ДЖУЛЬЯРДСКАЯ ШКОЛА

ДЖУЛЬЯРДСКАЯ ШКОЛА (Juilliard School) - высшее музыкально-театральное учебное заведение в США .

Ос­но­ва­на в Нью-Йор­ке в 1905 году Ф. Дам­ро­шем как Институт музыкального ис­кус­ст­ва. По­сле со­зда­ния в 1924 году фон­да О. Джуль­яр­да (американский фаб­ри­кант и ме­це­нат, 1836-1919) ста­ла Джуль­ярд­ской шко­лой му­зы­ки (1926). В свя­зи с ор­га­ни­за­ци­ей хо­рео­гра­фического и те­ат­раль­но­го факультетов по­лу­чи­ла современное название (1969). В 2001 году от­кры­то от­де­ле­ние джа­за (Институт джа­зо­вых ис­сле­до­ва­ний).

В раз­ные го­ды в Джульярдской школе пре­по­да­ва­ли У. Шу­мен, В. Пер­си­кет­ти, П. Мен­нин, У. Бер­гс­ма, Р. Ле­ви­на, Л. Пер­син­гер, Р. Манн, И. Га­ла­мян и др. Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков - пиа­нист В. Кли­берн, скри­па­чи И. Перл­ман, П. Цу­кер­ман, вио­лон­че­лист Й.-Й. Ма, пе­ви­ца Л. Прайс, ди­ри­жёр Дж. Ле­вайн, джа­зо­вый пиа­нист и ком­по­зи­тор Чик Ко­риа.

При шко­ле функ­цио­ни­ру­ют ис­пол­ни­тель­ские кол­лек­ти­вы: Джуль­ярд­ский квар­тет (1946), Джуль­ярд­ский сим­фо­нический ор­кестр (1986), Американский квин­тет мед­ных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов (1987), Нью-Йорк­ский квин­тет де­ревянных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов (1987), Опер­ная сту­дия.

В те­че­ние учеб­но­го го­да вы­пус­ка­ет­ся ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный «The Juilliard Jour­nal». С 1985 года про­во­дит­ся еже­год­ный фес­ти­валь современной му­зы­ки «Focus!».

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