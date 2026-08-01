ДЖОЙС ДЖЕЙМС АВГУСТИН АЛОИЗИУС

ДЖОЙС ДЖЕЙМС АВГУСТИН АЛОИЗИУС (англ. James Augustine Aloysius Joyce) - ирландский писатель.

Пи­сал на английском языке. Ро­дил­ся в се­мье обед­нев­ше­го на­ло­го­во­го слу­жа­ще­го. По­сле учё­бы в ие­зу­ит­ских кол­лед­жах (Клон­го­ус-Вуд, 1888-1892; Бел­ве­дер, 1893-1897) раз­оча­ро­вал­ся в ка­то­ли­циз­ме ; окон­чил Дуб­лин­ский уни­вер­си­тет­ский кол­ледж (1902), где изу­чал английскую, французскую, итальянскую ли­те­ра­ту­ры. По­сле по­се­ще­ния Па­ри­жа (1903-1904) пре­по­да­вал английский язык, слу­жил в бан­ке в Ри­ме. В 1912 году по­след­ний раз по­се­тил Ир­лан­дию. Первую ми­ро­вую вой­ну про­вёл в Цю­ри­хе. В 1920-1940 годах жил в Па­ри­же, об­щал­ся с Э. Па­ун­дом, Э. Хе­мин­гуэ­ем, В. Лар­бо, а так­же с С. Бек­ке­том, ко­то­рый в 1935-1937 годах был его сек­ре­та­рём.

Джойс с дет­ст­ва пи­сал сти­хи и про­зу; в сту­денческие го­ды на­хо­дил­ся под влия­ни­ем Г. Иб­се­на, Г. Га­упт­ма­на, У. Б. Йейт­са, Г. Д’Аннунцио. Как на­чи­наю­щий ав­тор Джойс был под­дер­жан дея­те­ля­ми Ир­ланд­ско­го воз­ро­ж­де­ния, хо­тя и от­вер­гал их идею национального искусства.

Пер­вая пуб­ли­ка­ция Джойса - статья «Но­вая дра­ма Иб­се­на» («Ibsen’s new drama», 1900). Ран­няя по­эзия во­шла в сборник «Ка­мер­ная му­зы­ка» («Chamber music», 1907), од­но из сти­хо­тво­ре­ний ко­то­ро­го Э. Па­унд вклю­чил в пер­вую ан­то­ло­гию има­жиз­ма (1914). Но­вел­лы Джойса на те­му городской по­все­днев­но­сти со­ста­ви­ли книгу «Дуб­лин­цы» («Dubliners», 1905, опубликована в 1914, русский перевод 1927), дол­го не пе­ча­тав­шую­ся из-за не­обыч­но­сти ком­по­зи­ции и сти­ли­сти­ки (фраг­мен­тар­ность, про­явив­шая­ся в пунк­тир­но очер­чен­ном об­ра­зе го­ро­да; син­тез на­ту­ра­ли­стического по­ве­ст­во­ва­ния с рит­ми­зо­ван­ной про­зой, сим­во­ли­ст­ски­ми «оза­ре­ния­ми»). Ав­то­био­гра­фический ро­ман «Порт­рет ху­дож­ни­ка в юно­сти» [«A por­t­rait of the artist as a young man», около 1906, жур­наль­ная пуб­ли­ка­ция, 1914-1915, книж­ная пуб­ли­ка­ция, 1916, русский перевод 1976; уце­лев­шие гла­вы первого ва­ри­ан­та, имев­ше­го название «Сти­вен ге­рой» («Ste­phen hero»), опубликован в 1944] - о ста­нов­ле­нии пи­са­те­ля, жерт­вах (се­мья, на­ция, ка­то­лическая ве­ра), при­не­сён­ных им ра­ди пре­дель­ной сво­бо­ды твор­че­ст­ва.

Главное про­из­ве­де­ние Джойса - ро­ман «Улисс» («Ulysses»; на­чат в 1900-е годы, пе­ча­тал­ся в США в аван­гар­ди­ст­ском журнале «Little Review» в 1918-1920, из­дание при­ос­та­нов­ле­но цен­зу­рой; пол­но­стью опубликован в Па­ри­же в 1922; пуб­ли­ка­ция фраг­мен­тов в СССР, 1935-1936; русский перевод 1989; переработан в 1993). Один день из жиз­ни Дуб­ли­на (16 июня 1904 года - да­та встре­чи Джойса с бу­ду­щей же­ной) пред­ста­ёт в ро­ма­не как мат­ри­ца ев­ропейской куль­ту­ры: он дан че­рез по­ток соз­на­ния пер­со­на­жей, в ко­то­ром на ос­но­ве по­этических ас­со­циа­ций, лейт­мо­тив­ной тех­ни­ки, «ки­но­мон­та­жа» со­че­та­ют­ся де­та­ли бы­та, фи­зио­ло­гические под­роб­но­сти, сны, фраг­мен­ты улич­ной ре­чи, за­го­лов­ки га­зет, и др. Биб­лей­ские и ли­те­ра­тур­ные ( Го­мер , Ф. Раб­ле, У. Шек­спир и др.) ал­лю­зии, па­ро­дий­ное ото­бра­же­ние вы­со­ко­го и тра­ги­че­ско­го в низ­ком и ко­ми­че­ском по­зво­ля­ют Джойсу пред­ста­вить трёх основных ге­ро­ев ро­ма­на как ар­хе­ти­пи­ческие фи­гу­ры от­ца, ма­те­ри и сы­на, а Дуб­лин - как го­род «со­временного апо­ка­лип­си­са». С 1924 года Джойс пе­ча­тал фраг­мен­ты экс­пе­риментального бес­сю­жет­но­го ро­ма­на «По­мин­ки по Фин­не­га­ну» [букв. – «Про­бу­ж­де­ние Фин­не­га­на» («Finnegan’s Wa­ke», 1939)], где Джойс, ис­поль­зуя слож­ные язы­ко­вые ка­лам­бу­ры (на ма­те­риа­ле древ­них и но­вых язы­ков), трак­ту­ет сны «про­сто­го че­ло­ве­ка» и чле­нов его се­мьи как ото­бра­же­ние ми­фов о смер­ти, вос­кре­се­нии, ин­кар­на­ции, идей кру­го­во­ро­та ис­то­рии, все­мир­ной ме­та­мор­фо­зы.

По­эти­ка Джойса, в ко­то­рой но­ва­тор­ски обыг­ры­ва­ет­ся кон­фликт соз­на­тель­но­го и бес­соз­на­тель­но­го, реа­ли­зу­ют­ся воз­мож­но­сти ме­то­да «сво­бод­ных ас­со­циа­ций», ми­фо­по­эти­ки, эпа­таж­но­го па­ро­ди­ро­ва­ния са­краль­но­го про­фан­ным, ока­за­ла силь­ное влия­ние на мо­дер­ни­ст­скую и по­стмо­дер­ни­ст­скую литературу (У. Фолк­нер, С. Бек­кет, Х.Л. Бор­хес, В.В. На­бо­ков и др.), а так­же на ки­не­ма­то­граф (С.М. Эй­зен­штейн, Л. Бунь­юэль и др.).

Сочинения :

Letters. L.; N.Y., 1957-1966. Vol. 1-3;

Собрание сочинений. М., 1993-1994. Т. 1-3;

Сти­хо­тво­ре­ния. М., 2003.

Иллюстрация:

Порт­рет Дж. Джой­са ра­бо­ты Ж.Э. Блан­ка. 1935. Ча­ст­ное со­бра­ние. Архив БРЭ.