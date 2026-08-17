ДЖОНСОН, ЛИНДОН БЕЙНС

Джонсон (англ. Johnson), Линдон Бейнс (27.08.1908, близ г. Стонуолл, Техас — 22.01.1973, Сан-Антонио, Техас) — 36-й президент Соединенных Штатов Америки.

Из семьи фермера. В 1930 окончил Учительский колледж Юго-Зап. Техаса, затем работал в школе. В 1933—1935 — секретарь члена Конгресса США, в 1935—1937 — директор Национальной администрации молодежи по штату Техас. 1937—1949 член Палаты представителей от Демократической партии США , в 1949—1961 — сенатор от штата Техас. С 9 декабря 1941 по 16 июля 1942 — доброволец в Военно-морском флоте США, награжден Серебряной звездой за храбрость в бою. С 1951 глава Демократической фракции в Сенате США, где приобрел огромное влияние. С 1953 получил общенациональную известность как глава подкомитета по исследованию готовности к войне сенатского комитета по обороне. С января 1961 вице-президент США; стал президентом после убийства Дж.Ф. Кеннеди 22 ноября 1963.

В 1964 с большим отрывом победил на выборах президента США. Лозунгом его кампании стало «Великое общество» — «война с бедностью» и построение государства всеобщего благоденствия. В рамках программы «Великого общества» уже в 1964—1965 были основаны программы Medicare и Medicaid (медицинская помощь для людей старше 65 лет и для неимущих), введены продовольственные талоны для неимущих, началось строительство социального жилья (эта программа в итоге не имела успеха), было либерализовано иммиграционное законодательство, выросло федеральное финансирование университетов. Акты о гражданских правах (2 июля 1964, 11 апреля 1968) окончательно ликвидировали расовую сегреграцию и дискриминацию.

Во внешней политике администрация Д. с 1964 резко усилила вмешательство в войну между Севером и Югом Вьетнама (см.: Вьетнамская война 1960—1975 ), в 1965 осуществила интервенцию в Доминиканскую республику , борясь против прихода к власти левых сил, в 1967 во время Шестидневной войны активно поддержала Израиль .

Непопулярная Вьетнамская война, рост антивоенного движения, студенческие выступления и расовые волнения привели к обострению внутриполитической обстановки и резкому падению популярности администрации, и в 1968 Д. решил не выдвигать свою кандидатуру на пост президента США на второй срок.

Лит.: Caro R. A. The Years of Lyndon Johnson. 4 Vols. New York, 1982—2012; Dallek R. Lone Star Rising: Lyndon Johnson and His Times, 1908—1960. New York, 1991; Idem. Flawed Giant: Lyndon Johnson and His Times, 1961—1973. New York, 1998; Woods R. LBJ: Architect of American Ambition. New York, 2006.