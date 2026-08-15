ДЖОНС ДЖЕЙМС

ДЖОНС ДЖЕЙМС (англ. James Jones) - американский писатель.

Слу­жил в ар­мии (1939-1944). Жил в Па­ри­же (1958-1974). Кор­рес­пон­дент «Нью-­Йорк таймс» во Вьет­на­ме (1973).

Во­ен­ный опыт Джонса на­шёл от­ра­же­ние в три­ло­гии ро­ма­нов - «От­ны­не и во­век» («From here to eternity», 1951; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1953; русский перевод 1986), «Тон­кая крас­ная ли­ния» («The thin red line», 1962, русский перевод 1983; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1998), «Толь­ко по­зо­ви» («Whistle», 1978, русский перевод 1983), в цен­тре ко­то­рой - те­мы воз­му­жа­ния ге­роя на вой­не, столк­но­ве­ния лич­но­сти с жё­ст­ки­ми ар­мей­ски­ми по­ряд­ка­ми.

В ро­ма­не «И под­бе­жа­ли они» («Some came running», 1957) вос­соз­да­на ат­мо­сфе­ра про­винциального го­род­ка на Среднем За­па­де США по­сле вой­ны. Но­вые со­ци­аль­но-бы­то­вые реа­лии 1960-х - начала 1970-х годов пред­став­ле­ны в ро­ма­нах «От­прав­ляй­ся к ко­ст­ля­вой» («Go to the wi­dow-maker», 1967), «Ве­сё­лый ме­сяц май» («The merry month of May», 1970), «При­кос­но­ве­ние опас­но­сти» («A touch of danger», 1973).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Джонса - рас­ска­зы, ки­но­сце­на­рии, до­ку­мен­таль­ные хро­ни­ки.

Сочинения :

The WW II: A chronicle of soldiering. N. Y., 1975;

To reach eternity: the letters of J. Jones. N. Y., 1989.