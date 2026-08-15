ДЖОРДЖИЯ (англ. Georgia)
ДЖОРДЖИЯ (англ. Georgia) - английская колония в Северной Америке; штат США (административный центр - Атланта).
Коренное население - индейцы чироки и крики.
В XVI веке территорию Джоджии начали осваивать испанцы (экспедиции Э. де Сото, возможно, Х. Понсе де Леона). В 1670-х годах Джоджия превратилась в арену борьбы между испанцами и англичанами. К 1704 году англичане, действовавшие в союзе с индейцами, вытеснили испанцев, а в 1715-1716 годах расправились с бывшими союзниками-индейцами. В 1719 году объявлена провинцией английской колонии Каролина.
С 1732 года колония Джоджия, названа в честь английского короля Георга II. Губернатором Джоджии стал военный деятель и филантроп Дж. Оглторп, мечтавший превратить Джоджию в пристанище для английских бедняков. В колонии было запрещено рабство, употребление спиртного. В 1733 году в Джоджию прибыли первые поселенцы из Англии. Джоджия заселялась очень медленно, долгое время оставалась военным форпостом на границе с испанской Флоридой. В 1752 году управление колонией перешло непосредственно к британской короне. В 1776 году, во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов, Джоджия вместе с 12 другими бывшими английскими колониями образовала США.
В 1829 году на севере Джоджии было обнаружено месторождение золота. Золотая лихорадка вызвала массовый приток белого населения. В 1830 году часть проживавших в Джоджии индейцев была выселена в резервации (на территорию современной Оклахомы), массовые выселения индейцев продолжились в 1838-1839 годах. В начале 1861 года Джоджия вышла из состава США и вошла в Конфедеративные Штаты Америки (уроженец Джорджии А. Стивенс стал вице-президентом Конфедерации). В 1864 году на территории Джоджии развернулись решающие бои Гражданской войны в США 1861-1865 годов. В 1865-1870 годах находилась под военным управлением (федеральные войска оставались в Джоджии до 1877 года).
В 1960-е годы один из центров Движения за гражданские права.