ДЗИММУ

ДЗИММУ - мифический первый император (тэн­но) Японии , потомок богини солнца Аматэрасу.

Тра­ди­ци­он­но прав­ле­ние Дзимму от­но­сят к 660-585 годам до н.э. С ми­фа о Дзимму на­чи­на­ет­ся второй раз­дел ми­фо­ло­ги­че­ско-ле­то­пис­но­го сво­да «Код­зи­ки» , в ко­то­ром опи­сы­ва­ет­ся по­ход Дзимму из Хи­му­ка (о. Кю­сю), ку­да его пред­ки спус­ти­лись с не­бес, на вос­ток, в стра­ну Яма­то (ны­не про­вин­ция на о. Хон­сю), со­сто­яв­ший­ся, по пре­да­нию, в 667-660 годах. Дзимму, об­ла­дав­ший ма­гической си­лой, вы­иг­рал мно­же­ст­во битв, в том числе c чу­до­ви­ща­ми («зем­ля­ны­ми пау­ка­ми» и пр.).

Ска­за­ние о Дзимму не­сёт на се­бе от­пе­ча­ток под­лин­ных ис­то­рических со­бы­тий пер­вых ве­ков н.э., в ча­ст­но­сти по­хо­дов пле­мён, на­се­ляв­ших Кю­сю, в центральные рай­оны Япо­нии и скла­ды­ва­ния пле­мен­ных сою­зов. С «вы­чис­лен­ным» впо­след­ст­вии днём вос­ше­ст­вия Дзимму на трон (1 января 660 года до н.э.) свя­зан один из са­мых из­вест­ных празд­ни­ков Япо­нии - Ки­гэн­сэ­цу (День ос­но­ва­ния им­пе­рии), ус­та­нов­лен­ный в 1872 году. Вве­де­ни­ем Ки­гэн­сэ­цу был уза­ко­нен от­счёт японского ле­то­счис­ле­ния с 1 января 660 года до н.э. (ра­нее при жиз­ни лю­бо­го им­пе­ра­то­ра ле­то­счис­ле­ние мог­ло вес­тись по-но­во­му). Ки­гэн­сэ­цу был от­ме­нён по при­ка­зу ок­ку­пационных вла­стей по­сле по­ра­же­ния Япо­нии во Второй ми­ро­вой вой­не , но вос­ста­нов­лен в 1966 году под названием Кэн­ко­ку ки­нэн­би - День ос­но­ва­ния го­су­дар­ст­ва.

Дзимму по­свя­ще­ны хра­мы в Ми­яд­за­ки (на о. Кю­сю) и в Ка­си­ва­ра (близ г. На­ра).

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