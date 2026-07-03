ДЗИЧКАНЕЦ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ

Сын генерал-лейтенанта, из потомственных дворян. Окончил 1-й кадетский корпус. 16.6.1859 произведен в подпоручики с назначением в 20-й стрелковый батальон. Участник Кавказской войны. 18.8.1862 прикомандирован к лейб-гвардии Гатчинскому полку. 28.4.1863 произведен в поручики. 28.4.1863 переведен в лейб-гвардии Гатчинский полк подпоручиком. 30.8.1866 произведен в поручики. 30.8.1868 произведен в штабс-капитаны. 25.12.1868 назначен помощником старшего адъютанта штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 13.4.1875 произведен в капитаны. 30.8.1877 произведен в полковники с отчислением от должности и прикомандированием к штабу войск гвардии и Петербургского военного округа. 2.5.1887 назначен командиром 147-го пехотного Самарского полка. 7.5.1891 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром кадрового батальона лейб-гвардии Резервного полка. 31.5.1895 назначен командиром лейб-гвардии Московского полка. 31.11.1899 назначен командиром 1-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии. 17.2.1900 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником 29-й пехотной дивизии. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 17.10.1904 назначен в распоряжение командующего 2-й Маньчжурской армией. 22.12.1904 назначен и. д. начальника санитарной части 2-й Маньчжурской армии. 22.12.1905 утвержден в должности. 15.2.1906 в связи с расформированием армии оставлен за штатом. 16.3.1906 прикомандирован к штабу войск гвардии и Петербургского военного округа. 26.2.1907 произведен в генералы от инфантерии с увольнением со службы с мундиром и пенсией. 23.7.1915 определен на действительную службу с назначением в резерв чинов при штабе Двинского военного округа. С 6.9.1915 по 29.10.1915 командирован в Полоцк для наблюдения за передвижением беженцев. 14.5.1917 уволен со службы с мундиром и пенсией. В декабре 1917 г. проживал в Петрограде. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь коллежского советника Ольга Феликсовна (урожденная Кельчевская). Дети: Борис (30.9.1866–не ранее 1940), генерал-лейтенант; Алексей (не ранее 1867–31.1.1876, Санкт-Петербург); Михаил (род. 1.1.1870); Павел (род. 30.10.1871); Александр (9.8.1873–20.9.1909, Санкт-Петербург), полковник; Ольга (род. 2.12.1874), Варвара (род. 2.12.1874); Зоя (род. 3.12.1887).