ДЖОРДЖЕСКУ ДЖОРДЖЕ
ДЖОРДЖЕСКУ ДЖОРДЖЕ (рум. George Georgescu) - румынский дирижёр, виолончелист.
В 1910 году окончил Бухарестскую консерваторию по классу виолончели К. Димитреску, в 1910-1914 годах учился в Высшей школе музыки в Берлине у Х. Беккера (виолончель), здесь же занимался композицией и дирижированием. В 1911-1916 годах выступал с концертами как виолончелист и в составе струнного «Марто-квартета». В 1916-1918 годах учился дирижированию у Р. Штрауса и А. фон Никиша.
Как дирижёр дебютировал с Берлинским филармоническим оркестром в 1918 году. В 1920 году основал оркестр Бухарестской филармонии (ныне Симфонический оркестр им. Дж. Энеску), до 1944 года и в 1956-1964 годах был его главным дирижёром. В 1922-1940 годах (с перерывами) также дирижёр и директор Бухарестского оперного театра. В 1950-1953 годах профессор Бухарестской консерватории.
Много внимания уделял исполнению современной музыки (в том числе советских композиторов). Неоднократно выступал в СССР (впервые в 1952 году).