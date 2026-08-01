ДЖОНСОН ПОЛИН

ДЖОНСОН ПОЛИН (англ. Pauline Johnson; индейское имя Текайонваке) - канадская писательница.

Дочь во­ж­дя ин­дей­ско­го пле­ме­ни и анг­ли­чан­ки. Пи­са­ла на английском языке. Окон­чи­ла Цен­траль­ную шко­лу Брант­фор­да (провинция Он­та­рио).

Со­вер­ша­ла по­езд­ки по Ка­на­де, Ве­ли­ко­бри­та­нии, США с по­этическими вы­сту­п­ле­ния­ми. В 1909 году обос­но­ва­лась в Ван­ку­ве­ре. Из­вест­ность при­нес­ла по­эма «Песнь мое­го вес­ла» («The song my paddle sings», 1892). Пер­вый сборник сти­хов «Оже­ре­лье из бе­лых ра­ко­вин» («The white wampum», 1895), про­ни­зан­ный глу­бо­ким ли­риз­мом, был вос­тор­жен­но встре­чен чи­та­те­ля­ми и кри­ти­ка­ми.

Ав­тор по­этического сборника «Кре­мень и пе­ро» («Flint and feather», 1913), ска­зок и ле­генд, ос­но­ван­ных на ин­дей­ском фольк­ло­ре .

Луч­ший про­за­ический сборник Джонсон - «Ле­ген­ды Ван­ку­ве­ра» («Le­gends of Vancouver», 1911, русский перевод 1994) со­ста­ви­ли по­ве­ст­во­ва­ния в жан­ре так называемых ме­ст­ных ле­генд, объ­яс­няю­щих про­ис­хо­ж­де­ние го­ро­да и ост­ро­ва Ван­ку­вер.

Сочинения :

«За­те­рян­ный ост­ров» и дру­гие ис­то­рии. М., 1988.