ДЖУСТИ ДЖУЗЕППЕ

ДЖУСТИ ДЖУЗЕППЕ (итал. Giuseppe Giusti) - итальянский поэт.

Ро­дил­ся в дво­рян­ской се­мье. Окон­чил Пи­зан­ский университет (1834). Близ­кий друг А. Манд­зо­ни.

Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848 года в Ита­лии из­би­рал­ся в Тос­кан­ское за­ко­но­да­тель­ное со­б­ра­ние.

Наи­бо­лее из­вест­ны са­ти­рические сти­хо­тво­ре­ния Джусти, ко­то­рые он сам на­зы­вал «шут­ка­ми» («scherzi»; соз­да­ва­лись с 1833 года). Объ­ек­та­ми са­ти­ры Джусти бы­ли со­ци­аль­ные ти­пы (итальянские пра­ви­те­ли, ари­сто­кра­тия, бур­жуа) и по­ли­тическая си­туа­ция в Ита­лии 1830-1840-х годов. На­пи­сан­ные на разговорном язы­ке, не­ред­ко в пе­сен­ном рит­ме, «шут­ки» пе­ре­кли­ка­ют­ся с пес­ня­ми П.Ж. Бе­ран­же и со­еди­ня­ют в се­бе чер­ты по­ли­тического пам­фле­та , ко­мического апо­ло­га и ост­ро­ум­ной час­туш­ки.

На русском языке сти­хо­тво­ре­ния Джусти бы­ли впер­вые пе­ре­ве­де­ны в 1864 году Н.С. Ку­роч­ки­ным (брат В.С. Ку­роч­ки­на).

Сре­ди других сочиненй: ко­мические сце­ны «Тол­ки» («Discorsi che cor­ro­no», 1847), лю­бов­ная ли­ри­ка, «Сбор­ник тос­кан­ских по­сло­виц» («Raccolta di proverbi toscani», опубликован в 1853 году).

Сочинения :

Opere. Torino, 1976;

Шут­ки. М., 1991.