ЕДИГЕЙ, эпос

ЕДИГЕЙ - героический эпос у ряда тюркоязычных народов.

В ос­но­ве эпо­са - со­бы­тия пе­рио­да рас­па­да Зо­ло­той Ор­ды, свя­зан­ные с воз­вы­ше­ни­ем ман­гыт­ско­го эми­ра Еди­гея и с его борь­бой про­тив ха­на Тох­та­мы­ша (по­след­ний пред­став­лен в эпо­се жес­то­ким вла­сти­те­лем, пер­вый - бла­го­род­ным за­щит­ни­ком спра­вед­ли­во­сти); главная идея «Едигея» - опас­ность меж­до­усо­биц, ве­ду­щих к ги­бе­ли стра­ны. Су­ще­ст­ву­ет во мно­гих национальных вер­си­ях, наи­бо­лее ран­ние (на татарском языке) вос­хо­дят к XVII веку. «Едигей» пе­ре­ве­дён на русский язык С.И. Лип­ки­ным (1942, опубликован в 1990 году). (смотри Ордынские выезды )

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)