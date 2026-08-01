ДЗОГЧЕН
ДЗОГЧЕН (сокр. от тибет. rdzogs-pa chen-po; букв. - великое совершенство) - тайное учение тибeтской буддийской школы ньингма (считается высшей ступенью практики, называемой Ати-йогой, совершенной йогой).
Согласно традиции, утверждение дзогчен в Тибете, равно как и истоки самой школы ньингма, связаны с деятельностью Падмасамбхавы, пандита, пришедшего в Тибет в правление тибетского царя Трисонг Децэна (около 755-797). Учение дзогчен тесно связано с движением тибетского буддизма, возникшим в XIX веке в русле ньингмапинской традиции в Риме́ (тибет. ris med), последователи которого исходят из того, что, помимо изучения и практики традиции собственной школы, необходимо также осваивать методы практики других школ.
Первый учитель дзогчен «нашей кальпы» - Гараб Дордже (Прахеваджра, I век) - изложил сущность этого учения в «Трёх заветах». После него «держателями знания» (видьядхарами) дзогчен были: Манджушримитра (I век), Шри Сингха (III век), Джнянасутра (VI-VII века). К числу видных теоретиков и практиков дзогчен относятся: Лонгчэн Рабджампа (Нацог Рандол, 1308-1363), Далай-лама V (Нгаванг Лобзанг Гьяцо, 1617-1682), Джигме Лингпа (1730-1798), Джигме Гьялве Ньюгу (1765-1843), Патрул Ринпоче (1808-1887).
В дзогчен различаются: обыденное сознание - сэм (тибет. sems) и состояние чистого осознавания, мгновенного присутствия изначального знания - ригпа (rig-pa), не «загрязнённое» субъективными эмоциями и желаниями индивида. Всё, что происходит в реальности, рассматривается в дзогчен как проявление или «игра» этого изначального осознавания. Практика дзогчен основана на прямом введении адепта в состояние ригпа через непосредственный контакт с учителем. «Двухчастный» путь совершенствования в дзогчен основан на изначальной чистоте - кадаг (ka-dag) и спонтанном присутствии - лхундруп (lhun-grub). Их единство соответствует единству искусных средств (санскр. upa̅ya, тибет. thabs) и мудрости (санскр. prajña̅, тибет. shes-rab), имеющему принципиальное значение в догматике и практике тантрийских буддийских школ. Реализация этого единства в конечном счёте приводит адепта дзогчен к достижению освобождения при жизни (дживанмукта).
На Западе учение дзогчен распространилось благодаря усилиям Намкхая Норбу Ринпоче (р. 1938), Далай-ламы XIV и других тибетских учителей. В России значительная роль в знакомстве с учением дзогчен сыграла деятельность Б.Д. Дандарона и его учеников.