ДЖУНГАРСКИЙ СЪЕЗД 1640

Джунгарский съезд 1640 — собрание правителей монгольских (ойратских и халхасских) племен, состоявшееся в начале сентября 1640 в урочище Улан-бура в предгорьях Тарбагатая.

Большинство участников являлись ойратскими лидерами — джунгарский Эрдэни-Батур-хунтайджи, калмыцкий Хо-Урлюк, хошутский Гуши-хан , их сыновья и родственники, а также ряд других, менее значительных ойратских родоплеменных предводителей. От Халхи (Внешней Монголии) на съезд прибыли Тушету-хан Гомбодоржи, Дзасагту-хан Субуди, сыновья Сэчен-хана Шолоя и Сайн-нойона Тумэнхина. В съезде участвовали и видные представители буддийского духовенства: Манджушири-хутукта, Инзан-римпоче, Амуга-шиди Манджушири. Целью съезда было создание конфедерации монгольских племен для противостояния маньчжурам, которые уже подчинили Южную (Внутреннюю) Монголию. Однако конфедерация оказалась нежизнеспособной из-за нежелания халхасских правителей признать верховенство джунгарского Батур-хунтайджи, не принадлежавшего к роду Чингисхана. На этом съезде также был принят свод законов «Их Цааз» («Великое уложение»), нормы которого действовали в Джунгарском и Калмыцком ханствах еще в XVIII в.

Публ.: Их Цааз: Памятник монгольского феодального права XVII в. / Пер., введ. и коммент. С. Д. Дылыкова. М., 1981. Лит.: Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. 1635—1758. М., 1983.