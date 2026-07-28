ДЖОЛУО
ДЖОЛУО (луо, луо Кавирондо, нилоты Кавирондо; самоназвание - Jo-Luo, Dholuo) - народ группы луо южные, третий по численности народ Кении.
Численность 4,2 миллиона человек (2007, оценка). Расселены в бассейне залива Винам на востоке озера Виктория на юго-западе Кении (провинция Ньянза). Более 200 тысяч человек живут также на севере Танзании (область Мара). Проживают также в США, Канаде, Австралии, странах Европы. Говорят на языке луо (долуо). Распространён также английский язык. Свыше 80% - христиане.
Джолуо - в прошлом скотоводы-кочевники, перешли к оседлому ручному земледелию в ходе миграций в район залива Винам с юга современного Судана через Уганду в XV-XVII века. Многие элементы культуры восприняли от соседних банту (лухья и других). Женщины занимаются земледелием и гончарством, мужчины - животноводством и кузнечеством. Традиционные поселения разбросанные, жилище каркасное, обмазанное глиной, круглое или квадратное в плане, соломенная крыша образует навес до 1 м шириной. Мужская одежда - кожаные накидки (куоди) и набедренные повязки (чиено). Ныне вместе с оружием используется во время церемониальных танцев. Распространены церемониальные головные уборы из рогов, страусиных перьев, раскраска лица, рук и ног. Джолуо делятся на 12 объединений (джо-гем, джо-угенья, джо-семе, джо-каджулу, джо-карачуоньо, джо-ньякач, джо-кабундо, джо-кисумо, джо-кано, джо-асембо, джо-уйома и джо-саква), до середины XIX века управлявшихся верховными старейшинами (руот), и патрилинейные роды. Патрилинейность укрепилась в колониальный период в связи с сокращением земельных ресурсов. Одновременно усиливались матрилинейные связи, отношения по свойству и адопции. Система терминов родства бифуркативного типа. Сохраняются большие патриархальные семьи, возрастные группы и полигиния (до 5 жён). Дома в усадьбе, предназначенные для жён и сыновей главы семьи, располагаются по чёткому плану. После смерти член семьи погребается в доме (даже если он большую часть жизни жил в другом месте), который более не используется. Усадьба наследуется младшим сыном. Практикуются брачный выкуп и умыкание, избегание между мужчиной и родителями жены. Сохраняется богатая устная историческая традиция. Традиционные верования - культ предков, верховного божества Ньяси (Ньясайе) и других. Сохраняются церемонии наречения имени (джуоги) и инициации (вместо обрезания проводится обряд удаления 6 передних нижних зубов), погребальный обряд (теро буру), церемонии изгнания злых духов (ньявава), вызывания дождя, шаманские ритуалы, «пивные праздники» (дуду, охангла), спортивные состязания (рамоги) и другие. Регулярные контакты с английскими колонизаторами с конца XIX века. Влияние англичан усиливается с начала XX века. Принимали активное участие в борьбе за независимость и в современной политической жизни Кении. Из Джолуо вышли известные политики и деятели культуры: Аджума Огинга Одинга, первый вице-президент независимой Кении, писательница Грейс Огот, историк Бетуэлл Огот и другие. Вне своей основной территории занимаются фермерством и работой по найму, часть живёт в городах.
Иллюстрации:
Джолуо в церемониальном уборе.
Архив БРЭ.
Джолуо. Похороны вождя.
Архив БРЭ.