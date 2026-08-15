ДЖУВЕЙНИ, АЛА-АД-ДИН АТА-МАЛИК ИБН МУХАММАД

Джувейни (Джувайни), Ала-ад-Дин Ата-Малик ибн Мухаммад — персидский хронист, сановник Хулагуидов.

Выходец из чиновной знати — хорасанских дехканов, перешедших на службу к Чингисидам. По меньшей мере трижды ездил в Монголию, сопровождая управителя Хорасана Аргун-ака (1246—1247, 1249—1251, 1251—1253). Находился при Хулагу в походе на страны ислама и во время осады крепостей Исмаилитов государства (1256; лично составил и вручил условия сдачи Аламута их имаму Рукн-ад-Дину Хур-шаху) и Багдада (1258). В 1259—1283 (с перерывами) был управителем (малик) ильханов в Ираке Арабском и Хузестане, где приложил много усилий к восстановлению прежнего благосостояния. При Абаге (1265—1282) Д., вместе со своим братом Шамс-ад-Дином, подвергся преследованиям по доносам врагов: его ведомство дважды ревизовали, и во 2-й раз (1281) его самого задержали, пытали и заставили выплатить значительные суммы. В 1282 Д. восстановил свои позиции благодаря покровительству Тегудера (1282—1284), но после того как племянник ильхана, Аргун, конфисковал все его имущество, скончался от апоплексического удара. Покровительствовал поэтам и ученым (Закарии аль-Казвини, Ибн Биби, Саади).

Около 1260 Д. завершил «Летопись миропокорителя» (Тарих-и джахангушай) — один из важнейших письменных источников эпохи монгольских нашествий и гегемонии в Зап. и Центральной Азии с обширным социально-экономическим материалом, в частности, по аграрному строю и фискальной политике. Она состоит из предисловия, введения и 3 томов: 1-й — владычество монголов при Чингисхане и его преемниках до смерти Гуюка; 2-й — правление хорезмшахов и чингисидских наместников в Иране и на Кавказе до 1258; 3-й — поход Хулагу и экскурс в историю ассасинов на основе «Судьбы Господина нашего» (Саргузашт-и сайидна) — жития Хасана ибн ас-Саббаха, находившегося в той части книгохранилища Аламута, которую Д. сохранил от уничтожения. В ряде рукописей прилагается дополнительная глава о взятии Багдада, приписываемая обычно Насир-ад-Дину Туси, и два автобиографических послания (рисала), 1-е из которых, «Утешение братьям» (Таслийат ал-ихван), богато подробностями относительно придворных интриг 1270—1280-х. Тюрко-монгольская среда повлияла на лексику и синтаксис «Летописи миропокорителя», где лояльность своим государям не мешает Д. писать о темных сторонах их господства, изображая их «бичом Божиим», которым провидение покарало мусульман за отступление от праведности и погружение в смуты.

Публ.: The Tarikh-i-jahan-gusha of ’Ala-ud-Din ’Ata Malik-i Juwayni / Ed. with intr., notes & indices... by Mirza Muhammad ibn ’Abdul-Wahhab-i Qazwini. Leiden—London, 1912—1937. P. 1—3; The History of the World-Conqueror by ’Ala-ad-Din ’Ata-Malik Juvaini / Transl. ... by J. A. Boyle. V. 1—2. Manchester, 1958. Лит.: Бартольд В. В. Джувейни, Ала ад-дин // Сочинения. Т. 8. М., 1973. С. 591—596; Его же. Джувейни, Шемс ад-дин // Сочинения. Т. 7. М., 1971. С. 498—499; Quatremère E. de. Mémoire historique sur la vie et les ouvrages d’Ala-ed-Din Ata-malik Djouainy // Fundgruben des Orients. Bd 1. Wien, 1809. P. 220—234.