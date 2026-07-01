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ЕДИГЕЙ, эпос
ЕДИГЕЙ - героический эпос у ряда тюркоязычных народов.
В основе эпоса - события периода распада Золотой Орды, связанные с возвышением мангытского эмира Едигея и с его борьбой против хана Тохтамыша (последний представлен в эпосе жестоким властителем, первый - благородным защитником справедливости); главная идея «Едигея» - опасность междоусобиц, ведущих к гибели страны. Существует во многих национальных версиях, наиболее ранние (на татарском языке) восходят к XVII веку. «Едигей» переведён на русский язык С.И. Липкиным (1942, опубликован в 1990 году). (смотри Ордынские выезды)
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