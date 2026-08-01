ДЖОВИ

ДЖОВИ - поселение раннего энеолита на левом берегу реки Шур, в 10 километрах к северу от Суз (ос­тан Ху­зе­стан, Иран ).

Стра­тигра­фи­че­ские рас­коп­ки французских ар­хео­ло­гов Р. Мак­ке­не­ма (1934-1935), Ж. Доль­фус (1975). На ма­те­риа­лах по­се­ле­ний Джа­фа­ра­ба­да, Джови и Бен­де­ба­ля французским ис­сле­до­ва­те­лем Л. Ле Бре­то­ном бы­ла ус­та­нов­ле­на по­сле­до­ва­тель­ность ком­плек­сов Су­зиа­ны, пред­ше­ст­вую­щих куль­ту­ре Су­зы A. По­се­ле­ние Джови со­сто­ит из 2 тел­лей (площадь около 3 га, высота 10 м), вы­де­ле­ны 17 сло­ёв (3 верх­них силь­но по­вре­ж­де­ны). В ком­плек­се Джови I (слои 16-13; первая половина V тысячелетия до н.э.; пе­ри­од Cу­зиана b) в ке­ра­ми­ке про­дол­же­ны тра­ди­ции ком­плек­са Джа­фа­ра­бад I, но ка­че­ст­во по­су­ды го­раз­до вы­ше; по­яв­ля­ют­ся со­су­ды на под­до­нах и про­чер­чен­ные зна­ки на дни­щах со­су­дов; в ор­на­мен­та­ции пре­об­ла­да­ют гео­мет­рические мо­ти­вы. В рос­пи­си ке­ра­ми­ки Джови II (слои 12-4/5; середина V тысячелетия до н.э.; пе­ри­од Су­зиа­на с) сре­ди основных сю­же­тов - фи­гу­ры лю­дей (в том числе луч­ни­ка), ли­ней­ные из­об­ра­же­ния коз­лов, кре­сто­вид­ные и звезд­ча­тые мо­ти­вы (рис., 8–15). Как и на дргих син­хрон­ных по­се­ле­ни­ях Су­зиа­ны, най­де­ны ка­мен­ные мо­ты­ги, коль­ца-утя­же­ли­те­ли, пес­ты, кос­тя­ные иг­лы и шпа­те­ли. Ха­рак­тер­ны тер­ра­ко­то­вые пряс­ли­ца (ко­ни­че­ские рас­пис­ные, в фор­ме пя­ти­ко­неч­ной звез­ды, би­ко­ни­ческие или пло­ские ок­руг­лые с зуб­ча­тым кра­ем; рис., 3-7), фи­гур­ки жи­вот­ных, час­то ор­на­мен­ти­ро­ван­ные вер­ти­каль­ны­ми по­ло­са­ми крас­ки (рис., 1, 2).

Иллюстрация:

Джо­ви. Фи­гур­ки (1, 2), пряс­ли­ца (3–7), рас­пис­ные со­су­ды (8–15) из обож­жён­ной гли­ны (по Л. Ле Бре­то­ну и Ж. Доль­фус). Архив БРЭ.

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