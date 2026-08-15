ДЖОНС ДЖАСПЕР

ДЖОНС ДЖАСПЕР (англ. Jasper Johns) - американский живописец, скульптор, график .

В 1949-1951 годах обу­чал­ся в университете Южной Ка­ро­ли­ны, в 1952 году пе­ре­ехал в Нью-Йорк, где по­се­щал ком­мерческую ху­дожественную шко­лу.

В 1954 году встре­тил­ся с Р. Рау­шен­бер­гом; их со­вме­ст­ная творческая дея­тель­ность по­ло­жи­ла на­ча­ло американскому поп-­ар­ту . В искусстве Джонса это но­вое на­прав­ле­ние про­яви­лось пре­ж­де все­го в се­ри­ях кар­тин «Аме­ри­кан­ские фла­ги» (с 1954), «Ми­ше­ни» (с 1955), где ху­дож­ник соз­да­ёт сво­его ро­да изо­бра­зительные тав­то­ло­гии, по­вто­ряя в жи­во­пис­ных фор­мах об­ще­из­ве­ст­ные зна­ки. Ис­поль­зуя на­ря­ду с мас­лом эн­кау­сти­ку, Джонс уси­ли­ва­ет ма­те­ри­аль­ную плот­ность кар­ти­ны, гус­то­ту маз­ков, в ко­то­рой час­то увя­за­ют, поч­ти про­па­да­ют очер­та­ния зна­ков. Тот же ха­рак­тер име­ют се­рии цифр и букв ал­фа­ви­та («Цвет­ные циф­ры», 1958-1959, Ху­дожественная га­ле­рея Ол­брайт-Нокс, Буф­фа­ло).

В 1960 году Джонс соз­дал се­рию брон­зо­вых ко­пий с бы­то­вых ве­щей, сре­ди ко­то­рых наи­бо­лее из­вест­ны по­вто­ре­ния пив­ных ба­нок («Рас­пи­сан­ная брон­за», 1960, Ху­дожественный му­зей, Ба­зель). В круп­но­мас­штаб­ных по­лот­нах 1960-х годов раз­бро­сан­ные по по­лю кра­соч­ные маз­ки, гра­фические зна­ки, от­ры­воч­ные изо­бра­же­ния, эле­мен­ты кол­ла­жа, бы­то­вые пред­ме­ты так­же де­мон­ст­ри­ру­ют про­бле­ма­тич­ные со­от­но­ше­ния ме­ж­ду ре­аль­но­стью, её ус­лов­ным обо­зна­че­ни­ем и ил­лю­зор­ным изо­бра­же­ни­ем («Мас­тер­ская», 1964, Му­зей американского искусства Уит­ни, Нью-Йорк).

В 1960-е годы Джонс ув­лёк­ся ли­то­гра­фи­ей ; приё­мы пе­чат­ной гра­фи­ки оп­ре­де­ли­ли фор­маль­но-­пла­стическую те­му его жи­во­пи­си 1970-х годов. В ней ими­ти­ру­ют­ся аб­ст­ракт­ные ком­по­зи­ции, но кра­соч­ные маз­ки обо­зна­ча­ют­ся пе­ре­крё­ст­ной штри­хов­кой, а взаи­мо­от­но­ше­ния ме­ж­ду час­тя­ми так­же стро­ят­ся по прин­ци­пу «пе­ре­крё­ст­ных свя­зей» («Без на­зва­ния», 1972, Му­зей Люд­ви­га, Кёльн).

В ра­бо­тах 1980-х годов со­еди­ня­ют­ся раз­ные мо­ти­вы из пред­ше­ст­вую­щих пе­рио­дов, что при­да­ёт им ав­то­био­гра­фический ха­рак­тер: «Ска­чу­щие мыс­ли» (1983, Му­зей американского искусства Уит­ни), где в про­стран­ст­ве по­лот­на, как в че­ло­ве­че­ской па­мя­ти, сво­бод­но ви­та­ют са­мые раз­ные об­ра­зы, взя­тые из лич­но­го опы­та ху­дож­ни­ка, из со­бы­тий об­ществ. жиз­ни, из ис­то­рии ис­кус­ст­ва.

Иллюстрация:

Дж. Джонс. «Флаг на оран­же­вом фо­не». 1957. Му­зей Лю­д­ви­га (Кёльн). Архив БРЭ.