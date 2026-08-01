ДЖОНСОН СЭМЮЭЛ
ДЖОНСОН СЭМЮЭЛ (англ. Samuel Johnson) - английский литературный критик, лексикограф, эссеист, поэт, прозаик.
Родился в семье бедного книготорговца. Учился в Пемброк-колледже в Оксфордском университете (1728-1729). Работал школьным учителем в Личфилде.
Первая публикация Джонсона - английский перевод латинской поэмы «Мессия» А. Поупа (1731). В 1737 году переехал в Лондон, стал сотрудником журанала «The Gentleman’s Magazine». Джонсон был издателем журнала «The Rambler» (1750-1752), в котором печатал свои статьи на литературные и религиозно-этические темы; в 1758-1760 годах опубликовал в периодике серию эссе «Бездельник» («The Idler»).
Самый значительный труд Джонсона - составленный им «Словарь английского языка» («Dictionary of the English language», издан в 1755); многие афористичные определения слов, приводимые Джонсоном, вошли в Англии в пословицы.
Как литературный критик Джонсон был одним из самых влиятельных законодателей художественных вкусов своего времени. В его критическом наследии выделяется сборник эссе «Жизнеописания наиболее выдающихся английских поэтов» («Lives of the most eminent English poets», vol. 1-3, 1779-1781), в которых он с классицистических позиций оценивал творчество У. Шекспира, Дж. Мильтона, поэтов метафизической школы и своих современников.
Из стихотворных произведений Джонсона наиболее известна сатирическая поэма «Тщета человеческих желаний» («The vanity of human wishes», 1749), написанная в подражание 10-й сатире Ювенала; из художественной прозы - философская повесть «Расселас, принц Абиссинский» («Rasselas, the prince of Abyssinia», 1759, русский перевод 1795), принадлежащая к просветительской традиции. Беседы Джонсона на различные темы, живо воссоздающие культурный климат Англии XVIII века, зафиксированы его биографом Дж. Босуэллом в книге «Жизнь Сэмюэла Джонсона» (1791).
Сочинения:
Works. N.Y., 1903. Vol. 1–16;
S. Johnson’s unpublished revisions to his dictionary of the English language / Ed. by A. Reddick. Camb.; N. Y., 2005.