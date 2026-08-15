ДЖОРДЖИЯ (англ. Georgia)

ДЖОРДЖИЯ (англ. Georgia) - английская колония в Северной Аме­ри­ке; штат США (административный центр - Ат­лан­та).

Ко­рен­ное на­се­ле­ние - ин­дей­цы чи­ро­ки и кри­ки.

В XVI веке тер­ри­то­рию Джоджии на­ча­ли ос­ваи­вать ис­пан­цы (экс­пе­ди­ции Э. де Со­то, воз­мож­но, Х. Пон­се де Ле­о­на). В 1670-х годах Джоджия пре­вра­ти­лась в аре­ну борь­бы ме­ж­ду ис­пан­ца­ми и анг­ли­ча­на­ми. К 1704 году анг­ли­ча­не, дей­ст­во­вав­шие в сою­зе с ин­дей­ца­ми, вы­тес­ни­ли ис­пан­цев, а в 1715-1716 годах рас­пра­ви­лись с бывшими со­юз­ни­ка­ми-ин­дей­ца­ми. В 1719 году объ­яв­ле­на про­вин­ци­ей английской ко­ло­нии Ка­ро­ли­на.

С 1732 года ко­ло­ния Джоджия, на­зва­на в честь английского ко­ро­ля Ге­ор­га II . Гу­бер­на­то­ром Джоджии стал во­енный дея­тель и фи­лан­троп Дж. Ог­л­торп, меч­тав­ший пре­вра­тить Джоджию в при­ста­ни­ще для английских бед­ня­ков. В ко­ло­нии бы­ло за­пре­ще­но раб­ст­во, упот­реб­ле­ние спирт­но­го. В 1733 году в Джоджию при­бы­ли пер­вые по­се­лен­цы из Анг­лии. Джоджия за­се­ля­лась очень мед­лен­но, дол­гое вре­мя ос­та­ва­лась во­енным фор­по­стом на гра­ни­це с испанской Фло­ри­дой. В 1752 году управ­ле­ние ко­ло­ни­ей пе­ре­шло не­по­сред­ст­вен­но к британской ко­ро­не. В 1776 году, во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов, Джоджия вме­сте с 12 дру­ги­ми бывшими английскими ко­ло­ния­ми об­ра­зо­ва­ла США.

В 1829 году на се­ве­ре Джоджии бы­ло об­на­ру­же­но ме­сто­ро­ж­де­ние зо­ло­та. Зо­ло­тая ли­хо­рад­ка вы­зва­ла мас­со­вый при­ток бе­ло­го на­се­ле­ния. В 1830 году часть про­жи­вав­ших в Джоджии ин­дей­цев бы­ла вы­се­ле­на в ре­зер­ва­ции (на тер­ри­то­рию современной Ок­ла­хо­мы), мас­со­вые вы­се­ле­ния ин­дей­цев про­дол­жи­лись в 1838-1839 годах. В начале 1861 года Джоджия вы­шла из со­ста­ва США и во­шла в Кон­фе­де­ра­тив­ные Шта­ты Аме­ри­ки (уро­же­нец Джорд­жии А. Сти­венс стал ви­це-пре­зи­ден­том Кон­фе­де­ра­ции). В 1864 году на тер­ри­то­рии Джоджии раз­вер­ну­лись ре­шаю­щие бои Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов . В 1865-1870 годах на­хо­ди­лась под во­енным управ­ле­ни­ем (фе­де­раль­ные вой­ска ос­та­ва­лись в Джоджии до 1877 года).

В 1960-е годы один из цен­тров Дви­же­ния за гра­ж­дан­ские пра­ва .

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