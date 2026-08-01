ДЖОНСОН ЛИНДОН БЕЙНС
ДЖОНСОН ЛИНДОН БЕЙНС (англ. Lyndon Baines Johnson) - тридцать шестой президент США.
Из семьи фермера.
В 1930 году окончил учительский колледж, после чего занимался преподавательской деятельностью.
В 1939-1948 годах член Палаты представителей от Демократической партии США, в 1949-1961 годах сенатор от штата Техас. В 1953-1960 годах лидер демократов в Сенате. С январе 1961 года вице-президент США; с ноября 1963 года, после убийства президента Дж.Ф. Кеннеди, президент США (переизбран в 1964 году).
Джонсон представлял центристские круги Демократической партии; был тесно связан с финансовыми и нефтяными корпорациями штата Техас. В сфере внутренней политики под лозунгом построения «великого общества» инициировал проведение ряда реформ в жилищном строительстве, здравоохранении и образовании. Будучи сторонником обеспечения равноправия чернокожего населения, добился принятия Акта о гражданских правах (вступил в силу в июле 1964 года), формально положившего конец расовой дискриминации афроамериканцев. На международной арене администрация Джонсона проводила жёсткий силовой курс: в 1964 году развязала войну против Вьетнама, в 1965 году осуществила интервенцию против Доминиканской Республики, в ходе ближневосточного кризиса 1967 года активно поддержала Израиль.
Непопулярная «Вьетнамская война», рост антивоенного движения, студенческие выступления и расовые волнения привели к обострению внутриполитической обстановки в США и подорвали позиции администрации Джонсона. В 1968 году Джонсон отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост президента США на новый срок.
Иллюстрация:
Л.Б. Джонсон. Архив БРЭ.