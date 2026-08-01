ДЖОРДЖОНЕ

ДЖОРДЖОНЕ (итал. Giorgione; Zorzi, Zorzon; настоящее имя - Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, Barbarelli da Castelfranco) - итальянский живописец.

Воз­мож­но, учил­ся у В. Кар­пач­чо и Дж. Бел­ли­ни (см. Бел­ли­ни).

Джорджоне - круп­ней­ший пред­ста­ви­тель ве­не­ци­ан­ской шко­лы пе­рио­да Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния , вы­пол­нял за­ка­зы гу­ма­ни­сти­че­ски об­ра­зо­ван­ных пред­ста­ви­те­лей ве­не­ци­ан­ско­го пат­ри­циа­та. В нау­ке ост­ро сто­ит про­бле­ма да­ти­ро­вок его про­из­ве­де­ний и от­де­ле­ния их от ря­да близ­ких им по сти­лю ра­бот его по­сле­до­ва­те­лей (т.н. джорд­жо­не­ски). Так, кар­ти­на «Сель­ский кон­церт» (Лувр), тра­ди­ци­он­но счи­тав­шая­ся ра­бо­той Джорджоне, ны­не при­пи­сы­ва­ет­ся ря­дом ис­сле­до­ва­те­лей мо­ло­до­му Ти­циа­ну. Боль­шин­ст­во со­хра­нив­ших­ся про­из­ве­де­ний Джорджоне бы­ло соз­да­но в пе­ри­од 1500-1510 годов. В ран­них ра­бо­тах Джорджоне за­мет­ны чер­ты по­ве­ст­во­вательного сти­ля Кар­пач­чо, пей­заж­ные и ико­но­гра­фические мо­ти­вы про­из­ве­де­ний Дж. Бел­ли­ни (вы­пол­нен­ные Джорджоне для сту­дио­ло Иза­бел­лы д’Эсте пар­ные кар­ти­ны «Ис­пы­та­ние ог­нём Мои­сея» и «Суд Со­ло­мо­на», обе около 1498-1500, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция; «Свя­тое се­мей­ст­во», около 1500, Национальная га­ле­рея ис­кусств, Ва­шинг­тон).

На­ча­ло зре­ло­го пе­рио­да твор­че­ст­ва Джорджоне оз­на­ме­но­ва­но соз­да­ни­ем ал­та­ря для ка­пел­лы ве­не­ци­ан­ско­го кон­доть­е­ра Т. Кос­тан­цио «Ма­дон­на с мла­ден­цем и пред­стоя­щи­ми свя­ты­ми» («Ма­дон­на Кас­тель­ф­ран­ко», 1504-1505, со­бор Сан-Ли­бе­ра­ле, Кас­тельф­ран­ко), а так­же об­раза «По­кло­не­ние пас­ту­хов» (около 1504-1505, Национальная га­ле­рея ис­кусств, Ва­шинг­тон). Ал­тар­ный об­раз «Ма­дон­ны Кас­тельф­ран­ко» про­ник­нут осо­бым на­строе­ни­ем уми­ро­тво­рён­но­го по­коя, раз­ли­то­го в да­лё­ком пей­за­же , очер­та­ния ко­то­ро­го та­ют в све­то­воз­душ­ной дым­ке. Ис­поль­зуя гра­да­ции цве­то­вых пе­ре­хо­дов, смяг­чён­ных све­то­те­нью, Джорджоне дос­ти­га­ет пол­но­ты зву­ча­ния, по­стро­ен­но­го на гар­мо­нии то­наль­ных от­но­ше­ний ко­ло­ри­та, что осо­бен­но про­яви­лось в кар­ти­не «Юдифь» (Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Ра­бо­тая в мас­тер­ской Дж. Бел­ли­ни (1506-1507), Джорджоне об­ра­ща­ет­ся к ма­лым жи­во­пис­ным фор­мам, став од­ним из круп­ней­ших мас­те­ров ре­нес­санс­ной стан­ко­вой кар­ти­ны. Он пи­сал ка­мер­ные кар­ти­ны на ал­ле­го­рические и ми­фо­ло­гические те­мы, к луч­шим из ко­то­рых от­но­сят­ся «Три фи­ло­со­фа» (1507-1508, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на), «Спя­щая Ве­не­ра» (около 1508, КГ, Дрез­ден), «Гро­за» (около 1506-1507, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция). Ал­ле­го­рический смысл боль­шин­ст­ва кар­тин, свя­зан­ный с по­же­ла­ния­ми за­каз­чи­ков, не под­да­ёт­ся од­но­знач­но­му тол­ко­ва­нию. На­строе­ние по­этического един­ст­ва ми­ра при­ро­ды и че­ло­ве­ка, ха­рак­тер­ное для искусства Джорджоне, со­звуч­но по­этическим пас­то­ра­лям П. Бем­бо, «Ар­ка­дии» Я. Сан­над­за­ро и ре­нес­санс­ной на­тур­фи­ло­со­фии. В твор­че­ст­ве Джорджоне при­сут­ст­ву­ет ал­ле­го­ри­че­ский порт­рет: так называемая «Лау­ра» (1506, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на), «Ста­руха» (1508-1509, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция).

Не­мно­гие порт­ре­ты Джорджоне («Порт­рет мо­ло­до­го че­ло­ве­ка», Государственные му­зеи, Бер­лин; «Ав­то­порт­рет с го­ло­вой Го­лиа­фа», не сохранен, из­вес­тен в ко­пи­ях) ока­за­ли влия­ние на раз­ви­тие порт­рет­но­го искусства Ве­не­ции. Из­вест­но, что Джорджоне вы­пол­нял и мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ные цик­лы; в ча­ст­но­сти, рас­пи­сал фа­сад Не­мец­ко­го подво­рья в Ве­не­ции ал­ле­го­рическими фи­гу­ра­ми, оли­це­тво­ряв­ши­ми Сво­бод­ные ис­кус­ст­ва и нау­ки (1508, фраг­мен­ты - в га­ле­рее Дж. Фран­кет­ти, Ве­не­ция), а так­же соз­дал мо­ну­мен­таль­ное по­лот­но для Двор­ца до­жей (1507, не сохранено). Ко­ло­ризм Джорджоне, при­су­щая ему по­этическая об­раз­ность ока­за­ли боль­шое влия­ние на ве­не­ци­ан­скую жи­во­пись XVI века, осо­бен­но на мо­ло­до­го Ти­циа­на и Се­ба­сть­я­но дель Пьом­бо.

Джорджоне умер в рас­цве­те творческих сил, воз­мож­но, за­бо­лев чу­мой.

Иллюстрации:

Джорд­жо­не. «Три фи­ло­со­фа». 1507-1508. Ху­до­же­ст­вен­но-ис­то­ри­че­ский му­зей (Ве­на). Архив БРЭ.

Джорд­жо­не. «Юдифь». Эр­ми­таж (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.