ДЖОРДЖОНЕ
ДЖОРДЖОНЕ (итал. Giorgione; Zorzi, Zorzon; настоящее имя - Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, Barbarelli da Castelfranco) - итальянский живописец.
Возможно, учился у В. Карпаччо и Дж. Беллини (см. Беллини).
Джорджоне - крупнейший представитель венецианской школы периода Высокого Возрождения, выполнял заказы гуманистически образованных представителей венецианского патрициата. В науке остро стоит проблема датировок его произведений и отделения их от ряда близких им по стилю работ его последователей (т.н. джорджонески). Так, картина «Сельский концерт» (Лувр), традиционно считавшаяся работой Джорджоне, ныне приписывается рядом исследователей молодому Тициану. Большинство сохранившихся произведений Джорджоне было создано в период 1500-1510 годов. В ранних работах Джорджоне заметны черты повествовательного стиля Карпаччо, пейзажные и иконографические мотивы произведений Дж. Беллини (выполненные Джорджоне для студиоло Изабеллы д’Эсте парные картины «Испытание огнём Моисея» и «Суд Соломона», обе около 1498-1500, галерея Уффици, Флоренция; «Святое семейство», около 1500, Национальная галерея искусств, Вашингтон).
Начало зрелого периода творчества Джорджоне ознаменовано созданием алтаря для капеллы венецианского кондотьера Т. Костанцио «Мадонна с младенцем и предстоящими святыми» («Мадонна Кастельфранко», 1504-1505, собор Сан-Либерале, Кастельфранко), а также образа «Поклонение пастухов» (около 1504-1505, Национальная галерея искусств, Вашингтон). Алтарный образ «Мадонны Кастельфранко» проникнут особым настроением умиротворённого покоя, разлитого в далёком пейзаже, очертания которого тают в световоздушной дымке. Используя градации цветовых переходов, смягчённых светотенью, Джорджоне достигает полноты звучания, построенного на гармонии тональных отношений колорита, что особенно проявилось в картине «Юдифь» (Эрмитаж, Санкт-Петербург). Работая в мастерской Дж. Беллини (1506-1507), Джорджоне обращается к малым живописным формам, став одним из крупнейших мастеров ренессансной станковой картины. Он писал камерные картины на аллегорические и мифологические темы, к лучшим из которых относятся «Три философа» (1507-1508, Художественно-исторический музей, Вена), «Спящая Венера» (около 1508, КГ, Дрезден), «Гроза» (около 1506-1507, Галерея Академии, Венеция). Аллегорический смысл большинства картин, связанный с пожеланиями заказчиков, не поддаётся однозначному толкованию. Настроение поэтического единства мира природы и человека, характерное для искусства Джорджоне, созвучно поэтическим пасторалям П. Бембо, «Аркадии» Я. Саннадзаро и ренессансной натурфилософии. В творчестве Джорджоне присутствует аллегорический портрет: так называемая «Лаура» (1506, Художественно-исторический музей, Вена), «Старуха» (1508-1509, Галерея Академии, Венеция).
Немногие портреты Джорджоне («Портрет молодого человека», Государственные музеи, Берлин; «Автопортрет с головой Голиафа», не сохранен, известен в копиях) оказали влияние на развитие портретного искусства Венеции. Известно, что Джорджоне выполнял и монументально-декоративные циклы; в частности, расписал фасад Немецкого подворья в Венеции аллегорическими фигурами, олицетворявшими Свободные искусства и науки (1508, фрагменты - в галерее Дж. Франкетти, Венеция), а также создал монументальное полотно для Дворца дожей (1507, не сохранено). Колоризм Джорджоне, присущая ему поэтическая образность оказали большое влияние на венецианскую живопись XVI века, особенно на молодого Тициана и Себастьяно дель Пьомбо.
Джорджоне умер в расцвете творческих сил, возможно, заболев чумой.
Иллюстрации:
Джорджоне. «Три философа». 1507-1508. Художественно-исторический музей (Вена). Архив БРЭ.
Джорджоне. «Юдифь». Эрмитаж (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.