ДЖОРДЖ ГЕНРИ

ДЖОРДЖ ГЕНРИ (англ. Henry George) - американский экономист, общественный и политический деятель.

В 14 лет бро­сил шко­лу, пла­вал мат­ро­сом в Ав­ст­ра­лию, до­бы­вал зо­ло­то на при­ис­ках Ка­на­ды.

В 1858-1880 годах жил в Ка­ли­фор­нии, ра­бо­тал в различных пе­чат­ных из­да­ни­ях Сан-Фран­ци­ско, Ок­лен­да и Са­кра­мен­то. В 1871-1875 годах один из из­да­те­лей газеты «San Francisco Daily Evening Post».

С 1876 года на государственный служ­бе. За­ни­мал­ся эко­но­мическими ис­сле­до­ва­ния­ми. В сво­ей ра­бо­те «Про­гресс и сво­бо­да» («Progress and poverty», 1879, русский перевод 1896) вы­дви­нул идею вве­де­ния еди­но­го зе­мель­но­го на­ло­га как сред­ст­ва дос­ти­же­ния все­об­ще­го дос­тат­ка и со­ци­аль­но­го ми­ра. В 1880-1881 годах по­се­тил с лек­ция­ми, в ко­то­рых про­па­ган­ди­ро­вал эту идею, Ве­ли­ко­бри­та­нию , Ир­лан­дию, Ав­ст­ра­лию.

По воз­ра­ще­нии в США по­се­лил­ся в Нью-­Йор­ке. За­ни­мал­ся пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­стью, ор­га­ни­зо­вал дви­же­ние в под­держ­ку вве­де­ния в США еди­но­го зе­мель­но­го на­ло­га. Взгля­ды и тру­ды Джорджа по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Рос­сии, их вы­со­ко оце­ни­вал Л.Н. Тол­стой . В 1886 году не­удач­но бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост мэ­ра Нью-Йор­ка от Объ­е­ди­нён­ной ра­бо­чей пар­тии. В этом же го­ду ос­но­вал ра­ди­каль­ную газету «Standart» (вы­хо­ди­ла до 1892 года). В 1897 году вновь вы­дви­нул свою кан­ди­да­ту­ру на пост мэ­ра Нью-­Йор­ка. Умер за 4 дня до вы­бо­ров.

Сочинения :

The complete works. N.Y., 1904;

Избранные сочинения. М., 1994. Т. 1-3.