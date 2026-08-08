ДЖУЛИО РОМАНО

ДЖУЛИО РОМАНО (итал. Giulio Romano; настоящее имя - Джулио Пиппи, итал. Giulio Pippi) - итальянский живописец , архитектор.

Учил­ся у Ра­фа­эля в Ри­ме, ра­бо­тал по­мощ­ни­ком в его мас­тер­ской. При­ни­мал уча­стие в рос­пи­сях ва­ти­кан­ских Станц (главным образом в Стан­це дель-Ин­чен­дио, 1515-1517, где за­кан­чи­вал ком­по­зи­ции «По­жар в Бор­го» и «Бит­ва при Ос­тии») и За­ла Кон­стан­ти­на (1520-1524, в сце­нах «Бит­ва Кон­стан­ти­на с Мак­сен­ци­ем», «Ви­де­ние Кон­стан­ти­на», «Кре­ще­ние Кон­стан­ти­на» и «Дар Кон­стан­ти­на Рим­ской церк­ви»); вме­сте с Дж.Ф. Пен­ни и Джо­ван­ни да Уди­не по эс­ки­зам Ра­фа­эля рас­пи­сы­вал Лод­жии пап­ско­го двор­ца. По про­ек­там Ра­фа­эля соз­да­вал под­го­то­ви­тель­ные ри­сун­ки для кар­то­нов се­рии шпа­лер (1515). По­сле смер­ти Ра­фа­эля за­кан­чи­вал «Пре­об­ра­же­ние Хри­ста» (1516-1520, Ва­ти­кан­ская пи­на­ко­те­ка).

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей мань­е­риз­ма . В па­рад­ных порт­ре­тах и ре­лигиозной жи­во­пи­си про­дол­жал тра­ди­ции Ра­фа­эля, раз­ви­вая их в сто­ро­ну мань­е­ри­стической экс­прес­сии кон­тра­ст­но­го и звуч­но­го ко­ло­ри­та с резкими све­то­те­не­вы­ми пе­ре­па­да­ми и смы­сло­вой ус­лож­нён­но­сти об­раз­но­го со­дер­жа­ния («Ро­ж­де­ст­во», Лувр, Па­риж).

В 1524 году по­ки­нул Рим, ра­бо­тал в ка­че­ст­ве при­двор­но­го ху­дож­ни­ка и ар­хи­тек­то­ра при дво­ре гер­цо­гов Гон­за­га в Ман­туе, где при­ни­мал уча­стие в пе­ре­строй­ке Па­лац­цо Ду­ка­ле (1536-1538) и строи­тель­ст­ве за­го­род­ной ре­зи­ден­ции гер­цо­га Ф. Гон­за­га - Па­лац­цо дель-Те (1525–34). К ше­дев­рам Джулио Романо от­но­сят­ся рос­пи­си За­ла ги­ган­тов и За­ла Пси­хеи (1527-1531) Па­лац­цо дель-Те, в ко­то­рых он про­явил изо­бре­та­тель­ность в ис­поль­зо­ва­нии ил­лю­зио­ни­стических и пер­спек­тив­ных эф­фек­тов, пред­вос­хищаю­щих дос­ти­же­ния пла­фон­ной жи­во­пи­си ба­рок­ко . Ан­самбль двор­цо­во­го ком­плек­са Па­лац­цо дель-Те раз­ви­ва­ет прин­ци­пы осе­вой ком­по­зи­ции дво­ров Бель­ве­де­ра (архитектор Д. Бра­ман­те, Ва­ти­кан) в Ри­ме. Ва­риа­тив­ность в при­ме­не­нии об­ра­бо­тан­но­го и не­об­ра­бо­тан­но­го рус­та, мо­ти­вы ви­тых ко­лонн во дво­ре, атек­то­нич­ность ар­хитектурных ре­ше­ний, жи­во­пис­ная и стук­ко­вая ими­та­ции различных ма­те­риа­лов от­ра­жа­ли об­щие осо­бен­но­сти ар­хи­тек­ту­ры мань­е­риз­ма в Ита­лии.

Джулио Романо ока­зал боль­шое влия­ние на раз­ви­тие мань­е­ри­стической жи­во­пи­си в Ри­ме и в Северной Ита­лии. Ис­то­рические и ми­фо­ло­гические ком­по­зи­ции Джулио Романо, его лю­бовь к раз­нооб­раз­ным де­ко­ра­тив­ным эф­фек­там в мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной жи­во­пи­си спо­соб­ст­во­ва­ли фор­ми­ро­ва­нию язы­ка ев­ропейского при­двор­но­го искусства конца XVI века.

Иллюстрации:

Джу­лио Ро­ма­но. Внут­рен­ний двор Па­лац­цо дель-Те в Ман­туе. 1525-1534. Архив БРЭ.

Джу­лио Ро­ма­но и ученики. «Купание Марса и Венеры». Фрагмент рос­писи За­ла Психеи Па­лац­цо дель-Те в Ман­туе. 1527-1531. Архив БРЭ.