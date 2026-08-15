ДЖОНС ДЖЕЙМС
ДЖОНС ДЖЕЙМС (англ. James Jones) - американский писатель.
Служил в армии (1939-1944). Жил в Париже (1958-1974). Корреспондент «Нью-Йорк таймс» во Вьетнаме (1973).
Военный опыт Джонса нашёл отражение в трилогии романов - «Отныне и вовек» («From here to eternity», 1951; экранизирован в 1953; русский перевод 1986), «Тонкая красная линия» («The thin red line», 1962, русский перевод 1983; экранизирован в 1998), «Только позови» («Whistle», 1978, русский перевод 1983), в центре которой - темы возмужания героя на войне, столкновения личности с жёсткими армейскими порядками.
В романе «И подбежали они» («Some came running», 1957) воссоздана атмосфера провинциального городка на Среднем Западе США после войны. Новые социально-бытовые реалии 1960-х - начала 1970-х годов представлены в романах «Отправляйся к костлявой» («Go to the widow-maker», 1967), «Весёлый месяц май» («The merry month of May», 1970), «Прикосновение опасности» («A touch of danger», 1973).
Среди других произведений Джонса - рассказы, киносценарии, документальные хроники.
Сочинения:
The WW II: A chronicle of soldiering. N. Y., 1975;
To reach eternity: the letters of J. Jones. N. Y., 1989.