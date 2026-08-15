ДЖОНС ЭРНЕСТ ЧАРЛЗ

ДЖОНС ЭРНЕСТ ЧАРЛЗ (англ. Ernest Charles Jones) - британский политический деятель, один из лидеров чартизма, писатель, публицист.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи, по­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Гёт­тин­ген­ском уни­верситете , вёл ад­во­кат­скую прак­ти­ку.

В 1839 году пе­ре­ехал в Ве­ли­ко­брита­нию, в 1841 году ано­ним­но опуб­ли­ко­вал ро­ман­тический ро­ман «Лес­ной дух» («The Wood Spi­rit»), ряд по­эм и пе­сен.

В 1846 году примк­нул к чар­ти­ст­ско­му дви­же­нию, бы­ст­ро стал од­ним из ли­де­ров его ле­во­го кры­ла, ак­тив­ный уча­ст­ник ме­ж­ду­народного общества «Брат­ские де­мо­кра­ты». С 1847 года член Сою­за ком­му­ни­стов, то­гда же по­зна­ко­мил­ся с К. Мар­ксом и Ф. Эн­гель­сом, дру­жественные от­но­ше­ния с ко­то­ры­ми под­дер­жи­вал до кон­ца жиз­ни. В апреле 1848 года Джонс вме­сте с другими ру­ко­во­ди­те­ля­ми чар­ти­стов был аре­сто­ван, в тюрь­ме на­пи­сал ряд по­этических про­из­ве­де­ний, в том числе по­эму «Но­вый мир» («New world», 1851), пе­ре­издан­ную в 1857 году под названием «Вос­ста­ние Ин­до­ста­на» («The revolt of Hin­dus­tan»). В 1850 году ос­во­бо­ж­дён и вско­ре из­бран в прав­ле­ние Национальной чар­ти­ст­ской ас­со­циа­ции, один из ав­то­ров но­вой про­грам­мы чар­ти­ст­ско­го дви­же­ния (1851). Из­да­вал чар­ти­ст­ский журнал «Notes to the People» (1851-1852) и газету «People’s Paper» (1852-1858), в ко­то­рых вы­сту­пал за со­че­та­ние в ра­бо­чей борь­бе эко­но­мических и по­ли­тических тре­бо­ва­ний.

В 1854 году соз­дал в Ман­че­сте­ре Ра­бо­чий пар­ла­мент с уча­сти­ем тред-юнио­нов и не­ор­га­ни­зованных ра­бо­чих. В по­след­ние го­ды жиз­ни вер­нул­ся к ад­во­кат­ской прак­ти­ке, бал­ло­ти­ро­вал­ся в пар­ламент от Ли­бе­раль­ной пар­тии . Ав­тор сборников сти­хо­тво­ре­ний «Песнь низ­ших клас­сов» («The Song of the lower clas­ses», 1856), «Пес­ни де­мо­кра­тии» («Songs of Democracy», 1857) и др.

Сочинения :

Chartist. Selections from the writings and speeches. L., 1952.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.