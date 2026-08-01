ДЗОГЧЕН

ДЗОГЧЕН (сокр. от тибет. rdzogs-pa chen-po; букв. - великое совершенство) - тай­ное уче­ние тибeтской буд­дий­ской шко­лы ньин­гма (счи­та­ет­ся выс­шей сту­пе­нью прак­ти­ки, на­зы­вае­мой Ати-йо­гой, со­вер­шен­ной йо­гой).

Со­глас­но тра­ди­ции, ут­вер­жде­ние дзогчен в Ти­бе­те, рав­но как и ис­то­ки са­мой шко­лы ньин­гма, свя­за­ны с дея­тель­но­стью Пад­ма­самб­ха­вы , пан­ди­та, при­шед­ше­го в Ти­бет в прав­ле­ние ти­бетского ца­ря Три­сонг Де­цэ­на (около 755-797). Уче­ние дзогчен тес­но свя­за­но с дви­же­ни­ем ти­бетского буд­диз­ма, воз­ник­шим в XIX веке в рус­ле ньин­г­ма­пин­ской тра­ди­ции в Ри­ме́ (ти­бет. ris med), по­сле­до­ва­те­ли ко­то­ро­го ис­хо­дят из то­го, что, по­ми­мо изу­че­ния и прак­ти­ки тра­ди­ции собственной шко­лы, не­об­хо­ди­мо так­же ос­ваи­вать ме­то­ды прак­ти­ки других школ.

Пер­вый учи­тель дзогчен «на­шей каль­пы» - Га­раб Дорд­же (Пра­хе­вад­жра, I век) - из­ло­жил сущ­ность это­го уче­ния в «Трёх за­ве­тах». По­сле не­го «дер­жа­те­ля­ми зна­ния» (видь­яд­ха­ра­ми) дзогчен бы­ли: Манд­жуш­ри­мит­ра (I век), Шри Синг­ха (III век), Джня­на­сут­ра (VI-VII века). К чис­лу вид­ных тео­ре­ти­ков и прак­ти­ков дзогчен от­но­сят­ся: Лонг­чэн Рабд­жам­па (На­цог Ран­дол, 1308-1363), Да­лай-ла­ма V (Нга­ванг Лоб­занг Гья­цо, 1617-1682), Джиг­ме Лин­гпа (1730-1798), Джиг­ме Гьял­ве Нью­гу (1765-1843), Пат­рул Рин­по­че (1808-1887).

В дзогчен раз­ли­ча­ют­ся: обы­ден­ное соз­на­ние - сэм (ти­бет. sems) и со­стоя­ние чисто­го осоз­на­ва­ния, мгно­вен­но­го при­сут­ст­вия из­на­чаль­но­го зна­ния - риг­па (rig-­pa), не «за­гряз­нён­ное» субъ­ек­тив­ны­ми эмо­ция­ми и же­ла­ния­ми ин­ди­ви­да. Всё, что про­ис­хо­дит в ре­аль­но­сти, рас­смат­ри­ва­ет­ся в дзогчен как про­яв­ле­ние или «иг­ра» это­го из­на­чаль­но­го осоз­на­ва­ния. Прак­ти­ка дзогчен ос­но­ва­на на пря­мом вве­де­нии адеп­та в со­стоя­ние риг­па че­рез не­по­сред­ст­вен­ный кон­такт с учи­те­лем. «Двух­ча­ст­ный» путь со­вер­шен­ст­во­ва­ния в дзогчен ос­но­ван на из­на­чаль­ной чис­то­те - ка­даг (ka-dag) и спон­тан­ном при­сут­ст­вии - лхун­д­руп (lhun-grub). Их един­ст­во со­от­вет­ст­ву­ет един­ст­ву ис­кус­ных средств (санскр. upa̅ya, ти­бет. thabs) и муд­ро­сти (санскр. prajña̅, ти­бет. shes-­rab), имею­ще­му прин­ци­пи­аль­ное зна­че­ние в дог­ма­ти­ке и прак­ти­ке тан­трий­ских буд­дий­ских школ. Реа­ли­за­ция это­го един­ст­ва в ко­неч­ном счёте при­во­дит адеп­та дзогчен к дос­ти­же­нию ос­во­бо­ж­де­ния при жиз­ни (джи­ван­мук­та).

На За­па­де уче­ние дзогчен рас­про­стра­ни­лось бла­го­да­ря уси­ли­ям Намк­хая Нор­бу Рин­по­че (р. 1938), Да­лай-ла­мы XIV и других ти­бетских учи­те­лей. В Рос­сии зна­чительная роль в зна­ком­ст­ве с уче­ни­ем дзогчен сыг­ра­ла дея­тель­ность Б.Д. Дан­да­ро­на и его уче­ни­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)