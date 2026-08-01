ДЖОН ЭЛТОН ГЕРКУЛЕС
ДЖОН ЭЛТОН ГЕРКУЛЕС (англ. Elton Hercules John; настоящее имя - Реджиналд Кеннет Дуайт, Reginald Kenneth Dwight) - английский эстрадный певец, композитор, пианист.
В 1962 году окончил Королевскую академию музыки (Лондон).
Получил международную известность в связи с выходом аудиоальбома «Элтон Джон» (1970, США). Пик популярности Джона пришёлся на 1970-е годы, среди песен того времени - «Crocodile Rock» (пародия на рок-н-ролл), лирические баллады «Funeral for a friend» («Похороны друга»), «Goodbye Yellow Brick Road» («Прощай, жёлтая кирпичная дорога»). Звучание рок-группы в них «облагорожено» включением акустического фортепиано, в манере пения и фортепианного музицирования Джона заметно влияние американского госпела.
В дальнейшем мелодии песен Джона утратили свежесть и рельефность. Автор музыки к фильму «Король-лев» (1994, режиссёры Р. Эллерс и Р. Минкофф), по мотивам которого на Бродвее в 1997 году поставлен одноименный мюзикл. Лирическая баллада «Candle in the Wind» («Свеча на ветру», 1973; текст переделан по случаю смерти британской принцессы Дианы в 1997) вошла в историю как аудиозапись, проданная в рекордном количестве копий (более 30 миллионов).
В 1998 году получил рыцарское звание.