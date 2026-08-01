ДЖОНСОН СЭМЮЭЛ

ДЖОНСОН СЭМЮЭЛ (англ. Samuel Johnson) - английский литературный критик, лексикограф, эссеист, поэт, прозаик .

Ро­дил­ся в се­мье бед­но­го кни­го­тор­гов­ца. Учил­ся в Пем­брок-кол­лед­же в Окс­форд­ском университете (1728-1729). Ра­бо­тал школь­ным учи­те­лем в Лич­фил­де.

Пер­вая пуб­ли­ка­ция Джонсона - английский пе­ре­вод латинской по­эмы «Мес­сия» А. По­упа (1731). В 1737 году пе­ре­ехал в Лон­дон, стал со­труд­ни­ком журанала «The Gentleman’s Magazine». Джонсон был из­да­те­лем журнала «The Rambler» (1750-1752), в ко­то­ром пе­ча­тал свои ста­тьи на литературные и ре­лигиозно-этические те­мы; в 1758-1760 годах опуб­ли­ко­вал в пе­рио­ди­ке се­рию эс­се «Без­дель­ник» («The Idler»).

Са­мый зна­чительный труд Джонсона - со­став­лен­ный им «Сло­варь анг­лий­ско­го язы­ка» («Dictionary of the English language», издан в 1755); многие афо­ри­стич­ные оп­ре­де­ле­ния слов, при­во­ди­мые Джонсоном, во­шли в Анг­лии в по­сло­ви­цы .

Как литературный кри­тик Джонсон был од­ним из са­мых влия­тель­ных за­ко­но­да­те­лей ху­дожественных вку­сов сво­его вре­ме­ни. В его кри­тическом на­сле­дии вы­де­ля­ет­ся сбор­ник эс­се «Жиз­не­опи­са­ния наи­бо­лее вы­даю­щих­ся анг­лий­ских по­этов» («Lives of the most eminent English poets», vol. 1-3, 1779-1781), в ко­то­рых он с клас­си­ци­стических по­зи­ций оце­ни­вал твор­че­ст­во У. Шек­спи­ра , Дж. Миль­то­на, по­этов ме­та­фи­зи­че­ской шко­лы и сво­их со­вре­мен­ни­ков.

Из сти­хотворных про­из­ве­де­ний Джонсона наи­бо­лее из­вест­на са­ти­рическая по­эма «Тще­та че­ло­ве­че­ских же­ла­ний» («The vanity of human wishes», 1749), на­пи­сан­ная в под­ра­жа­ние 10-й са­ти­ре Юве­на­ла; из ху­дожественной про­зы - фи­лософская по­весть «Рас­се­лас, принц Абис­син­ский» («Rasselas, the prince of Abyssinia», 1759, русский перевод 1795), при­над­ле­жа­щая к про­све­ти­тель­ской тра­ди­ции. Бе­се­ды Джонсона на различные те­мы, жи­во вос­соз­даю­щие куль­тур­ный кли­мат Анг­лии XVIII века, за­фик­си­ро­ва­ны его био­гра­фом Дж. Бо­су­эл­лом в книге «Жизнь Сэ­мю­эла Джон­со­на» (1791).

Сочинения :

Works. N.Y., 1903. Vol. 1–16;

S. Johnson’s unpublished revisions to his dictionary of the English language / Ed. by A. Reddick. Camb.; N. Y., 2005.