ДЖОНСОН БЕНДЖАМИН (БЕН)
ДЖОНСОН БЕНДЖАМИН (БЕН) (англ. Benjamin Jonson) - английский драматург, поэт.
Родился в семье священника. Окончил Вестминстерскую школу в Лондоне. Воевал солдатом-волонтёром во Фландрии, около 1592 года вернулся в Англию. Около 1597 года поступил в театральную труппу Ф. Хенслоу как актёр и драматург. В 1598 году за убийство на дуэли заточён в тюрьму; помилован благодаря влиятельным друзьям. Во время тюремного заключения перешёл в католичество (вернулся в англиканство в 1610 году). В 1605 году назначен придворным поэтом. В 1616 году опубликовал собрание своих сочинений (фолио) и получил звание поэта-лауреата. С 1628 году городской хроникёр Лондона.
Джонсон - один из крупнейших драматургов английского Возрождения, прославившийся главным образом своими комедиями. Успех Джонсону принесли комедии «У каждого своя причуда» («Every man in his humour», 1598), поставленная в театре «Глобус» (одну из ролей играл У. Шекспир), и «Каждый без своей причуды» («Every man out of his humour», 1599).
Однако лучшие комедии Джонсона созданы в период 1606-1614 годов: «Вольпоне, или Лис» («Volpone, or The foxe», 1606), «Алхимик» («The alchemist», 1610) - сатира на предрассудки и увлечение оккультизмом, «Варфоломеевская ярмарка» («Bartholomew fair», 1614) - сатирическая панорама английского общества начала XVII века. Главные герои этих пьес - отрицательные персонажи, которые являются подлинными виртуозами интриги.
Джонсон - родоначальник классицизма в английской драматургии: он широко использовал так называемые говорящие имена; в трагедии на сюжет из римской истории «Падение Сеяна» («Sejanus: his fall», 1603) впервые в английской драматургии применил правило трёх единств (см. Трёх единств теория). В отличие от Шекспира (своего друга и соперника) он концентрировал внимание на основной черте характера героя, руководствуясь популярной в его время теорией четырёх темпераментов, один из которых всецело определяет «нрав» («humour») личности. В ранних пьесах Джонсона «нрав» трактован как индивидуальная странность, в поздних - как олицетворённый порок.
С середины 1600-х годов Джонсон писал маски для постановок при дворе, сотрудничая со сценографом И. Джонсом: «Маска о черноте» («The masque of blackness», 1605), «Маска о красоте» («The masque of beauty», 1608) и многие др.
Из поэтических произведений Джонсона выделяется элегия на смерть Шекспира (издана в так называемом Первом фолио У. Шекспира, 1623). В книге «Леса для постройки, или Открытия в отношении людей и событий» («Timber, or Discoveries made upon men and matter», издание 1640) Джонсон изложил свои литературно-теоретические взгляды.
Сочинения:
Works. Oxf., 1925-1952. Vol. 1-11;
Пьесы. Л.; М., 1960.