ДЖУНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

ДЖУНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ - российский государственный и во­еный дея­тель.

Дво­ря­нин. Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1882), слу­жил в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ском пол­ку. Адъ­ю­тант московского генерал-гу­бер­на­то­ра великого князя Сер­гея Алек­сан­д­ро­ви­ча (1891/92-1905).

С 1905 года председатель Московского сто­лич­но­го по­пе­чи­тель­ст­ва о на­род­ной трез­во­сти. Ви­це-гу­бер­на­тор Московской губернии (с августа 1905 года), гу­бер­на­тор (11(24) ноября 1905 - 25 января (7 февраля) 1913) Московской губернии (с 1909 года, ко­гда долж­ность московского генерал-гу­бер­на­то­ра ос­та­лась ва­кант­ной, в ру­ках Джунковского со­сре­до­то­чи­лось всё управ­ле­ние Мо­ск­вой и гу­бер­ни­ей).

В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов стре­мил­ся из­бе­гать кро­во­про­ли­тия в хо­де по­дав­ле­ния за­бас­то­вок и кре­сть­ян­ских вы­сту­п­ле­ний. Спо­соб­ст­во­вал уч­ре­ж­де­нию Московского ком­мерческого институ­та (1907), Московского го­род­ско­го на­род­но­го университета им. А.Л. Ша­няв­ско­го (1908), Му­зея изящ­ных ис­кусств императора Алек­сан­д­ра III (1912; ны­не ГМИИ).

По ини­циа­ти­ве Джунковского в мар­те 1912 года про­ве­де­на од­но­днев­ная пе­ре­пись на­се­ле­ния Мо­ск­вы. Поль­зо­вал­ся по­пу­ляр­но­стью сре­ди на­се­ле­ния гу­бер­нии.

Генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1908). То­ва­рищ министра внутренних дел (на этой долж­но­сти за­ве­до­вал по­ли­ци­ей) и командир Отдельного кор­пу­са жан­дар­мов (1913-1915). Для то­го что­бы упо­ря­до­чить дея­тель­ность ме­ст­ных ор­га­нов Департамента по­ли­ции, в 1913 году Джунковский ли­к­ви­ди­ро­вал большую часть ох­ран­ных от­де­ле­ний в отдельных го­ро­дах (ос­та­лись в Вар­ша­ве, Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге), а так­же все рай­он­ные ох­ран­ные от­де­ле­ния, их функ­ции и шта­ты пе­ре­дал гу­берн­ским жан­дарм­ским управ­ле­ни­ям. За­пре­тил ис­поль­зо­вать уча­щих­ся сред­них учеб­ных за­ве­де­ний и во­ен­но­слу­жа­щих в ка­че­ст­ве сек­рет­ных со­труд­ни­ков по­ли­ции. Счи­тал про­во­ка­цию недопустимой в борь­бе с ре­во­люционным дви­же­ни­ем. В мае 1914 года уво­лил из чис­ла сек­рет­ных аген­тов ру­ко­во­ди­те­ля со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции Государственной ду­мы Р.В. Ма­ли­нов­ско­го и настоял на его отъез­де из России. В ию­ле 1914 года, на­хо­дясь с чрез­вы­чай­ны­ми пол­но­мо­чия­ми в Ба­ку, спо­соб­ст­во­вал пре­кра­ще­нию за­бас­тов­ки ра­бо­чих неф­те­до­бы­ваю­щих пред­при­ятий Ба­ку и его ок­ре­ст­но­стей.

Стре­мясь спа­сти пре­стиж императорской се­мьи, в ию­не 1915 года Джунковский пред­ста­вил императору Ни­ко­лаю II док­лад о по­ве­де­нии Г.Е. Рас­пу­ти­на , ко­то­ро­го счи­тал «про­хо­дим­цем и шар­ла­та­ном». В августе1915 года Джунковский уво­лен от долж­но­сти императором Ни­ко­ла­ем II без объ­яс­не­ния при­чин.

С декабря 1915/января 1916 года командир бри­га­ды 8-й Си­бир­ской стрелковой ди­ви­зии, с но­ября/декабря 1916 года командир 131-й пехотной ди­ви­зии, с января 1917 года командир (с апреля 1917 года на­чаль­ник) 15-й Си­бир­ской стрел­ковой ди­ви­зии, с октября 1917 года командир 3-го Си­бир­ско­го ар­мей­ско­го кор­пу­са.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года дал по­ка­за­ния Чрез­вы­чай­ной следственной ко­мис­сии Временного пра­ви­тель­ст­ва, ко­то­рая при­зна­ла его дей­ст­вия на по­сту то­ва­ри­ща мининстра внутренних дел за­кон­ны­ми. В но­ябре 1917 года, по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции, под­верг­ся крат­ко­вре­мен­но­му аре­сту. В декабре уво­лен из ар­мии. В сентябре 1918 года вновь аре­сто­ван, в 1919 году при­го­во­рён к за­клю­че­нию до окон­ча­ния Гражданской вой­ны . В 1921 году ос­во­бо­ж­дён. Ра­бо­тал цер­ков­ным сто­ро­жем, двор­ни­ком, да­вал уро­ки французского языка, пи­сал вос­по­ми­на­ния (в 1934 году при­об­ре­те­ны Государственным литературным му­зе­ем; час­тич­но опубликованы в 1997 году, т. 1-2). В декабре 1937 года вновь аре­сто­ван по об­ви­не­нию в «контр­ре­во­лю­ци­он­ной» дея­тель­но­сти, рас­стре­лян.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.