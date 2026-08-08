ДЖУЛИО РОМАНО
ДЖУЛИО РОМАНО (итал. Giulio Romano; настоящее имя - Джулио Пиппи, итал. Giulio Pippi) - итальянский живописец, архитектор.
Учился у Рафаэля в Риме, работал помощником в его мастерской. Принимал участие в росписях ватиканских Станц (главным образом в Станце дель-Инчендио, 1515-1517, где заканчивал композиции «Пожар в Борго» и «Битва при Остии») и Зала Константина (1520-1524, в сценах «Битва Константина с Максенцием», «Видение Константина», «Крещение Константина» и «Дар Константина Римской церкви»); вместе с Дж.Ф. Пенни и Джованни да Удине по эскизам Рафаэля расписывал Лоджии папского дворца. По проектам Рафаэля создавал подготовительные рисунки для картонов серии шпалер (1515). После смерти Рафаэля заканчивал «Преображение Христа» (1516-1520, Ватиканская пинакотека).
Один из крупнейших представителей маньеризма. В парадных портретах и религиозной живописи продолжал традиции Рафаэля, развивая их в сторону маньеристической экспрессии контрастного и звучного колорита с резкими светотеневыми перепадами и смысловой усложнённости образного содержания («Рождество», Лувр, Париж).
В 1524 году покинул Рим, работал в качестве придворного художника и архитектора при дворе герцогов Гонзага в Мантуе, где принимал участие в перестройке Палаццо Дукале (1536-1538) и строительстве загородной резиденции герцога Ф. Гонзага - Палаццо дель-Те (1525–34). К шедеврам Джулио Романо относятся росписи Зала гигантов и Зала Психеи (1527-1531) Палаццо дель-Те, в которых он проявил изобретательность в использовании иллюзионистических и перспективных эффектов, предвосхищающих достижения плафонной живописи барокко. Ансамбль дворцового комплекса Палаццо дель-Те развивает принципы осевой композиции дворов Бельведера (архитектор Д. Браманте, Ватикан) в Риме. Вариативность в применении обработанного и необработанного руста, мотивы витых колонн во дворе, атектоничность архитектурных решений, живописная и стукковая имитации различных материалов отражали общие особенности архитектуры маньеризма в Италии.
Джулио Романо оказал большое влияние на развитие маньеристической живописи в Риме и в Северной Италии. Исторические и мифологические композиции Джулио Романо, его любовь к разнообразным декоративным эффектам в монументально-декоративной живописи способствовали формированию языка европейского придворного искусства конца XVI века.
Иллюстрации:
Джулио Романо. Внутренний двор Палаццо дель-Те в Мантуе. 1525-1534. Архив БРЭ.
Джулио Романо и ученики. «Купание Марса и Венеры». Фрагмент росписи Зала Психеи Палаццо дель-Те в Мантуе. 1527-1531. Архив БРЭ.