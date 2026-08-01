ДЖОРДЖ ГЕНРИ
ДЖОРДЖ ГЕНРИ (англ. Henry George) - американский экономист, общественный и политический деятель.
В 14 лет бросил школу, плавал матросом в Австралию, добывал золото на приисках Канады.
В 1858-1880 годах жил в Калифорнии, работал в различных печатных изданиях Сан-Франциско, Окленда и Сакраменто. В 1871-1875 годах один из издателей газеты «San Francisco Daily Evening Post».
С 1876 года на государственный службе. Занимался экономическими исследованиями. В своей работе «Прогресс и свобода» («Progress and poverty», 1879, русский перевод 1896) выдвинул идею введения единого земельного налога как средства достижения всеобщего достатка и социального мира. В 1880-1881 годах посетил с лекциями, в которых пропагандировал эту идею, Великобританию, Ирландию, Австралию.
По возращении в США поселился в Нью-Йорке. Занимался публицистической деятельностью, организовал движение в поддержку введения в США единого земельного налога. Взгляды и труды Джорджа получили широкое распространение в России, их высоко оценивал Л.Н. Толстой. В 1886 году неудачно баллотировался на пост мэра Нью-Йорка от Объединённой рабочей партии. В этом же году основал радикальную газету «Standart» (выходила до 1892 года). В 1897 году вновь выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка. Умер за 4 дня до выборов.
Сочинения:
The complete works. N.Y., 1904;
Избранные сочинения. М., 1994. Т. 1-3.