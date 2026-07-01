ДЗЮДО

ДЗЮДО (от японского дзю - мяг­кость, до - путь) - национальная японская борьба, в которой с помощью различных приёмов борцы стремятся бросить друг друга на ковёр.

При борь­бе лё­жа, при­ме­няя различные за­хва­ты, они должны удер­жать про­тив­ни­ка при­жа­тым спи­ной к ков­ру в те­че­ние 25 с или, при­ме­няя бо­ле­вые приё­мы и уду­шаю­щие за­хва­ты, за­ста­вить его при­знать себя по­бе­ж­дён­ным. Наи­выс­шая оцен­ка дей­ст­вий бор­ца - «ип­пон» (чис­тая по­бе­да). Да­лее сле­ду­ют «ва­за-ари» (пол­по­бе­ды), «юко» и «ко­ка». Бор­цы вы­сту­па­ют в дзю­до­ги - специальной фор­ме оде­ж­ды, со­стоя­щей из ки­мо­но (курт­ки с цель­но­крое­ны­ми ру­ка­ва­ми) со сво­бод­ным поя­сом (3-мет­ро­вый, об­ма­ты­ваю­щий­ся во­круг та­лии) и брюк сво­бод­но­го по­кроя, без обу­ви. Цвет поя­са ука­зы­ва­ет на раз­ряд спорт­сме­на: например, бе­лый - для на­чи­наю­щих (от 6-го кю) и чёр­ный - для дос­тиг­ших мас­тер­ско­го уров­ня (например, 1-й дан, са­мый вы­со­кий - 10-й дан). Схват­ки про­во­дят­ся на ков­ре, со­став­лен­ном из ци­но­вок «та­та­ми», из­го­тов­лен­ных из прес­со­ван­ной со­ло­мы, и про­дол­жа­ют­ся 5 мин (у муж­чин) и 4 мин (у жен­щин) без пе­ре­ры­ва.

Борьба дзюдо соз­да­на на ос­но­ве джиу-джи­цу профессором Д. Ка­но (1860-1938). В 1882 году он от­крыл в То­кио собственную шко­лу Ко­до­кан (Шко­ла по­сти­же­ния пу­ти), где пре­по­да­вал дзюдо; че­рез 4 го­да тре­ни­ро­ва­лись 50 дзю­дои­стов. В 1890 сис­те­ма Ка­но бы­ла вклю­че­на в школь­ную учеб­ную про­грам­му. Важ­ней­ши­ми нов­ше­ст­ва­ми, вне­сён­ны­ми в дзюдо, по срав­не­нию с джиу-джи­цу бы­ли основная стой­ка, ко­то­рую при­ни­ма­ли пе­ред на­ча­лом ка­ж­до­го по­един­ка, а так­же рег­ла­мен­ти­ро­ван­ные оп­ре­де­лён­ным об­ра­зом за­хва­ты. Сле­дуя прин­ци­пу «по­бе­ж­дай гиб­ко­стью», Ка­но раз­ра­бо­тал различные спо­со­бы бро­ска, до­пус­ти­мые при про­ве­де­нии со­рев­но­ва­ний. В ос­но­ве его пре­по­да­ва­ния два ас­пек­та: «ус­ту­пать» и «со­про­тив­лять­ся». Ка­но счи­тал, что соз­дан­ное им бое­вое искусство ба­зи­ру­ет­ся на трёх прин­ци­пах - мяг­ко­сти, ра­цио­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния энер­гии, вза­им­ной по­мо­щи и под­держ­ки. Ос­но­ву спор­тив­но­го дзюдо со­ста­вил ран­до­ри (спар­ринг).

С конца XIX - начала XX веков куль­ти­ви­ру­ет­ся в стра­нах Ев­ро­пы, Азии и Аме­ри­ки; наи­боль­шее раз­ви­тие этот вид борь­бы по­лу­чил в США, Фран­ции, Ни­дер­лан­дах, ФРГ, КНДР и других. В 1951 году соз­да­на Ме­ж­ду­народная фе­де­ра­ция дзю­до (МФД - IFD, пер­вым пре­зи­ден­том был Р. Ка­но - сын соз­да­те­ля дзюдо); объ­е­ди­ня­ет около 180 стран.

