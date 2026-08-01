ДЖОНСОН ЛИНДОН БЕЙНС

ДЖОНСОН ЛИНДОН БЕЙНС (англ. Lyndon Baines Johnson) - тридцать шестой президент США.

Из се­мьи фер­ме­ра.

В 1930 году окон­чил учи­тель­ский кол­ледж, по­сле че­го за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью.

В 1939-1948 годах член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей от Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США , в 1949-1961 годах се­на­тор от шта­та Те­хас. В 1953-1960 годах ли­дер де­мо­кра­тов в Се­на­те. С январе 1961 года ви­це-пре­зи­дент США; с но­ября 1963 года, по­сле убий­ст­ва пре­зи­ден­та Дж.Ф. Кен­не­ди , пре­зи­дент США (пе­ре­из­бран в 1964 году).

Джонсон пред­став­лял цен­три­ст­ские кру­ги Де­мо­кра­тической пар­тии; был тес­но свя­зан с фи­нан­со­вы­ми и неф­тя­ны­ми кор­по­ра­ция­ми шта­та Те­хас. В сфе­ре внутренней по­ли­ти­ки под ло­зун­гом по­строе­ния «ве­ли­ко­го об­ще­ст­ва» ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние ря­да ре­форм в жи­лищ­ном строи­тель­ст­ве, здра­во­охра­не­нии и об­ра­зо­ва­нии. Бу­ду­чи сто­рон­ни­ком обес­пе­че­ния рав­но­пра­вия чер­но­ко­же­го на­се­ле­ния, до­бил­ся при­ня­тия Ак­та о гражданских пра­вах (всту­пил в си­лу в ию­ле 1964 года), фор­маль­но по­ло­жив­ше­го ко­нец ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции аф­роа­ме­ри­кан­цев. На ме­ж­ду­народной аре­не ад­ми­ни­ст­ра­ция Джонсона про­во­ди­ла жё­ст­кий си­ло­вой курс: в 1964 году раз­вя­за­ла вой­ну про­тив Вьет­на­ма, в 1965 году осу­ще­ст­ви­ла ин­тер­вен­цию про­тив До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ки, в хо­де ближ­не­во­сточ­но­го кри­зи­са 1967 года ак­тив­но под­дер­жа­ла Из­ра­иль.

Не­по­пу­ляр­ная «Вьет­нам­ская вой­на», рост ан­ти­во­ен­но­го дви­же­ния, сту­денческие вы­сту­п­ле­ния и ра­со­вые вол­не­ния при­ве­ли к обо­ст­ре­нию внут­ри­по­ли­тической об­ста­нов­ки в США и по­дор­ва­ли по­зи­ции ад­ми­ни­ст­ра­ции Джонсона. В 1968 году Джонсон от­ка­зал­ся от вы­дви­же­ния сво­ей кан­ди­да­ту­ры на пост пре­зи­ден­та США на но­вый срок.

Иллюстрация:

Л.Б. Джон­сон. Архив БРЭ.