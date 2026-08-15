ДЖОРДАНО ЛУКА
ДЖОРДАНО ЛУКА (итал. Luca Giordano) - итальянский живописец и рисовальщик.
Один из наиболее ярких представителей неаполитанской школы. Возможно, учился в Неаполе у Х. де Риберы или у одного из его последователей. На его искусство оказали влияние неаполитанские работы М. да Караваджо и представителей болонского академизма, особенно Доменикино, в частности его росписи в часовне Святого Януария в кафедральном соборе Неаполя.
В 1652 году Джордано впервые попал в Рим, где, возможно, сотрудничал с Пьетро да Кортоной, копировал фрески Рафаэля и Микеланджело в Ватикане. Пользовался покровительством семьи Медичи во Флоренции, испанского короля Карла II в Мадриде и высшей церковной знати в Неаполе и Венеции. Его стиль развивался от тёмной караваджистской манеры к большей декоративности и лёгкости цвета, его светоносности и воздушности, что свидетельствует о воздействии на Джордано венецианской школы живописи, особенно П. Веронезе. Богатое воображение Джордано, мастерское владение приёмами перспективы, обилие декоративных эффектов создали ему славу среди современников и последователей. Высоко ценился талант Джордано быстро справляться с большими декоративными циклами, барочными апофеозами, купольными фресками и многочисленными алтарными картинами, за что Джордано получил прозвище Fa presto (итал. - делает быстро).
К лучшим произведениям Джордано относятся фрески в капелле Корсини в церкви Санта-Мария-дель-Кармине и в библиотеке Палаццо Медичи-Риккарди (1682-1683) во Флоренции, росписи плафона в королевском дворце в Мадриде, фрески в соборе Святого Лаврентия и во внутренних помещениях Эскориала (1692-1697), роспись купола картезианского монастыря Святого Мартина в Неаполе (1704), величественные и риторически-полнозвучные алтарные картины («Архангел Михаил низвергает восставших ангелов в ад», 1666, Художественно-исторический музей, Вена).
Иллюстрация:
Л. Джордано. «Сон Соломона». 1693. Прадо (Мадрид). Архив БРЭ.