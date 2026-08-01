ДЖОН ЭЛТОН ГЕРКУЛЕС

ДЖОН ЭЛТОН ГЕРКУЛЕС (англ. Elton Hercules John; настоящее имя - Реджиналд Кеннет Дуайт, Reginald Kenneth Dwight) - английский эстрадный певец, композитор , пианист.

В 1962 году окон­чил Ко­ро­левскую ака­де­мию му­зы­ки (Лон­дон).

По­лу­чил ме­ж­ду­на­родную из­вест­ность в свя­зи с вы­хо­дом ау­дио­аль­бо­ма «Эл­тон Джон» (1970, США). Пик по­пу­ляр­но­сти Джона при­шёл­ся на 1970-е годы, сре­ди пе­сен то­го вре­ме­ни - «Croco­dile Rock» (па­ро­дия на рок-н-ролл), ли­рические бал­ла­ды «Funeral for a friend» («По­хо­ро­ны дру­га»), «Good­bye Yellow Brick Road» («Про­щай, жёл­тая кир­пич­ная до­ро­га»). Зву­ча­ние рок-груп­пы в них «об­ла­го­ро­же­но» вклю­че­ни­ем аку­сти­че­ско­го фортепиано, в ма­не­ре пе­ния и фортепианного му­зи­ци­ро­ва­ния Джона за­мет­но влия­ние американского гос­пе­ла.

В даль­ней­шем ме­ло­дии пе­сен Джона ут­ра­ти­ли све­жесть и рель­еф­ность. Ав­тор му­зы­ки к фильму «Ко­роль-лев» (1994, ре­жис­сё­ры Р. Эл­лерс и Р. Мин­кофф), по мо­ти­вам ко­то­ро­го на Брод­вее в 1997 году по­став­лен од­но­именный мю­зикл. Ли­рическая бал­ла­да «Can­dle in the Wind» («Све­ча на вет­ру», 1973; текст пе­ре­де­лан по слу­чаю смер­ти британской прин­цес­сы Диа­ны в 1997) во­шла в ис­то­рию как аудио­за­пись, про­дан­ная в ре­корд­ном ко­ли­че­ст­ве ко­пий (бо­лее 30 миллионов).

В 1998 году по­лу­чил ры­цар­ское зва­ние.