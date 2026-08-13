ЭБЕРТ ФРИДРИХ

Германский политический и государственный деятель, первый президент Веймарской республики. Родился в семье портного. Ремесленник-шорник, держатель трактира, организатор кооперативной пекарни, профсоюзный работник. Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с 1889 г. С 1893 г. – на партийной работе. Редактировал бременскую социал-демократическую газету «Бремер Бюргерцайтунг». Член и секретарь правления СДПГ с 1905 г. Депутат рейхстага с 1912 г. Сопредседатель СДПГ с 1913 г. Проводил политику реформизма и сотрудничества с властями. В начале Первой мировой войны, в августе 1914 г. СДПГ поддержала императора и правительство, одобрив дополнительные военные кредиты. С 1916 г. – сопредседатель фракции СДПГ в рейхстаге. Протест левого крыла против политики Э. привел к расколу партии и выделении в 1917 г. Независимой Социал-демократической партии Германии. С 14.6.1918 г. – председатель главной комиссии рейхстага.

После начала Ноябрьской революции в Германии в 1918 г. 9.11.1918 г. рейхсканцлер Макс Баденский передал власть лидеру социал-демократов Э. 10.11.1918 г. Э. стал сопредседателем Совета народных уполномоченных (СНУ) Германской республики. СНУ разрешило свободную деятельность профсоюзов, забастовки и ввело 8-часовой рабочий день. После отставки другого сопредседателя Г. Гаазе, с 29.12.1918 г. – председатель СНУ. Один из организаторов подавления январского восстания 1919 г., Баварской советской республики и других левых восстаний в 1919 г.

11.2.1919 г. национальное собрание избрало Э. рейхспрезидентом Германии. Заявил, что будет действовать как уполномоченный всего народа, а не одной партии. Несмотря на восстания и попытки переворота слева и справа (Капповский путч 1920 г., Гамбургское восстание 1923 г. и др.), Э. сумел стабилизировать власть конституционных институтов. В его правление были подписаны Версальский договор 1919 г. и Рапалльский договор 1922 г.

Сын Э. Фридрих стал видным государственным деятелем ГДР.