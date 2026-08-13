ДЖОВИО, ПАОЛО

Джовио (ит. Giovio), Паоло (1483, Комо, Ломбардия — 1552, Флоренция) — итальянский историк и разносторонний ученый эпохи Возрождения.

Воспитывался братом Бенедетто, автором исторических трудов, в Павии и Падуе изучал медицину, которую практиковал в Комо, затем с 1512 в Риме. Здесь Д. удалось заручиться покровительством пап Медичи. При Льве Х он получает место профессора философии в университете и титул рыцаря; Д. посещает собрания Римской академии и начинает работать над написанной на латыни, как почти все его ученые труды, «Историей» (Historiarium sui temporis libri XLV, 1550—1552). В 1517 Д. становится личным врачом кардинала Джулио Медичи, с 1522 папы Климента VII. На правление этого папы приходится расцвет карьеры Д.: в 1528 он получает пост епископа Ночеры и становится придворным кардинала Ипполито Медичи, племянника папы. Вместе со своими покровителями Д. был свидетелем и иногда участником важнейших событий своего времени: сражений и осад Итальянских войн ; посольств и торжественных церемоний, в частности, коронации Карла V в 1530 в Болонье, свадьбы Екатерины Медичи и будущего Генриха II в 1533; подготовки крестового похода против турок (в связи с этим Д. совершил поездку в Германию и написал «Комментарии по истории турок», 1531).

При дворе Павла III Фарнезе Д. отчасти сохранил прежнее значение, хотя его гуманистические вкусы вступают в противоречие с веяниями Контрреформации. В 1549 Д. переезжает во Флоренцию, где правил герцог Козимо I Медичи, и здесь завершается его жизненный путь. В 1536 Д. начал в Комо строительство дворца, где хранилось его собрание портретов знаменитых людей и редкостей (Музей). Он составил к ним примечания под названием «Похвалы мужам, знаменитым ученостью» (1546). Их дополняют «Похвалы мужам, прославленным военной доблестью» (1551), а также другие многочисленные биографии, составленные Д. («Vitae illustrium virorum», 1549). Из других его сочинений следует назвать «Диалог о военных и любовных эмблемах» (1555), «Книжицу о римских рыбах» (1524), «Описание Британии, Шотландии, Ирландии и Оркнейских островов» (1548), а также «Книгу о посольстве князя Московии Василия Великого» (1525), основные сведения которой почерпнуты из бесед с посланником к Клименту VII Дмитрием Герасимовым.

Как историка Д. не без оснований упрекали в пристрастности и готовности предоставить свои услуги тому, кто в состоянии их хорошо оценить, но его труды представляют собой достаточно надежный источник ценных сведений о событиях, в которых Д. участвовал, и о выдающихся личностях, которых он знал. Благодаря любознательности, склонности к путешествиям и высокой эрудиции Д. его «Истории», наряду с сочинением Ф. Гвиччардини , стали важнейшим свидетельством этой эпохи. Правда из 45 книг 12 (с 5-й по 10-ю, 1498—1513 и с 19-й по 24-ю, 1517—1527), отсутствуют: Д. утверждал, что часть их была утеряна во время разграбления Рима ландскнехтами в 1527. Большинство историков предполагает, что они никогда не были написаны, но в подражание Титу Ливию, значительные отрывки труда которого сохранились только в виде «периохов» (кратких изложений), Д. составил «извлечения», передающие содержание отсутствующих книг.

Соч.: Pauli Iovii Opera. 11 Vol. Roma, 1956—1987.

Лит.: Minonzio F. Studi gioviani. Scienza, filosofia e letteratura nell’opera di Paolo Giovio. 2 vols. Como, 2002; Price Zimmermann T. C. Paolo Giovio. The Historian and the Crisis of Sixteenth-Century Italy. Princeton (N.J.), 1995.