Чем­пио­на­ты ми­ра по дзюдо про­во­дят­ся с 1956 года (муж­ские) и с 1980 года (жен­ские). В про­грам­ме Олим­пий­ских игр с 1964 года (за ис­клю­че­ни­ем 1968, муж­чи­ны) и с 1992 года (жен­щи­ны). В официальных со­рев­но­ва­ни­ях муж­чи­ны со­рев­ну­ют­ся в 8 ви­дах про­грам­мы (7 ве­со­вых - 60, 66, 73, 81, 90, 100, свыше 100 кг и од­ной аб­со­лют­ной ка­те­го­рии), жен­щи­ны - так­же в 8 ви­дах про­грам­мы (7 ве­со­вых - 48, 52, 57, 63, 70, 78, свыше 78 кг и од­ной аб­со­лют­ной ка­те­го­рии).

Сре­ди силь­ней­ших дзю­дои­стов ми­ра - не­од­но­крат­ные чем­пио­ны ми­ра и Олим­пий­ских игр: А. Ге­синк, В. Рюс­ка (оба Ни­дер­лан­ды), В. Ле­гень (Поль­ша), П. Зай­зен­бахер (Ав­ст­рия), Д. Дуйе (Фран­ция), Х. Сай­то, Т. Но­му­ра, Я. Яма­си­та (все Япо­ния); жен­щи­ны - И. Берг­манс (Бель­гия) и Р. Та­му­ра (Япо­ния).

Ак­тив­ным по­пу­ля­ри­за­то­ром дзюдо в Рос­сии был В.С. Ощеп­ков (1892-1937), учив­ший­ся в Ко­до­ка­не (1911-1914). Он стал 4-м в ис­то­рии дзюдо ино­стран­цем, удо­сто­ен­ным чёр­но­го поя­са (до­шёл до 2-го да­на). Во Вла­ди­во­сто­ке в обществе «Спорт» ор­га­ни­зо­вал кру­жок борь­бы «дзюу­до». Пре­по­да­вал дзюдо в Московском институте физ­куль­ту­ры в начале 1930-х годов.

В СССР борь­ба дзюдо не сра­зу по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние из-за мас­со­во­го ув­ле­че­ния борь­бой сам­бо, в ко­то­рой при­ме­ня­ют­ся поч­ти все приё­мы, раз­ре­шён­ные в дзюдо. В 1962 году при Фе­де­ра­ции сам­бо СССР соз­да­на сек­ция дзюдо. Раз­ви­тию по­пу­ляр­но­сти дзюдо спо­соб­ст­во­ва­ли вклю­че­ние это­го ви­да спор­та в олим­пий­скую про­грам­му и вы­ход в 1964 году на русском языке филь­ма японского ре­жис­сё­ра С. Ути­ка­вы «Ге­ний дзю­до».

В 1972 году ос­но­ва­на Фе­де­ра­ция дзю­до СССР, а в 1991 году - Фе­де­ра­ция дзю­до Рос­сии, в 2000 году - Российский сту­денческий со­юз дзю­до.

В 1964-2004 годы отечественные дзю­дои­сты за­вое­ва­ли на Олим­пий­ских иг­рах 35 ме­да­лей, в том числе 7 зо­ло­тых, 8 се­реб­ря­ных, 20 брон­зо­вых (из них жен­щи­ны вы­иг­ра­ли 1 се­реб­ря­ную и 1 брон­зо­вую). Чем­пио­на­ми Олим­пий­ских игр ста­но­ви­лись: Ш.С. Чо­чи­шви­ли (1972), С.П. Но­ви­ков (1976), В.М. Нев­зо­ров (1976), Н.И. Со­ло­ду­хин (1980), Ш.Д. Ха­ба­ре­ли (1980), Н.Г. Гу­сей­нов (1992), Д.Р. Ха­ха­лей­шви­ли (1992).

В 2006 году рей­тинг силь­ней­ших дзю­дои­стов Ев­ро­пы в сво­их ка­те­го­ри­ях воз­глав­ля­ли (на 1.1.2007): муж­чи­ны - А.В. Ми­хай­лин (свыше 100 кг), Р.М. Га­сы­мов (до 100 кг), И.В. Пер­шин (90 кг); жен­щи­ны - В.С. Мос­ка­люк (78 кг), Т.Г. Дон­гу­за­шви­ли (свыше 78 кг). Мос­ка­люк при­зна­на луч­шей дзю­дои­ст­кой Ев­ро­пы 2006 года.

Иллюстрация:

Ос­но­ва­тель дзю­до Д. Ка­но.

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