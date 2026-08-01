ДЗИЮ МИНКЭН УНДО
ДЗИЮ МИНКЭН УНДО (япон. - Движение за свободу и народные права) - политическое движение в Японии в 1874-1889 годах.
До 1880-х годов представляло собой петиционное движение под лозунгами введения конституции и созыва парламента. Социальной опорой Дзию минкэн ундо были либеральная буржуазия, интеллигенция (из бывших самураев) и члены крестьянских общин.
В 1884-1885 годах сильное влияние на Дзию минкэн ундо оказывали представители левого крыла партии Дзиюто, выступавшие с антимонархических, республиканских позиций. В этот период движение было поддержано крестьянством центральных японских префектур, пострадавшим от экономического кризиса, и рядом военных гарнизонов. В ноябре 1884 года руководители Дзию минкэн ундо возглавили вооруженное выступление крестьян префектуры Сайтама, вскоре подавленное правительственными войсками.
В 1885-1886 годах руководители левой группировки в движении были арестованы. С 1886 года Дзию минкэн ундо возглавлялось представителями правого крыла Дзиюто, стремившимися вернуть движение в рамки борьбы за парламентаризм.
После введения конституции (1889) и учреждения парламента (1890) Дзию минкэн ундо выступило в поддержку императора и прекратило существование в качестве самостоятельной политической организации, его представители вошли в правительство.