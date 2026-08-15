ДЖОРДАНО ЛУКА

ДЖОРДАНО ЛУКА (итал. Luca Giordano) - итальянский живописец и рисовальщик.

Один из наи­бо­лее яр­ких пред­ста­ви­те­лей не­апо­ли­тан­ской шко­лы. Воз­мож­но, учил­ся в Не­апо­ле у Х. де Ри­бе­ры или у од­но­го из его по­сле­до­ва­те­лей. На его искусство ока­за­ли влия­ние не­апо­ли­тан­ские ра­бо­ты М. да Ка­ра­вад­жо и пред­ста­ви­те­лей бо­лон­ско­го ака­де­миз­ма, осо­бен­но До­ме­ни­ки­но, в ча­ст­но­сти его рос­пи­си в ча­сов­не Святого Януа­рия в ка­фед­раль­ном со­бо­ре Не­апо­ля.

В 1652 году Джордано впер­вые по­пал в Рим, где, воз­мож­но, со­труд­ни­чал с Пьет­ро да Кор­то­ной, ко­пи­ро­вал фре­ски Ра­фа­эля и Ми­ке­ланд­же­ло в Ва­ти­ка­не. Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом се­мьи Ме­ди­чи во Фло­рен­ции, испанского ко­ро­ля Кар­ла II в Мад­ри­де и выс­шей цер­ков­ной зна­ти в Не­апо­ле и Ве­не­ции. Его стиль раз­ви­вал­ся от тём­ной ка­ра­вад­жи­ст­ской ма­не­ры к боль­шей де­ко­ра­тив­но­сти и лёг­ко­сти цве­та, его све­то­нос­но­сти и воз­душ­но­сти, что сви­де­тель­ст­ву­ет о воз­дей­ст­вии на Джордано ве­не­ци­ан­ской шко­лы жи­во­пи­си, осо­бен­но П. Ве­ро­не­зе. Бо­га­тое во­об­ра­же­ние Джордано, мас­тер­ское вла­де­ние приё­ма­ми пер­спек­ти­вы, оби­лие де­ко­ра­тив­ных эф­фек­тов соз­да­ли ему сла­ву сре­ди со­вре­мен­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей. Вы­со­ко це­нил­ся та­лант Джордано бы­ст­ро справ­лять­ся с боль­ши­ми де­ко­ра­тив­ны­ми цик­ла­ми, ба­роч­ны­ми апо­фе­о­за­ми, ку­поль­ны­ми фре­ска­ми и мно­го­численными ал­тар­ны­ми кар­ти­на­ми, за что Джордано по­лу­чил про­зви­ще Fa presto (итал. - де­ла­ет бы­ст­ро).

К луч­шим про­из­ве­де­ни­ям Джордано от­но­сят­ся фре­ски в ка­пел­ле Кор­си­ни в церкви Сан­та-Ма­рия-дель-Кар­ми­не и в библиотеке Па­лац­цо Ме­ди­чи-Рик­кар­ди (1682-1683) во Фло­рен­ции, рос­пи­си пла­фо­на в ко­ро­лев­ском двор­це в Мад­ри­де, фре­ски в со­бо­ре Святого Лав­рен­тия и во внутренних по­ме­ще­ни­ях Эс­ко­риа­ла (1692-1697), рос­пись ку­по­ла кар­те­зи­ан­ско­го монастыря Святого Мар­ти­на в Не­апо­ле (1704), ве­ли­че­ст­вен­ные и ри­то­ри­че­ски-пол­но­звуч­ные ал­тар­ные кар­ти­ны («Ар­хан­гел Ми­ха­ил низ­вер­га­ет вос­став­ших ан­ге­лов в ад», 1666, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на).

Иллюстрация:

Л. Джор­да­но. «Сон Со­ло­мо­на». 1693. Пра­до (Мад­рид). Архив БРЭ.