Е ЦЗЯНЬИН

Е ЦЗЯНЬИН - китайский государственный, политический и военный деятель, маршал.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. По окон­ча­нии в 1919 году артиллерийского клас­са Юнь­нань­ской во­енной шко­лы слу­жил офи­це­ром-ин­ст­рук­то­ром при шта­бе, за­тем ин­ст­рук­то­ром учеб­но­го ба­таль­о­на 1-й ди­ви­зии Гу­ан­дун­ской ар­мии, сфор­ми­ро­ван­ной эмис­са­ра­ми Сунь Ят­се­на. В ию­ле 1922 года уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии мя­те­жа, под­ня­то­го глав­ко­мом гу­ан­дун­ских войск Чэнь Цзюн­ми­нем. В 1924-1925 годах начальник шта­ба 2-й ди­ви­зии Гу­ан­дун­ской ар­мии, член комитета по соз­да­нию Ху­ан­пу (Вам­пу) шко­лы, заместитель начальника учеб­но­го от­де­ла шко­лы, командир отдельного ба­таль­о­на, командир пол­ка 2-й ди­ви­зии Гу­ан­дун­ской ар­мии. Во вре­мя Се­вер­но­го по­хо­да 1926-1927 годов за­ни­мал долж­но­сти - начальника шта­ба ре­зер­ва 1-го кор­пу­са, командира 21-й ди­ви­зии, начальника шта­ба 4-го кор­пу­са. В ию­ле 1927 года всту­пил в Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию Ки­тая (КПК). В августе 1927 года один из ру­ко­во­ди­те­лей Нань­чан­ско­го вос­ста­ния. Уча­ст­во­вал в Гу­ан­чжоу­ском (Кан­тон­ском) вос­ста­нии 1927 года в ка­че­ст­ве заместителя ко­ман­дую­ще­го пов­станческими вой­ска­ми. В 1928-1930 годах учил­ся в Мо­ск­ве, изу­чал так­ти­ку в специальном клас­се Ком­му­ни­стического университета тру­дя­щих­ся Ки­тая имени Сунь Ят­се­на, от­ко­ман­ди­ро­вы­вал­ся на ста­жи­ров­ку в Гер­ма­нию и Фран­цию. По воз­вра­ще­нии в Ки­тай в 1931-1934 годах за­ни­мал по­сты члена Рев­во­ен­со­ве­та и начальника шта­ба Рев­во­ен­со­ве­та Китайской Советской Рес­пуб­ли­ки, начальник во­енной шко­лы Крас­ной ар­мии Ки­тая (КАК), начальник шта­ба 1-го фрон­та КАК, член ЦИК Китайской Советской Рес­пуб­ли­ки, заведующий от­де­лом ЦИК и др. Во вре­мя Се­ве­ро-за­пад­но­го по­хо­да 1934-1936 годов ко­мандующий 1-й ко­лон­ной КАК, начальник шта­ба аван­гар­да (бывшего 4-го фрон­та), начальник шта­ба 3-го ар­мей­ско­го кор­пу­са, в 1936 году член и заместитель начальника главного шта­ба Центрального Рев­воен­со­ве­та. C на­ча­лом На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны в Ки­тае про­тив япон­ских за­хват­чи­ков 1937-1945 годов начальник пред­ста­ви­тельств 8-й по­ле­вой ар­мии (ПА; во­енного со­еди­не­ния КПК, фор­маль­но во­шед­ше­го в ар­мию Го­минь­да­на ) в Нан­ки­не и Хань­коу, нач. шта­ба 8-й ПА. В 1945 уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах ме­ж­ду КПК и Го­минь­да­ном, в 1945–49 нач. шта­ба На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­мии Ки­тая. По­сле об­ра­зо­ва­ния Кит. Нар. Рес­пуб­ли­ки (КНР) с 1949 член Центрального народного правительственного со­ве­та, заместитель председателя и председатель Цен­траль­но-юж­но­го адмистративного комитета, ко­мандующий во­ен­ны­ми ок­ру­га­ми на юге КНР. С 1958 года пре­зи­дент Ака­де­мии во­енных на­ук и рек­тор Во­енной ака­де­мии. В 1960-х годах за­ни­мал по­сты чле­на По­сто­ян­но­го комитета Все­ки­тай­ско­го со­б­ра­ния народных пред­ста­ви­те­лей (ПК ВСНП) 3-го со­зы­ва, заместитель председателя Все­ки­тай­ско­го комитета Народного политического кон­суль­та­тив­но­го со­ве­та Ки­тая 4-го со­зы­ва, заместитель председателя и сек­ре­та­ря Во­енного со­ве­та ЦК КПК, член Сек­ре­та­риа­та ЦК КПК. В 1967 году под дав­ле­ни­ем ини­циа­то­ров «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» 1966-1976 годов Е Цзяньин был вы­ну­ж­ден уй­ти в отс­тав­ку. В 1971 году вос­ста­нов­лен в долж­но­сти заместителя председателя Военного со­ве­та ЦК КПК, с 1973 года член ПК ВСНП, в 1975 году на­зна­чен министром обо­ро­ны. В октябре 1976 года Е Цзяньин был од­ним из ини­циа­то­ров аре­ста ру­ко­во­дя­щей груп­пи­ров­ки сто­рон­ни­ков кур­са «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» во гла­ве с Цзян Цин и воз­вра­ще­ния Дэн Сяо­пи­на на ру­ко­во­дя­щие государственные и партийные по­сты. В 1978-1983 годах председатель ПК ВСНП, с 1983 года заместитель председателя Цен­траль­но­го во­енного со­ве­та КНР. Член ЦК КПК 7-12-го со­зы­вов, По­лит­бю­ро ЦК КПК 8-9-го со­зы­вов, заместитель председателя ЦК КПК и член ПК По­лит­бю­ро ЦК КПК 10-11-го со­зы­вов, член ПК По­лит­бю­ро ЦК КПК 12-го со­зы­ва.