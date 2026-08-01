ДЖОЙС ДЖЕЙМС АВГУСТИН АЛОИЗИУС
ДЖОЙС ДЖЕЙМС АВГУСТИН АЛОИЗИУС (англ. James Augustine Aloysius Joyce) - ирландский писатель.
Писал на английском языке. Родился в семье обедневшего налогового служащего. После учёбы в иезуитских колледжах (Клонгоус-Вуд, 1888-1892; Белведер, 1893-1897) разочаровался в католицизме; окончил Дублинский университетский колледж (1902), где изучал английскую, французскую, итальянскую литературы. После посещения Парижа (1903-1904) преподавал английский язык, служил в банке в Риме. В 1912 году последний раз посетил Ирландию. Первую мировую войну провёл в Цюрихе. В 1920-1940 годах жил в Париже, общался с Э. Паундом, Э. Хемингуэем, В. Ларбо, а также с С. Беккетом, который в 1935-1937 годах был его секретарём.
Джойс с детства писал стихи и прозу; в студенческие годы находился под влиянием Г. Ибсена, Г. Гауптмана, У. Б. Йейтса, Г. Д’Аннунцио. Как начинающий автор Джойс был поддержан деятелями Ирландского возрождения, хотя и отвергал их идею национального искусства.
Первая публикация Джойса - статья «Новая драма Ибсена» («Ibsen’s new drama», 1900). Ранняя поэзия вошла в сборник «Камерная музыка» («Chamber music», 1907), одно из стихотворений которого Э. Паунд включил в первую антологию имажизма (1914). Новеллы Джойса на тему городской повседневности составили книгу «Дублинцы» («Dubliners», 1905, опубликована в 1914, русский перевод 1927), долго не печатавшуюся из-за необычности композиции и стилистики (фрагментарность, проявившаяся в пунктирно очерченном образе города; синтез натуралистического повествования с ритмизованной прозой, символистскими «озарениями»). Автобиографический роман «Портрет художника в юности» [«A portrait of the artist as a young man», около 1906, журнальная публикация, 1914-1915, книжная публикация, 1916, русский перевод 1976; уцелевшие главы первого варианта, имевшего название «Стивен герой» («Stephen hero»), опубликован в 1944] - о становлении писателя, жертвах (семья, нация, католическая вера), принесённых им ради предельной свободы творчества.
Главное произведение Джойса - роман «Улисс» («Ulysses»; начат в 1900-е годы, печатался в США в авангардистском журнале «Little Review» в 1918-1920, издание приостановлено цензурой; полностью опубликован в Париже в 1922; публикация фрагментов в СССР, 1935-1936; русский перевод 1989; переработан в 1993). Один день из жизни Дублина (16 июня 1904 года - дата встречи Джойса с будущей женой) предстаёт в романе как матрица европейской культуры: он дан через поток сознания персонажей, в котором на основе поэтических ассоциаций, лейтмотивной техники, «киномонтажа» сочетаются детали быта, физиологические подробности, сны, фрагменты уличной речи, заголовки газет, и др. Библейские и литературные (Гомер, Ф. Рабле, У. Шекспир и др.) аллюзии, пародийное отображение высокого и трагического в низком и комическом позволяют Джойсу представить трёх основных героев романа как архетипические фигуры отца, матери и сына, а Дублин - как город «современного апокалипсиса». С 1924 года Джойс печатал фрагменты экспериментального бессюжетного романа «Поминки по Финнегану» [букв. – «Пробуждение Финнегана» («Finnegan’s Wake», 1939)], где Джойс, используя сложные языковые каламбуры (на материале древних и новых языков), трактует сны «простого человека» и членов его семьи как отображение мифов о смерти, воскресении, инкарнации, идей круговорота истории, всемирной метаморфозы.
Поэтика Джойса, в которой новаторски обыгрывается конфликт сознательного и бессознательного, реализуются возможности метода «свободных ассоциаций», мифопоэтики, эпатажного пародирования сакрального профанным, оказала сильное влияние на модернистскую и постмодернистскую литературу (У. Фолкнер, С. Беккет, Х.Л. Борхес, В.В. Набоков и др.), а также на кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Л. Буньюэль и др.).
Сочинения:
Letters. L.; N.Y., 1957-1966. Vol. 1-3;
Собрание сочинений. М., 1993-1994. Т. 1-3;
Стихотворения. М., 2003.
Иллюстрация:
Портрет Дж. Джойса работы Ж.Э. Бланка. 1935. Частное собрание. Архив БРЭ.