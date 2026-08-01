ДЖОНСОН БЕНДЖАМИН (БЕН)

ДЖОНСОН БЕНДЖАМИН (БЕН) (англ. Benjamin Jonson) - английский драматург , поэт.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. Окон­чил Вест­мин­стер­скую шко­лу в Лон­до­не. Вое­вал сол­да­том-во­лон­тё­ром во Флан­д­рии, около 1592 года вер­нул­ся в Анг­лию. Около 1597 года по­сту­пил в те­ат­раль­ную труп­пу Ф. Хенс­лоу как ак­тёр и дра­ма­тург. В 1598 году за убий­ст­во на ду­эли за­то­чён в тюрь­му; по­ми­ло­ван бла­го­да­ря влия­тель­ным друзь­ям. Во вре­мя тю­рем­но­го за­клю­че­ния пе­ре­шёл в ка­то­ли­че­ст­во (вер­нул­ся в анг­ли­кан­ст­во в 1610 году). В 1605 году на­зна­чен при­двор­ным по­этом. В 1616 году опуб­ли­ко­вал со­б­ра­ние сво­их со­чи­не­ний (фо­лио) и по­лу­чил зва­ние по­эта-лау­реа­та. С 1628 году городской хро­ни­кёр Лон­до­на.

Джонсон - один из круп­ней­ших дра­ма­тур­гов английского Воз­ро­ж­де­ния , про­сла­вив­ший­ся главным образом свои­ми ко­ме­дия­ми. Ус­пех Джонсону при­нес­ли ко­ме­дии «У ка­ж­до­го своя при­чу­да» («Every man in his humour», 1598), по­став­лен­ная в те­ат­ре «Гло­бус» (од­ну из ро­лей иг­рал У. Шек­спир), и «Ка­ж­дый без сво­ей при­чу­ды» («Every man out of his humour», 1599).

Од­на­ко луч­шие ко­ме­дии Джонсона соз­да­ны в пе­ри­од 1606-1614 годов: «Воль­по­не, или Лис» («Vol­po­ne, or The foxe», 1606), «Ал­хи­мик» («The alchemist», 1610) - са­ти­ра на пред­рас­суд­ки и ув­ле­че­ние ок­куль­тиз­мом, «Вар­фо­ло­ме­ев­ская яр­мар­ка» («Bartho­lomew fair», 1614) - са­ти­рическая па­но­ра­ма английского об­ще­ст­ва начала XVII века. Главные ге­рои этих пьес - от­ри­цательные пер­со­на­жи, ко­то­рые яв­ля­ют­ся под­лин­ны­ми вир­туо­за­ми ин­три­ги.

Джонсон - ро­до­на­чаль­ник клас­си­циз­ма в английской дра­ма­тур­гии: он ши­ро­ко ис­поль­зо­вал так называемые го­во­ря­щие име­на; в тра­ге­дии на сю­жет из римской ис­то­рии «Па­де­ние Сея­на» («Sejanus: his fall», 1603) впер­вые в английской дра­ма­тур­гии при­ме­нил пра­ви­ло трёх единств (см. Трёх единств тео­рия). В от­ли­чие от Шек­спи­ра (сво­его дру­га и со­пер­ни­ка) он кон­цен­три­ро­вал вни­ма­ние на основной чер­те ха­рак­те­ра ге­роя, ру­ко­во­дству­ясь по­пу­ляр­ной в его вре­мя тео­ри­ей че­ты­рёх тем­пе­ра­мен­тов, один из ко­то­рых все­це­ло оп­ре­де­ля­ет «нрав» («humour») лич­но­сти. В ран­них пье­сах Джонсона «нрав» трак­то­ван как ин­ди­ви­ду­аль­ная стран­ность, в позд­них - как оли­це­тво­рён­ный по­рок.

С середины 1600-х годов Джонсон пи­сал мас­ки для по­ста­но­вок при дво­ре, со­труд­ни­чая со сце­но­гра­фом И. Джон­сом: «Мас­ка о чер­но­те» («The masque of blackness», 1605), «Мас­ка о кра­со­те» («The masque of beau­ty», 1608) и многие др.

Из по­этических про­из­ве­де­ний Джонсона вы­де­ля­ет­ся эле­гия на смерть Шек­спи­ра (из­да­на в так называемом Пер­вом фо­лио У. Шек­спи­ра, 1623). В книге «Ле­са для по­строй­ки, или От­кры­тия в от­но­ше­нии лю­дей и со­бы­тий» («Timber, or Disco­ve­ries made upon men and matter», издание 1640) Джонсон из­ло­жил свои литературно-тео­ре­тические взгля­ды.

Сочинения :

Works. Oxf., 1925-1952. Vol. 1-11;

Пье­сы. Л.; М., 1960.