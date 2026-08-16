ЭAК (др.-греч.Αἰακός, лат. Aeacus)

В древнегреческой мифологии сын Зевса и речной нимфы Эгины.

По имени Эгины назывался остров , где царствовал Эак (этот миф указывает на то, что Эак первоначально был местным эгинским героем). Он был основателем знаменитого воинами рода Эакидов: его сыновьями были Пелей и Теламон, от первого был рожден Ахилл, а от второго – Аякс. Эак отличался особым благочестием и справедливостью: однажды его молитвы, обращенные к отцу Зевсу, прекратили засуху в Греции. В другой раз, когда жители Эгины погибли от чумы, Зевс в награду ему вновь заселил остров, создав людей из муравьев – др.-греч. myrmekes (Hes., fr. 205 M–W; ср.: Ov. Met., VII, 517–660); так появились мирмидоняне, о которых упоминает еще Гомер , – народ, которым после Эака правили Пелей и Ахилл. Согласно Пиндару, который сообщает множество преданий, происходящих с Эгины, Эак помогал Аполлону и Посейдону строить стены Трои для царя Лаомедонта (Ol., VIII) и даже разрешал споры богов (Isocr., VIII, 24). После смерти Эак судил души умерших в царстве Аида вместе с Миносом и Радамантом (Plat. Apol., 41a; Gorg., 524a; Isocr., IX, 14 sqq.; ср.: Aristoph. Ran., 464 sqq.).

Иллюстрация :

Судьи подземного мира (слева Эак).

Автор статьи: О.В. Кулишова