ДЗИЮТО

Дзиюто (яп. «Либеральная партия») — первая политическая партия в Японии.

Основана 18 октября 1881 Т. Итагаки для руководства оппозиционным общественным «Движением за свободу и народные права» («Дзию минкэн ундо»). Опиралась на интеллигенцию и либеральную буржуазию, пропагандировала идею конституционной монархии. Под давлением властей самораспустилась 20 октября 1884. После открытия парламента 130 оппозиционных депутатов во главе с Итагаки в августе 1890 создали Риккэн дзиюто (Конституционная либеральная партия), переименованную в Д. в марте 1891. С 1896 участвовала в правительстве. В июне 1898 Д. объединилась с Симпото (Партия прогресса) во главе с С. Окума под названием Кэнсэйто (Конституционная партия). В сентябре 1900 на основе Кэнсэйто по инициативе Х. Ито образована Сэйюкай (Общество политических друзей), крупнейшая политическая партия довоенной Японии (самораспустилась в июле 1940).

Лит.: Итагаки Т. Дзиюто си. (История либеральной партии). Т. 1—2. Токио, 1958 (офиц. история).