ДЖОНС ЭРНЕСТ ЧАРЛЗ
ДЖОНС ЭРНЕСТ ЧАРЛЗ (англ. Ernest Charles Jones) - британский политический деятель, один из лидеров чартизма, писатель, публицист.
Из аристократической семьи, получил юридическое образование в Гёттингенском университете, вёл адвокатскую практику.
В 1839 году переехал в Великобританию, в 1841 году анонимно опубликовал романтический роман «Лесной дух» («The Wood Spirit»), ряд поэм и песен.
В 1846 году примкнул к чартистскому движению, быстро стал одним из лидеров его левого крыла, активный участник международного общества «Братские демократы». С 1847 года член Союза коммунистов, тогда же познакомился с К. Марксом и Ф. Энгельсом, дружественные отношения с которыми поддерживал до конца жизни. В апреле 1848 года Джонс вместе с другими руководителями чартистов был арестован, в тюрьме написал ряд поэтических произведений, в том числе поэму «Новый мир» («New world», 1851), переизданную в 1857 году под названием «Восстание Индостана» («The revolt of Hindustan»). В 1850 году освобождён и вскоре избран в правление Национальной чартистской ассоциации, один из авторов новой программы чартистского движения (1851). Издавал чартистский журнал «Notes to the People» (1851-1852) и газету «People’s Paper» (1852-1858), в которых выступал за сочетание в рабочей борьбе экономических и политических требований.
В 1854 году создал в Манчестере Рабочий парламент с участием тред-юнионов и неорганизованных рабочих. В последние годы жизни вернулся к адвокатской практике, баллотировался в парламент от Либеральной партии. Автор сборников стихотворений «Песнь низших классов» («The Song of the lower classes», 1856), «Песни демократии» («Songs of Democracy», 1857) и др.
Сочинения:
Chartist. Selections from the writings and speeches. L., 1952.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.