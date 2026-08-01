ДЖУЛЬЯРДСКАЯ ШКОЛА
ДЖУЛЬЯРДСКАЯ ШКОЛА (Juilliard School) - высшее музыкально-театральное учебное заведение в США.
Основана в Нью-Йорке в 1905 году Ф. Дамрошем как Институт музыкального искусства. После создания в 1924 году фонда О. Джульярда (американский фабрикант и меценат, 1836-1919) стала Джульярдской школой музыки (1926). В связи с организацией хореографического и театрального факультетов получила современное название (1969). В 2001 году открыто отделение джаза (Институт джазовых исследований).
В разные годы в Джульярдской школе преподавали У. Шумен, В. Персикетти, П. Меннин, У. Бергсма, Р. Левина, Л. Персингер, Р. Манн, И. Галамян и др. Среди выпускников - пианист В. Клиберн, скрипачи И. Перлман, П. Цукерман, виолончелист Й.-Й. Ма, певица Л. Прайс, дирижёр Дж. Левайн, джазовый пианист и композитор Чик Кориа.
При школе функционируют исполнительские коллективы: Джульярдский квартет (1946), Джульярдский симфонический оркестр (1986), Американский квинтет медных духовых инструментов (1987), Нью-Йоркский квинтет деревянных духовых инструментов (1987), Оперная студия.
В течение учебного года выпускается иллюстрированный «The Juilliard Journal». С 1985 года проводится ежегодный фестиваль современной музыки «Focus!».