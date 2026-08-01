ДЖОВИ
ДЖОВИ - поселение раннего энеолита на левом берегу реки Шур, в 10 километрах к северу от Суз (остан Хузестан, Иран).
Стратиграфические раскопки французских археологов Р. Маккенема (1934-1935), Ж. Дольфус (1975). На материалах поселений Джафарабада, Джови и Бендебаля французским исследователем Л. Ле Бретоном была установлена последовательность комплексов Сузианы, предшествующих культуре Сузы A. Поселение Джови состоит из 2 теллей (площадь около 3 га, высота 10 м), выделены 17 слоёв (3 верхних сильно повреждены). В комплексе Джови I (слои 16-13; первая половина V тысячелетия до н.э.; период Cузиана b) в керамике продолжены традиции комплекса Джафарабад I, но качество посуды гораздо выше; появляются сосуды на поддонах и прочерченные знаки на днищах сосудов; в орнаментации преобладают геометрические мотивы. В росписи керамики Джови II (слои 12-4/5; середина V тысячелетия до н.э.; период Сузиана с) среди основных сюжетов - фигуры людей (в том числе лучника), линейные изображения козлов, крестовидные и звездчатые мотивы (рис., 8–15). Как и на дргих синхронных поселениях Сузианы, найдены каменные мотыги, кольца-утяжелители, песты, костяные иглы и шпатели. Характерны терракотовые пряслица (конические расписные, в форме пятиконечной звезды, биконические или плоские округлые с зубчатым краем; рис., 3-7), фигурки животных, часто орнаментированные вертикальными полосами краски (рис., 1, 2).
Иллюстрация:
Джови. Фигурки (1, 2), пряслица (3–7), расписные сосуды (8–15) из обожжённой глины (по Л. Ле Бретону и Ж. Дольфус). Архив БРЭ.