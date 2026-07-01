ЭДЕССА (др.-греч. Ἔδεσσα; совр. Урфа; также Орроя и Антиохия Каллироя)

Город в юго-западной части Месопотамии у реки Скирта.

Расположен в кольце холмов, открытых в южную сторону, его окружает плодородная равнина. Древний центр поклонения богине Атаргатис, засвидетельствованного в новоассирийских и нововавилонских источниках, позже столица Осроены. Была переоснована Селевком I Никатором как военное поселение, тогда же получила свое название от македонского города Эдесса. После того, как Абгар I объявил о создании независимого Осроенского царства в 132 г. до н.э., Эдесса была объявлена столицей.

Со времени Помпея Великого, который заключил договор с Абгаром II и позволил ему править своим царством, Эдесса играла большую роль в войнах с Парфией. Часто ее правители вставали на сторону Аршакидов, когда благоразумнее было бы сохранять союзнические отношения с Римом. Лузий Квиет при Траяне в 116 г. н.э. и Луций Вер во время Парфянской войны наказывали эдесцев за измену Риму, но город после этого восстанавливался. В 216 г. н.э. Эдесса стала римской колонией, в 217 г. здесь был убит Каракалла. Гордиан III восстановил независимость Осроены в 242 г., но уже в 244 г. она снова попала в зависимость от Рима. Эдесса несколько раз осаждалась и захватывалась Сасанидами.

Эдесса была крупным центром сирийской литературы и искусства, при раскоках древнего города найдено много мозаик. Здесь рано появляется христианство: существует псевдоэпиграфическая переписка Абгара V с Христом, более того, этот царь якобы получил от Христа один из нерукотворных образов; здесь проповедовал ап. Фома, во II в. в Эдессе действовал гностик Бардесан, занимавшийся астрологией.

Иллюстрации :

Цитадель Эдессы.

Взятие Эдессы. Деталь арки Септимия Севера. Рим.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев