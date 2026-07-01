ЕДИНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛЕВАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИИ

ЕДИНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛЕВАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИИ - основана в июне 1951 года как избирательный блок социалистических, леводемократических и коммунистических сил, выступавших за демократические реформы в рамках действующей конституции.

В ЭДА во­шли многие сол­да­ты и офи­це­ры Гре­че­ской на­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­мии (ЭЛАС), один из её ор­га­ни­за­то­ров и пред­се­да­тель в 1951-1968 годах - И. Па­са­ли­дис. В ию­ле 1956 года пре­об­ра­зо­ва­на в пар­тию (при­нят ус­тав, из­бра­ны центральные ор­га­ны), на 1-м съез­де (но­ябрь 1959 года) ут­вер­жде­на ор­га­ни­зационная струк­ту­ра. На 2-м съез­де (декабрь 1962 года) ЭДА вы­дви­ну­ла ло­зун­ги пол­но­го вос­ста­нов­ле­ния в стра­не де­мо­кра­тии, от­ме­ны чрез­вы­чай­ных за­ко­нов вре­мён Гра­ж­дан­ской вой­ны в Гре­ции 1946-1949 годов и за­пре­та на дея­тель­ность Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Гре­ции, про­ве­де­ния пра­ви­тель­ст­вом по­ли­ти­ки ней­тра­ли­те­та, вы­хо­да из НАТО и др. Вес­ной 1963 года ор­га­ни­зо­ва­ла ши­ро­кое об­щественное дви­же­ние про­тес­та в свя­зи с убий­ст­вом де­пу­та­та от ЭДА Г. Лам­бра­ки­са и до­би­лась от­став­ки пра­ви­тель­ст­ва К. Ка­ра­ман­ли­са. В ус­ло­ви­ях «чёр­ных пол­ков­ни­ков дик­та­ту­ры» 1967-1974 бы­ла за­пре­ще­на, но про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать в под­по­лье. В 1974 году во­зоб­но­ви­ла ле­галь­ную дея­тель­ность, всту­пи­ла в аль­янс «Объ­е­ди­нён­ные ле­вые». По­сле рас­па­да аль­ян­са в 1977 году влия­ние ЭДА сни­зи­лось. В 1985 году её воз­гла­вил М. Гле­зос . На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах ЭДА вы­сту­па­ет в сою­зе с Все­гре­че­ским со­циа­ли­сти­че­ским дви­же­ни­ем (ПАСОК).

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