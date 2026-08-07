ЭБЕЛОВ МИХАИЛ ИСАЕВИЧ

Сын подполковника, из дворян. Окончил Нижегородскую графа Аракчеева военную гимназию. 14.8.1873 поступил в 3-е военное Александровское училище. 4.8.1875 окончил училище по 1-му разряду и произведен в прапорщики с назначением в 10-ю артиллерийскую бригаду. 9.12.1876 произведен в подпоручики. 18.12.1878 произведен в поручики. 4.10.1882 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 29.11.1882 произведен в штабс-капитаны. 29.3.1885 окончил академию по 1-му разряду и произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 1.4.1885 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Варшавский военный округ. 1.6.1885 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 17-й пехотной дивизии. 17.10.1885 прикомандирован к штабу 8-й пехотной дивизии для и. д. старшего адъютанта. 26.11.1885 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 8-й пехотной дивизии. 10.11.1886 назначен старшим адъютантом штаба 6-го армейского корпуса. С 20.11.1886 по 10.12.1887 прикомандирован к 38-му пехотному Тобольскому полку для цензового командования ротой. 3.10.1887 назначен начальником строевого отделения штаба Брест-Литовской крепости. 24.4.1888 произведен в подполковники. 5.12.1890 назначен заведующим передвижением войск по железным дорогам Варшавского района. 5.4.1892 произведен в полковники за отличие по службе. 26.8.1892 назначен начальником военных сообщений Варшавского военного округа.15.7.1900 назначен начальником военных сообщений Приамурского военного округа. 31.7.1900 произведен в генерал-майоры. 18.6.1901 назначен начальником военных сообщений Кавказского военного округа. 7.11.1902 назначен начальником штаба 20-го армейского корпуса. 25.10.1906 назначен военным губернатором Забайкальской области, командующим войсками Забайкальской области и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. 22.4.1907 произведен в генерал-лейтенанты. 14.6.1908 в связи с упразднением должности командующего войсками Забайкальской области оставлен военным губернатором Забайкальской области и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. 20.3.1909 назначен начальником 34-й пехотной дивизии. 14.9.1911 назначен помощником командующего войсками Иркутского военного округа. 14.4.1913 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 21.4.1913 помощником командующего войсками Одесского военного округа. 19.7.1914 назначен главным начальником Одесского военного округа. 9.8.1917 назначен в резерв чинов при штабе Одесского военного округа. Проживал в Одессе. После занятия Одессы Красной армией весной 1919 г. арестован. Расстрелян как "контрреволюционер и твердо убежденный монархист".

Жена: дочь статского советника дворянка София Константиновна (урожденная Фоти). Дети: Вера (р. 15.9.1899), Ольга (р. 5.10.1900).