ДЗИММУ
ДЗИММУ - мифический первый император (тэнно) Японии, потомок богини солнца Аматэрасу.
Традиционно правление Дзимму относят к 660-585 годам до н.э. С мифа о Дзимму начинается второй раздел мифологическо-летописного свода «Кодзики», в котором описывается поход Дзимму из Химука (о. Кюсю), куда его предки спустились с небес, на восток, в страну Ямато (ныне провинция на о. Хонсю), состоявшийся, по преданию, в 667-660 годах. Дзимму, обладавший магической силой, выиграл множество битв, в том числе c чудовищами («земляными пауками» и пр.).
Сказание о Дзимму несёт на себе отпечаток подлинных исторических событий первых веков н.э., в частности походов племён, населявших Кюсю, в центральные районы Японии и складывания племенных союзов. С «вычисленным» впоследствии днём восшествия Дзимму на трон (1 января 660 года до н.э.) связан один из самых известных праздников Японии - Кигэнсэцу (День основания империи), установленный в 1872 году. Введением Кигэнсэцу был узаконен отсчёт японского летосчисления с 1 января 660 года до н.э. (ранее при жизни любого императора летосчисление могло вестись по-новому). Кигэнсэцу был отменён по приказу оккупационных властей после поражения Японии во Второй мировой войне, но восстановлен в 1966 году под названием Кэнкоку кинэнби - День основания государства.
Дзимму посвящены храмы в Миядзаки (на о. Кюсю) и в Касивара (близ г. Нара).