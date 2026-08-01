ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ (итал. Giotto di Bondone) - итальянский живописец, архитектор и скульптор, один из основоположников итальянской художественной школы.

Современники высоко оценивали творчество Джотто и его вклад в формирование национального языка изобразительного искусства, сравнивая его с новаторством Данте в области итальянского литературного языка. Влияние творчества Джотто заметно в искусстве готических мастеров Южной Франции, Испании, Швейцарии и Германии. По утверждению Ч. Ченнини (XIV век), Джотто перевел «искусство живописи с греческого пути на латинский», придав ему современный характер, т.е. выработал новые принципы религиозного искусства, отличные от преобладавшего в XII-XIII веках греко-византийского стиля. В идейную основу творчества Джотто легло богословие истории блж. Августина, согласно которому история есть проявление Божественного Промысла, а история Церкви и жизнь святых - воплощение Града Небесного на земле, а также религиозное обновление, связанное с деятельностью святого Франциска Ассизского и его последователей. Его искусство отразило новое отношение к личности, не как к вместилищу греха, а как к отражению Божественной мудрости. Земной путь Христа и Девы Марии , жизнь подвижников веры, святых и мучеников, изображенные с «документальной» точностью, стали зримым воплощением праведной жизни, наставлением и нравственным примером. Искусство Джотто характеризуется эмпирическим реализмом, присущим готике, и интересом к опыту античных и раннехристианских мастеров. Последний позволил ему достичь художественно убедительного синтеза историзма, реалистической достоверности и идеализации образов, позволявшего в равной степени выражать в божественном земное, а в земном - божественное.

Индивидуальный стиль Джотто сформировался под влиянием искусства Чимабуэ, у которого, согласно Л. Гиберти и Дж. Вазари, он учился, а также в результате знакомства с произведениями римских мастеров конца XII века, главным образом Пьетро Каваллини , изучения античности, романской пластики и работ современных ему скульпторов Никколо и Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио. Заказчиками Джотто были папская курия и францисканский орден (работы в Ассизи, Римини, Падуе), купцы Барди и Перуцци, ростовщик Энрико Скровеньи, городские коммуны Флоренции и Падуи, неаполитанский король Роберт I Анжуйский. Джотто возглавлял крупнейшую в Италии мастерскую, его ученики и помощники принимали участие в большинстве выходивших из нее заказов, что затрудняет атрибуцию многих произведений. Отсутствие документальных источников также оставляет много спорных вопросов, особенно в отношении раннего периода творчества Джотто. Ряд из них прояснила научная реставрация последних десятилетий.

Джотто работал в Ассизи с 1292 года, участвуя почти во всех настенных росписях Верхней церкви Сан-Франческо. Он считается автором отдельных сцен из Ветхого Завета и Новог Завета в верхних ярусах стен, начатых по инициативе папы Николая IV между 1288 и 1292 годами, сочетающих выразительную драматургию Чимабуэ с композиционными и пространственными находками Каваллини, а также сцен из истории праотца Исаака и композиций из цикла земной жизни Христа («Снятие с креста», «Воскресение»). В 1296-1298 годах по заказу генерала ордена францисканцев Джованни ди Мурро Джотто и его мастерская написали в нижнем ярусе Верхней церкви Сан-Франческо 28 сцен из житийного цикла святого Франциска, разработав иконографию на основе текста «Legenda major de S. Francisci» (Большое житие святого Франциска) святого Бонавентуры. Уравновешенность масс, пространственная определенность, ясные, гармоничные формы позволили добиться цельности художественного решения, воплощенного силами обширной мастерской, доверительной интонации живого рассказа, ее искреннего и просветленного переживания («Святой Франциск проповедует птицам», «Изгнание бесов из Ареццо»), сочетающегося с героикой эпической драмы. С именем Джотто связывают также росписи в Нижней церкви Сан-Франческо в Ассизи (капелла святой Магдалины в северном крыле трансепта (1313-1314), своды над алтарем (около 1334)).

В 1299 году Джотто был призван папой Бонифацием VIII в Рим для росписи церкви Сан-Джованни ин Латерано, где он выполнил фреску «Бонифаций VIII объявляет Юбилей» (сохранена частично). 1300 годом датируют фрагментарно сохранившуюся мозаику «Христос, шествующий по водам» (Navicella) для атриума раннехристианского собора святого Петра (Рим, Ватиканские гроты), изображающую Христа и ладью со святыми - символ спасительной миссии Церкви. Ч. Ньюди датирует мозаику более поздним временем - 1312-1313 годы (Gnudi).

Шедевром Джотто являются фрески Капеллы дельи Скровеньи (Капеллы дель Арена) в Падуе, выполненные между 1304 и 1310 годами по заказу Энрико Скровеньи,- уникальный по целостности художественный ансамбль, включающий более 70 сцен из цикла земной жизни Христа и Богоматери. Помимо художественных достоинств (мастерства в передаче пространственной глубины за счет чередования планов, пластической определенности объемов, выразительности фигурных групп, тонкого колорита) фрески обладают чертами эпической драмы, созданной для возвышения, поучения и предостережения. Жизнь и Страдания Христа представлены в них как нравственный пример, а Христос - как идеальное воплощение всепобеждающей силы любви и добра. В Падуе Джотто участвовал в украшении церкви Сант-Антонио и расписывал Палаццо делла Раджоне (фрески не сохранились).

Около 1310 года он написал для церкви Оньиссанти (Всех святых) во Флоренции большой алтарный образ «Мадонна на троне» (Галерея Уффици, Флоренция), стилистически близкий к фрескам Капеллы дельи Скровеньи.

Распространению влияния искусства Джотто в поздний период способствовали многочисленные заказы из Флоренции, Римини, Милана, Неаполя. Особое место среди произведений этого времени занимают фрески Капеллы Барди и Капеллы Перуцци во францисканской церкви Санта-Кроче во Флоренции, оказавшие большое влияние на формирование местной художественной школы, в том числе на творчество Мазаччо и Микеланджело . Росписи Капеллы Перуцци посвящены апостолу Иоанну Богослову и святому Иоанну Крестителю, более поздние фрески Капеллы Барди - истории святого Франциска. Проработка архитектурных фонов позволяет выявить глубину пространства, акцентированная светотеневая моделировка форм и смягчение контуров придают убедительности фигурам, отмеченным естественностью поз и свободой движений, портретностью лиц. В сценах из Жития святого Франциска Джотто достиг искренности переживания и эмоциональной достоверности рассказа.

К позднему периоду относят созданные при участии мастерской полиптих Стефанески (Ватиканская пинакотека), полиптих Барончелли (музей церкви Санта-Кроче, Флоренция), полиптих (Национальная пинакотека, Болонья), отражающие усиление готических влияний в творчестве Джотто. В 1334 году коммуна Флоренции назначила Джотто руководителем строительства собора Санта-Мария дель Фьоре и возведения крепостных стен. По его проекту была построена колокольня собора (архитектор Франческо Таленти, 1359) и выполнен ее рельефный декор (скульптор Андреа Пизано). Джотто умер до окончания строительства и был похоронен в церкви Санта-Кроче.

Иллюстрации:

Воскрешение св. Лазаря. Роспись Капеллы дельи Скровеньи (Капеллы дель Арена) в Падуе. Между 1304 и 1310 гг. Архив ПЭ.

Мадонна на троне Икона. Около 1310 г. (Галерея Уффици, Флоренция) Архив ПЭ.