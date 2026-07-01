ЕДИНАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (ЕПСР)

Единая партия социалистической революции (ЕПСР) — кубинская партия.

В годы борьбы против диктатуры Ф. Батисты в 1956—1958 политическим авангардом революционных сил являлись: возглавляемое Ф. Кастро «Движение 26 июля» , Народно-социалистическая (коммунистическая) партия (НСП) и Революционный Директорат 13 марта (революционная организация гаванских студентов). После победы революции встал вопрос об объединении этих организаций, которое и было осуществлено 27 ноября 1961. Так возникли Объединенные революционные организации (ОРО), которые были еще весьма далеки от политической партии, сцементированной Уставом и программными документами на марксистской основе, как того хотели лидеры «Движения 26 июля» и НСП. Следующий важный этап партийного строительства на Кубе был связан с превращением ОРО в ЕПСР. В процессе обсуждения и порой острейшего противостояния секретаря НСП по оргработе А. Эскаланте, считавшего, что его партия должна доминировать в этом союзе, и Ф. Кастро первый был снят со своего поста. В конце марта 1962 аппарат ОРО возглавил Ф. Кастро. В это же время стали создаваться первые ячейки ЕПСР. Важно отметить, что с марта 1962 по март 1963 шел тщательный отбор членов ОРО в ЕПСР. Почти 75 % членов ОРО были отсеяны. В то же время в ЕПСР стали принимать не только бывших революционеров, но и тех, кто решительно поддерживал Кубинскую революцию и являлся сторонником социалистических преобразований. Заслуживает внимания и характер приема в ЕПСР на собраниях трудовых коллективов, и введение кандидатского срока на 1 год. Центральным органом ЕПСР являлись газеты «Нотисиас де ой» и «Революсьон». ЕПСР просуществовала до 3 октября 1965, когда она была переименована в Коммунистическую партию Кубы .

Лит.: Кастро Ф. Октябрьская революция и Кубинская революция. Речи и выступления, 1960—1977 гг. М., 1978; Бородаев В. А. Кубинская революция и становление новой политической системы 1953—2006. М., 2007; История Латинской Америки. Вторая половина ХХ века. М., 2004.