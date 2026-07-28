ДЖОЛУО

ДЖОЛУО (луо, луо Ка­ви­рон­до, ни­ло­ты Ка­ви­рон­до; са­мо­на­зва­ние - Jo-Luo, Dholuo) - народ группы луо южные, третий по численности народ Кении .

Чис­лен­ность 4,2 миллиона человек (2007, оцен­ка). Рас­се­ле­ны в бас­сей­не залива Ви­нам на вос­то­ке озера Вик­то­рия на юго-за­па­де Ке­нии (провинция Ньян­за). Бо­лее 200 тысяч человек жи­вут так­же на се­ве­ре Тан­за­нии (область Ма­ра). Про­жи­ва­ют так­же в США, Ка­на­де, Ав­ст­ра­лии, стра­нах Ев­ро­пы. Го­во­рят на языке луо (до­луо). Рас­про­стра­нён так­же английский язык. Свыше 80% - хри­стиа­не.

Джолуо - в про­шлом ско­то­во­ды-ко­чев­ни­ки, пе­ре­шли к осед­ло­му руч­но­му зем­ле­де­лию в хо­де ми­гра­ций в рай­он залива Ви­нам с юга современного Су­да­на че­рез Уган­ду в XV-XVII века. Многие эле­мен­ты куль­ту­ры вос­при­ня­ли от со­сед­них бан­ту (лу­хья и других). Жен­щи­ны за­ни­ма­ют­ся зем­ле­де­ли­ем и гон­чар­ст­вом, муж­чи­ны - жи­вот­но­вод­ст­вом и куз­не­че­ст­вом. Тра­диционные по­се­ле­ния раз­бро­сан­ные, жи­ли­ще кар­кас­ное, об­ма­зан­ное гли­ной, круг­лое или квад­рат­ное в пла­не, со­ло­мен­ная кры­ша об­ра­зу­ет на­вес до 1 м ши­ри­ной. Муж­ская оде­ж­да - ко­жа­ные на­кид­ки (куо­ди) и на­бед­рен­ные по­вяз­ки (чие­но). Ны­не вме­сте с ору­жи­ем ис­поль­зу­ет­ся во вре­мя церемониальных тан­цев. Рас­про­стра­не­ны це­ре­мо­ни­аль­ные го­лов­ные убо­ры из ро­гов, страу­си­ных перь­ев, рас­крас­ка ли­ца, рук и ног. Джолуо де­лят­ся на 12 объ­е­ди­не­ний (джо-гем, джо-уге­нья, джо-се­ме, джо-кад­жу­лу, джо-ка­ра­чу­о­ньо, джо-нья­кач, джо-ка­бун­до, джо-ки­су­мо, джо-ка­но, джо-асем­бо, джо-уй­о­ма и джо-са­к­ва), до середины XIX века управ­ляв­ших­ся вер­хов­ны­ми ста­рей­ши­на­ми (ру­от), и пат­ри­ли­ней­ные ро­ды. Пат­ри­ли­ней­ность ук­ре­пи­лась в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од в свя­зи с со­кра­ще­ни­ем зе­мель­ных ре­сур­сов. Од­но­вре­мен­но уси­ли­ва­лись мат­ри­ли­ней­ные свя­зи, от­но­ше­ния по свой­ст­ву и адоп­ции. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па. Со­хра­ня­ют­ся боль­шие пат­ри­ар­халь­ные се­мьи, воз­рас­тные груп­пы и по­ли­ги­ния (до 5 жён). До­ма в усадь­бе, пред­на­зна­чен­ные для жён и сы­но­вей гла­вы се­мьи, рас­по­ла­га­ют­ся по чёт­ко­му пла­ну. По­сле смер­ти член се­мьи по­гре­ба­ет­ся в до­ме (да­же ес­ли он боль­шую часть жиз­ни жил в другом мес­те), ко­то­рый бо­лее не ис­поль­зу­ет­ся. Усадь­ба на­сле­ду­ет­ся млад­шим сы­ном. Прак­ти­ку­ют­ся брач­ный вы­куп и умы­ка­ние, из­бе­га­ние меж­ду муж­чи­ной и ро­ди­те­ля­ми же­ны. Со­хра­ня­ет­ся бо­га­тая уст­ная ис­то­рическая тра­ди­ция. Тра­диционные ве­ро­ва­ния - культ пред­ков, вер­хов­но­го бо­же­ст­ва Нья­си (Нья­сайе) и других. Со­храня­ют­ся це­ре­мо­нии на­ре­че­ния име­ни (джуо­ги) и ини­циа­ции (вме­сто об­ре­за­ния про­во­дит­ся об­ряд уда­ле­ния 6 пе­ред­них ниж­них зу­бов), по­гре­баль­ный об­ряд (те­ро бу­ру), це­ре­мо­нии из­гна­ния злых ду­хов (нья­ва­ва), вы­зы­ва­ния до­ж­дя, ша­ман­ские ри­туа­лы, «пив­ные празд­ни­ки» (ду­ду, оханг­ла), спор­тив­ные со­стя­за­ния (ра­мо­ги) и другие. Ре­гу­ляр­ные кон­так­ты с английскими ко­ло­ни­за­то­ра­ми с конца XIX века. Вли­я­ние анг­ли­чан уси­ли­ва­ет­ся с начала XX века. При­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в борь­бе за не­за­ви­си­мость и в современной по­ли­тической жиз­ни Ке­нии. Из Джолуо вы­шли из­вест­ные по­ли­ти­ки и деятели культуры: Ад­жу­ма Огин­га Один­га, пер­вый ви­це-пре­зи­дент не­за­ви­си­мой Ке­нии, пи­са­тель­ни­ца Грейс Огот, ис­то­рик Бе­туэлл Огот и другие. Вне сво­ей основной тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют­ся фер­мер­ст­вом и ра­бо­той по най­му, часть жи­вёт в го­ро­дах.

Иллюстрации:

Джолуо в це­ре­мо­ни­аль­ном убо­ре.

Архив БРЭ.

Джолуо. По­хо­ро­ны вож­дя.

Архив БРЭ.

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