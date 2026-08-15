ДЖОТДАР

Джотдар — в Индии земледелец, владелец участка пахотной земли (джота), крестьянин-арендатор.

Термин вошел в употребление в период расцвета военно-ленной системы в XVII в. в эпоху империи Великих Моголов (см. Могольская империя ). Изначально Д. — ленник, распоряжавшийся землей и имевший право на часть налоговых сборов с нее при условии несения военной службы. Д. самостоятельно выбирал сельскохозяйственные культуры для разведения, способ ведения хозяйства, следил за системой ирригации. Право владения участком передавалось по наследству. Джот мог обрабатываться непосредственно семьей Д., наемной силой или же сдаваться в аренду и возделываться арендатором. В Бенгалии с XIX в. Д. стал посредником между заминдарами и райатами. Однако в результате ряда реформ, проведенных английской Ост-Индской компанией в Бенгалии, Д. лишились своих земель.

Лит.:Majumdar R. C., Raychaudhari H. C., Kalikinkar D. An Advanced History of India. Delhi, 1978.