. Со 2-й половины XIX века на прин­ци­пах единой школы бы­ли пе­ре­строе­ны школь­ные сис­те­мы Ав­ст­ро-­Венг­рии, Да­нии, Нор­ве­гии, Швей­ца­рии, Гер­ма­нии, Фран­ции.

В отечественной пе­да­го­ги­ке прин­цип единой школы сфор­му­ли­ро­ван Ф.И. Ян­ко­ви­чем де Ми­рие­во и оформ­лен в Ус­та­ве 1804 года, по­лу­чив раз­ви­тие в пе­риод эко­но­мических ре­форм 1860-х годов. Единой школе уде­ле­но боль­шое вни­ма­ние в ма­те­риа­лах Все­российского съез­да по народному об­ра­зо­ва­нию (1913-1914) и в про­ек­те ре­фор­мы об­ра­зо­ва­ния, раз­ра­бо­тан­ном под руководством П.Н. Иг­нать­е­ва во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны .

«По­ло­же­ни­ем об еди­ной тру­до­вой шко­ле РСФСР» (1918) в Рос­сии соз­да­ва­лась об­ще­об­ра­зо­вательная шко­ла из двух сту­пе­ней с обя­за­тель­ным и бес­плат­ным обу­че­ни­ем. Впо­след­ст­вии струк­ту­ра шко­лы по­сто­ян­но ме­ня­лась, соз­да­ва­лись 7-, 9-, 10- и 11-лет­няя шко­ла (в 2000 году при­ня­та кон­цеп­ция 12-лет­ней об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы), шко­лы ра­бо­чей мо­ло­дё­жи, шко­лы кол­хоз­ной мо­ло­дё­жи и пр. Пре­ем­ст­вен­ность с выс­ши­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми обес­пе­чи­ва­ли ра­бо­чие фа­куль­те­ты. За­кон РФ об об­ра­зо­ва­нии (1992) так­же стро­ит­ся на прин­ци­пе единой школы и пре­ду­смат­ри­ва­ет соз­да­ние учеб­ных за­ве­де­ний различных ор­га­ни­за­ци­он­но-пра­во­вых форм, ти­пов и ви­дов, в ко­то­рых реа­ли­зу­ют­ся пре­ем­ст­вен­ные об­ще­об­ра­зо­вательные и профессионально-об­ра­зо­вательные про­грам­мы различного уров­ня и на­прав­лен­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)