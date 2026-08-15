ДЖОНС ДЖАСПЕР
ДЖОНС ДЖАСПЕР (англ. Jasper Johns) - американский живописец, скульптор, график.
В 1949-1951 годах обучался в университете Южной Каролины, в 1952 году переехал в Нью-Йорк, где посещал коммерческую художественную школу.
В 1954 году встретился с Р. Раушенбергом; их совместная творческая деятельность положила начало американскому поп-арту. В искусстве Джонса это новое направление проявилось прежде всего в сериях картин «Американские флаги» (с 1954), «Мишени» (с 1955), где художник создаёт своего рода изобразительные тавтологии, повторяя в живописных формах общеизвестные знаки. Используя наряду с маслом энкаустику, Джонс усиливает материальную плотность картины, густоту мазков, в которой часто увязают, почти пропадают очертания знаков. Тот же характер имеют серии цифр и букв алфавита («Цветные цифры», 1958-1959, Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало).
В 1960 году Джонс создал серию бронзовых копий с бытовых вещей, среди которых наиболее известны повторения пивных банок («Расписанная бронза», 1960, Художественный музей, Базель). В крупномасштабных полотнах 1960-х годов разбросанные по полю красочные мазки, графические знаки, отрывочные изображения, элементы коллажа, бытовые предметы также демонстрируют проблематичные соотношения между реальностью, её условным обозначением и иллюзорным изображением («Мастерская», 1964, Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк).
В 1960-е годы Джонс увлёкся литографией; приёмы печатной графики определили формально-пластическую тему его живописи 1970-х годов. В ней имитируются абстрактные композиции, но красочные мазки обозначаются перекрёстной штриховкой, а взаимоотношения между частями также строятся по принципу «перекрёстных связей» («Без названия», 1972, Музей Людвига, Кёльн).
В работах 1980-х годов соединяются разные мотивы из предшествующих периодов, что придаёт им автобиографический характер: «Скачущие мысли» (1983, Музей американского искусства Уитни), где в пространстве полотна, как в человеческой памяти, свободно витают самые разные образы, взятые из личного опыта художника, из событий обществ. жизни, из истории искусства.
Иллюстрация:
Дж. Джонс. «Флаг на оранжевом фоне». 1957. Музей Людвига (Кёльн). Архив БРЭ.