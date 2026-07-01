ДЖУАНДА КАРТАВИДЖАЙЯ, РАДЕН ХАДЖИ

Джуанда Картавиджайя (индонез. Djuanda Kartawidjaja), Раден Хаджи (14.01.1911, Тасикмалая, — 07.11.1963, Джакарта) — государственный деятель, национальный герой Индонезии (1963).

Сунданец по национальности. В 1933 окончил инженерный факультет Бандунгского технологического института. В 1946—1948 — министр коммуникаций, 1948—1949 — министр общественных работ, 1949—1950 — министр экономики, 1950—1956 — министр коммуникаций, 1956—1957 — министр планирования. В 1957—1959 — премьер-министр и министр обороны. В 1959—1563 — первый министр и министр финансов в президентском кабинете Сукарно. Автор концепции архипелажного государства; Декларации Джуанды (1957), включенной в Международную конвенцию по морскому праву в 1982. Похоронен на кладбище героев «Калибата» в Джакарте. Его именем («Джуанда») назван международный аэропорт в Сурабае. Там же открыт музей Д. и его памятник.