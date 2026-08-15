ДЖОРДЖЕСКУ ДЖОРДЖЕ

ДЖОРДЖЕСКУ ДЖОРДЖЕ (рум. George Georgescu) - румынский дирижёр , виолончелист.

В 1910 году окон­чил Бу­ха­ре­ст­скую консерваторию по клас­су вио­лон­че­ли К. Ди­мит­ре­ску, в 1910-1914 годах учил­ся в Выс­шей шко­ле му­зы­ки в Бер­ли­не у Х. Бек­ке­ра (вио­лон­чель), здесь же за­ни­мал­ся ком­по­зи­ци­ей и ди­ри­жи­ро­ва­ни­ем. В 1911-1916 годах вы­сту­пал с кон­цер­та­ми как вио­лон­че­лист и в со­ста­ве струн­но­го «Мар­то-квар­те­та». В 1916-1918 годах учил­ся ди­ри­жи­ро­ва­нию у Р. Штрау­са и А. фон Ни­ки­ша.

Как ди­ри­жёр де­бю­ти­ро­вал с Бер­лин­ским фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром в 1918 году. В 1920 году ос­но­вал ор­кестр Бу­ха­ре­ст­ской фи­лар­мо­нии (ны­не Сим­фо­нический ор­кестр им. Дж. Эне­ску), до 1944 года и в 1956-1964 годах был его главным ди­ри­жё­ром. В 1922-1940 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) так­же ди­ри­жёр и ди­рек­тор Бу­ха­ре­ст­ско­го опер­но­го те­ат­ра. В 1950-1953 годах профессор Бу­ха­ре­ст­ской консерватории.

Мно­го вни­ма­ния уде­лял ис­пол­не­нию современной му­зы­ки (в том числе советских ком­по­зи­то­ров). Не­од­но­крат­но вы­сту­пал в СССР (впер­вые в 1952 году).