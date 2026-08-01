ДЖОНСОН ПОЛИН
ДЖОНСОН ПОЛИН (англ. Pauline Johnson; индейское имя Текайонваке) - канадская писательница.
Дочь вождя индейского племени и англичанки. Писала на английском языке. Окончила Центральную школу Брантфорда (провинция Онтарио).
Совершала поездки по Канаде, Великобритании, США с поэтическими выступлениями. В 1909 году обосновалась в Ванкувере. Известность принесла поэма «Песнь моего весла» («The song my paddle sings», 1892). Первый сборник стихов «Ожерелье из белых раковин» («The white wampum», 1895), пронизанный глубоким лиризмом, был восторженно встречен читателями и критиками.
Автор поэтического сборника «Кремень и перо» («Flint and feather», 1913), сказок и легенд, основанных на индейском фольклоре.
Лучший прозаический сборник Джонсон - «Легенды Ванкувера» («Legends of Vancouver», 1911, русский перевод 1994) составили повествования в жанре так называемых местных легенд, объясняющих происхождение города и острова Ванкувер.
Сочинения:
«Затерянный остров» и другие истории. М., 1988.