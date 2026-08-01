ДЖОЛИТТИ ДЖОВАННИ
ДЖОЛИТТИ ДЖОВАННИ (итал. Giovanni Giolitti) - итальянский государственный и политический деятель.
Получил юридическое образование в Туринском университте (1860).
С 1862 года чиновник в Министерстве юстиции, затем в Министерстве финансов. С 1873 года генеральный инспектор финансов, с 1877 года секретарь казначейства. В 1882 году избран депутатом парламента от Либеральной партии, назначен государственным советником. Неоднократно входил в состав кабинетов министров (в 1889-1890 годах министр финансов, в 1901-1903 годах министр внутренних дел), занимал пост премьер-министра (май 1892 - ноябрь 1893, ноябрь 1903 - март 1905, май 1906 - декабрь 1909, март 1911 - март 1914, июнь 1920 – июнь 1921).
Джолитти оказал большое влияние на политику итальянского государства. Период итальянской истории с конца 1880-х до начала 1920-х годов, считающийся «золотым веком» итальянского либерализма, принято называть эпохой Джолитти (etа̀ giolittiana). В годы премьерства Джолитти в Италии были проведены либеральные реформы: введено государственное страхование, признаны права рабочих на организацию профсоюзов и проведение стачек, расширены избирательные права населения (в результате реформы 1912 года число избирателей увеличилось с 2903 тысяч до 8443 тысяч человек). Первоначально Джолитти выступал за развитие сотрудничества с социалистами и в 1903 году предлагал их лидеру Ф. Турати войти в правительство. Однако в последующие годы изменил свою позицию и в 1913 году инициировал заключение «пакта Джолитти - Джентилони» в целях противодействия избранию социалистов в парламент (пакт способствовал преодолению конфликта между Ватиканом и итальянским государством).
При Джолитти Италия вела активную колониальную политику в Северной и Восточной Африке, воевала против Турции (см. Итало-турецкая война 1911-1912 годов). В 1914-1915 годах Джолитти выступал против участия Италии в Первой мировой войне, возглавляя лагерь «нейтралистов». В 1920 году, в условиях подъёма стачечного движения, выступил с инициативой проведения переговоров между профсоюзами и конфедерацией промышленников, что позволило положить конец захватам предприятий рабочими. В 1920-1921 годах Джолитти выступал за включение депутатов от фашистской партии в правительство, в 1924 году перешёл в оппозицию Б. Муссолини, в 1928 году выступил против упразднения парламентского режима в Италии.
Сочинения:
Discorsi extraparlamentari. Torino, 1952;
Memorie della mia vita. Mil., 1922. Vol. 1-2. 2 ed. Mil., 1982.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.