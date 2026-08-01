ДЗИЮ МИНКЭН УНДО

ДЗИЮ МИНКЭН УНДО (япон. - Движение за свободу и народные права) - по­ли­тическое дви­же­ние в Япо­нии в 1874-1889 годах.

До 1880-х годов пред­став­ля­ло со­бой пе­ти­ци­он­ное дви­же­ние под ло­зун­га­ми вве­де­ния кон­сти­ту­ции и со­зы­ва пар­ла­мен­та. Со­ци­аль­ной опо­рой Дзию минкэн ундо бы­ли ли­бе­раль­ная бур­жуа­зия, ин­тел­ли­ген­ция (из бывших са­му­ра­ев) и чле­ны кре­сть­ян­ских об­щин.

В 1884-1885 годах силь­ное влия­ние на Дзию минкэн ундо ока­зы­ва­ли пред­ста­ви­те­ли ле­во­го кры­ла пар­тии Дзию­то, вы­сту­пав­шие с ан­ти­мо­нар­хических, рес­пуб­ли­кан­ских по­зи­ций. В этот пе­ри­од дви­же­ние бы­ло под­дер­жа­но кре­сть­ян­ст­вом центральных японских пре­фек­тур, по­стра­дав­шим от эко­но­мического кри­зи­са, и ря­дом во­енных гар­ни­зо­нов. В но­ябре 1884 года ру­ко­во­ди­те­ли Дзию минкэн ундо воз­гла­ви­ли воо­руженное вы­сту­п­ле­ние кре­сть­ян пре­фек­ту­ры Сай­та­ма, вско­ре по­дав­лен­ное пра­ви­тельственными вой­ска­ми.

В 1885-1886 годах ру­ко­во­ди­те­ли ле­вой груп­пи­ров­ки в дви­же­нии бы­ли аре­сто­ва­ны. С 1886 года Дзию минкэн ундо воз­глав­ля­лось пред­ста­ви­те­ля­ми пра­во­го кры­ла Дзию­то, стре­мив­ши­ми­ся вер­нуть дви­же­ние в рам­ки борь­бы за пар­ла­мен­та­ризм .

По­сле вве­де­ния кон­сти­ту­ции (1889) и уч­ре­ж­де­ния пар­ла­мен­та (1890) Дзию минкэн ундо вы­сту­пи­ло в под­держ­ку им­пе­ра­то­ра и пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельной по­ли­тической ор­га­ни­за­ции, его пред­ста­ви­те­ли во­шли в пра­ви­тель­ст­во.

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