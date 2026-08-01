ДЖУСТИ ДЖУЗЕППЕ
ДЖУСТИ ДЖУЗЕППЕ (итал. Giuseppe Giusti) - итальянский поэт.
Родился в дворянской семье. Окончил Пизанский университет (1834). Близкий друг А. Мандзони.
Во время Революции 1848 года в Италии избирался в Тосканское законодательное собрание.
Наиболее известны сатирические стихотворения Джусти, которые он сам называл «шутками» («scherzi»; создавались с 1833 года). Объектами сатиры Джусти были социальные типы (итальянские правители, аристократия, буржуа) и политическая ситуация в Италии 1830-1840-х годов. Написанные на разговорном языке, нередко в песенном ритме, «шутки» перекликаются с песнями П.Ж. Беранже и соединяют в себе черты политического памфлета, комического аполога и остроумной частушки.
На русском языке стихотворения Джусти были впервые переведены в 1864 году Н.С. Курочкиным (брат В.С. Курочкина).
Среди других сочиненй: комические сцены «Толки» («Discorsi che corrono», 1847), любовная лирика, «Сборник тосканских пословиц» («Raccolta di proverbi toscani», опубликован в 1853 году).
Сочинения:
Opere. Torino, 1976;
Шутки. М., 1991.