ДЗЮДО
ДЗЮДО (от японского дзю - мягкость, до - путь) - национальная японская борьба, в которой с помощью различных приёмов борцы стремятся бросить друг друга на ковёр.
При борьбе лёжа, применяя различные захваты, они должны удержать противника прижатым спиной к ковру в течение 25 с или, применяя болевые приёмы и удушающие захваты, заставить его признать себя побеждённым. Наивысшая оценка действий борца - «иппон» (чистая победа). Далее следуют «ваза-ари» (полпобеды), «юко» и «кока». Борцы выступают в дзюдоги - специальной форме одежды, состоящей из кимоно (куртки с цельнокроеными рукавами) со свободным поясом (3-метровый, обматывающийся вокруг талии) и брюк свободного покроя, без обуви. Цвет пояса указывает на разряд спортсмена: например, белый - для начинающих (от 6-го кю) и чёрный - для достигших мастерского уровня (например, 1-й дан, самый высокий - 10-й дан). Схватки проводятся на ковре, составленном из циновок «татами», изготовленных из прессованной соломы, и продолжаются 5 мин (у мужчин) и 4 мин (у женщин) без перерыва.
Борьба дзюдо создана на основе джиу-джицу профессором Д. Кано (1860-1938). В 1882 году он открыл в Токио собственную школу Кодокан (Школа постижения пути), где преподавал дзюдо; через 4 года тренировались 50 дзюдоистов. В 1890 система Кано была включена в школьную учебную программу. Важнейшими новшествами, внесёнными в дзюдо, по сравнению с джиу-джицу были основная стойка, которую принимали перед началом каждого поединка, а также регламентированные определённым образом захваты. Следуя принципу «побеждай гибкостью», Кано разработал различные способы броска, допустимые при проведении соревнований. В основе его преподавания два аспекта: «уступать» и «сопротивляться». Кано считал, что созданное им боевое искусство базируется на трёх принципах - мягкости, рационального использования энергии, взаимной помощи и поддержки. Основу спортивного дзюдо составил рандори (спарринг).
С конца XIX - начала XX веков культивируется в странах Европы, Азии и Америки; наибольшее развитие этот вид борьбы получил в США, Франции, Нидерландах, ФРГ, КНДР и других. В 1951 году создана Международная федерация дзюдо (МФД - IFD, первым президентом был Р. Кано - сын создателя дзюдо); объединяет около 180 стран.
Чемпионаты мира по дзюдо проводятся с 1956 года (мужские) и с 1980 года (женские). В программе Олимпийских игр с 1964 года (за исключением 1968, мужчины) и с 1992 года (женщины). В официальных соревнованиях мужчины соревнуются в 8 видах программы (7 весовых - 60, 66, 73, 81, 90, 100, свыше 100 кг и одной абсолютной категории), женщины - также в 8 видах программы (7 весовых - 48, 52, 57, 63, 70, 78, свыше 78 кг и одной абсолютной категории).
Среди сильнейших дзюдоистов мира - неоднократные чемпионы мира и Олимпийских игр: А. Гесинк, В. Рюска (оба Нидерланды), В. Легень (Польша), П. Зайзенбахер (Австрия), Д. Дуйе (Франция), Х. Сайто, Т. Номура, Я. Ямасита (все Япония); женщины - И. Бергманс (Бельгия) и Р. Тамура (Япония).
Активным популяризатором дзюдо в России был В.С. Ощепков (1892-1937), учившийся в Кодокане (1911-1914). Он стал 4-м в истории дзюдо иностранцем, удостоенным чёрного пояса (дошёл до 2-го дана). Во Владивостоке в обществе «Спорт» организовал кружок борьбы «дзюудо». Преподавал дзюдо в Московском институте физкультуры в начале 1930-х годов.
В СССР борьба дзюдо не сразу получила широкое распространение из-за массового увлечения борьбой самбо, в которой применяются почти все приёмы, разрешённые в дзюдо. В 1962 году при Федерации самбо СССР создана секция дзюдо. Развитию популярности дзюдо способствовали включение этого вида спорта в олимпийскую программу и выход в 1964 году на русском языке фильма японского режиссёра С. Утикавы «Гений дзюдо».
В 1972 году основана Федерация дзюдо СССР, а в 1991 году - Федерация дзюдо России, в 2000 году - Российский студенческий союз дзюдо.
В 1964-2004 годы отечественные дзюдоисты завоевали на Олимпийских играх 35 медалей, в том числе 7 золотых, 8 серебряных, 20 бронзовых (из них женщины выиграли 1 серебряную и 1 бронзовую). Чемпионами Олимпийских игр становились: Ш.С. Чочишвили (1972), С.П. Новиков (1976), В.М. Невзоров (1976), Н.И. Солодухин (1980), Ш.Д. Хабарели (1980), Н.Г. Гусейнов (1992), Д.Р. Хахалейшвили (1992).
В 2006 году рейтинг сильнейших дзюдоистов Европы в своих категориях возглавляли (на 1.1.2007): мужчины - А.В. Михайлин (свыше 100 кг), Р.М. Гасымов (до 100 кг), И.В. Першин (90 кг); женщины - В.С. Москалюк (78 кг), Т.Г. Донгузашвили (свыше 78 кг). Москалюк признана лучшей дзюдоисткой Европы 2006 года.
Иллюстрация:
Основатель дзюдо Д. Кано.
Архив БРЭ.