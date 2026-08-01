ДЖУНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ
ДЖУНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ - российский государственный и военый деятель.
Дворянин. Окончил Пажеский корпус (1882), служил в лейб-гвардии Преображенском полку. Адъютант московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича (1891/92-1905).
С 1905 года председатель Московского столичного попечительства о народной трезвости. Вице-губернатор Московской губернии (с августа 1905 года), губернатор (11(24) ноября 1905 - 25 января (7 февраля) 1913) Московской губернии (с 1909 года, когда должность московского генерал-губернатора осталась вакантной, в руках Джунковского сосредоточилось всё управление Москвой и губернией).
В Революцию 1905-1907 годов стремился избегать кровопролития в ходе подавления забастовок и крестьянских выступлений. Способствовал учреждению Московского коммерческого института (1907), Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского (1908), Музея изящных искусств императора Александра III (1912; ныне ГМИИ).
По инициативе Джунковского в марте 1912 года проведена однодневная перепись населения Москвы. Пользовался популярностью среди населения губернии.
Генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1908). Товарищ министра внутренних дел (на этой должности заведовал полицией) и командир Отдельного корпуса жандармов (1913-1915). Для того чтобы упорядочить деятельность местных органов Департамента полиции, в 1913 году Джунковский ликвидировал большую часть охранных отделений в отдельных городах (остались в Варшаве, Москве и Санкт-Петербурге), а также все районные охранные отделения, их функции и штаты передал губернским жандармским управлениям. Запретил использовать учащихся средних учебных заведений и военнослужащих в качестве секретных сотрудников полиции. Считал провокацию недопустимой в борьбе с революционным движением. В мае 1914 года уволил из числа секретных агентов руководителя социал-демократической фракции Государственной думы Р.В. Малиновского и настоял на его отъезде из России. В июле 1914 года, находясь с чрезвычайными полномочиями в Баку, способствовал прекращению забастовки рабочих нефтедобывающих предприятий Баку и его окрестностей.
Стремясь спасти престиж императорской семьи, в июне 1915 года Джунковский представил императору Николаю II доклад о поведении Г.Е. Распутина, которого считал «проходимцем и шарлатаном». В августе1915 года Джунковский уволен от должности императором Николаем II без объяснения причин.
С декабря 1915/января 1916 года командир бригады 8-й Сибирской стрелковой дивизии, с ноября/декабря 1916 года командир 131-й пехотной дивизии, с января 1917 года командир (с апреля 1917 года начальник) 15-й Сибирской стрелковой дивизии, с октября 1917 года командир 3-го Сибирского армейского корпуса.
После Февральской революции 1917 года дал показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, которая признала его действия на посту товарища мининстра внутренних дел законными. В ноябре 1917 года, после Октябрьской революции, подвергся кратковременному аресту. В декабре уволен из армии. В сентябре 1918 года вновь арестован, в 1919 году приговорён к заключению до окончания Гражданской войны. В 1921 году освобождён. Работал церковным сторожем, дворником, давал уроки французского языка, писал воспоминания (в 1934 году приобретены Государственным литературным музеем; частично опубликованы в 1997 году, т. 1-2). В декабре 1937 года вновь арестован по обвинению в «контрреволюционной» деятельности, расстрелян.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.