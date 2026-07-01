Е ЦЗЯНЬИН
Е ЦЗЯНЬИН - китайский государственный, политический и военный деятель, маршал.
Из крестьянской семьи. По окончании в 1919 году артиллерийского класса Юньнаньской военной школы служил офицером-инструктором при штабе, затем инструктором учебного батальона 1-й дивизии Гуандунской армии, сформированной эмиссарами Сунь Ятсена. В июле 1922 года участвовал в подавлении мятежа, поднятого главкомом гуандунских войск Чэнь Цзюнминем. В 1924-1925 годах начальник штаба 2-й дивизии Гуандунской армии, член комитета по созданию Хуанпу (Вампу) школы, заместитель начальника учебного отдела школы, командир отдельного батальона, командир полка 2-й дивизии Гуандунской армии. Во время Северного похода 1926-1927 годов занимал должности - начальника штаба резерва 1-го корпуса, командира 21-й дивизии, начальника штаба 4-го корпуса. В июле 1927 года вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК). В августе 1927 года один из руководителей Наньчанского восстания. Участвовал в Гуанчжоуском (Кантонском) восстании 1927 года в качестве заместителя командующего повстанческими войсками. В 1928-1930 годах учился в Москве, изучал тактику в специальном классе Коммунистического университета трудящихся Китая имени Сунь Ятсена, откомандировывался на стажировку в Германию и Францию. По возвращении в Китай в 1931-1934 годах занимал посты члена Реввоенсовета и начальника штаба Реввоенсовета Китайской Советской Республики, начальник военной школы Красной армии Китая (КАК), начальник штаба 1-го фронта КАК, член ЦИК Китайской Советской Республики, заведующий отделом ЦИК и др. Во время Северо-западного похода 1934-1936 годов командующий 1-й колонной КАК, начальник штаба авангарда (бывшего 4-го фронта), начальник штаба 3-го армейского корпуса, в 1936 году член и заместитель начальника главного штаба Центрального Реввоенсовета. C началом Национально-освободительной войны в Китае против японских захватчиков 1937-1945 годов начальник представительств 8-й полевой армии (ПА; военного соединения КПК, формально вошедшего в армию Гоминьдана) в Нанкине и Ханькоу, нач. штаба 8-й ПА. В 1945 участвовал в переговорах между КПК и Гоминьданом, в 1945–49 нач. штаба Народно-освободительной армии Китая. После образования Кит. Нар. Республики (КНР) с 1949 член Центрального народного правительственного совета, заместитель председателя и председатель Центрально-южного адмистративного комитета, командующий военными округами на юге КНР. С 1958 года президент Академии военных наук и ректор Военной академии. В 1960-х годах занимал посты члена Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 3-го созыва, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 4-го созыва, заместитель председателя и секретаря Военного совета ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК. В 1967 году под давлением инициаторов «культурной революции» 1966-1976 годов Е Цзяньин был вынужден уйти в отставку. В 1971 году восстановлен в должности заместителя председателя Военного совета ЦК КПК, с 1973 года член ПК ВСНП, в 1975 году назначен министром обороны. В октябре 1976 года Е Цзяньин был одним из инициаторов ареста руководящей группировки сторонников курса «культурной революции» во главе с Цзян Цин и возвращения Дэн Сяопина на руководящие государственные и партийные посты. В 1978-1983 годах председатель ПК ВСНП, с 1983 года заместитель председателя Центрального военного совета КНР. Член ЦК КПК 7-12-го созывов, Политбюро ЦК КПК 8-9-го созывов, заместитель председателя ЦК КПК и член ПК Политбюро ЦК КПК 10-11-го созывов, член ПК Политбюро ЦК КПК 12-го созыва.