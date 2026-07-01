ЕДИНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛЕВАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИИ
ЕДИНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛЕВАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИИ - основана в июне 1951 года как избирательный блок социалистических, леводемократических и коммунистических сил, выступавших за демократические реформы в рамках действующей конституции.
В ЭДА вошли многие солдаты и офицеры Греческой народно-освободительной армии (ЭЛАС), один из её организаторов и председатель в 1951-1968 годах - И. Пасалидис. В июле 1956 года преобразована в партию (принят устав, избраны центральные органы), на 1-м съезде (ноябрь 1959 года) утверждена организационная структура. На 2-м съезде (декабрь 1962 года) ЭДА выдвинула лозунги полного восстановления в стране демократии, отмены чрезвычайных законов времён Гражданской войны в Греции 1946-1949 годов и запрета на деятельность Коммунистической партии Греции, проведения правительством политики нейтралитета, выхода из НАТО и др. Весной 1963 года организовала широкое общественное движение протеста в связи с убийством депутата от ЭДА Г. Ламбракиса и добилась отставки правительства К. Караманлиса. В условиях «чёрных полковников диктатуры» 1967-1974 была запрещена, но продолжала действовать в подполье. В 1974 году возобновила легальную деятельность, вступила в альянс «Объединённые левые». После распада альянса в 1977 году влияние ЭДА снизилось. В 1985 году её возглавил М. Глезос. На парламентских выборах ЭДА выступает в союзе с Всегреческим социалистическим движением (ПАСОК).