ДЖОЛИТТИ ДЖОВАННИ

ДЖОЛИТТИ ДЖОВАННИ (итал. Giovanni Giolitti) - итальянский государственный и политический деятель.

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Ту­рин­ском университте (1860).

С 1862 года чи­нов­ник в Министерстве юс­ти­ции, за­тем в Министерстве фи­нан­сов. С 1873 года ге­не­раль­ный ин­спек­тор фи­нан­сов, с 1877 года сек­ре­тарь ка­зна­чей­ст­ва. В 1882 году из­бран де­пу­та­том пар­ла­мен­та от Ли­бе­раль­ной пар­тии, на­зна­чен государственным со­вет­ни­ком. Не­од­но­крат­но вхо­дил в со­став ка­би­не­тов ми­ни­ст­ров (в 1889-1890 годах министр фи­нан­сов, в 1901-1903 годах министр внутренних дел), за­ни­мал пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра (май 1892 - но­ябрь 1893, ноябрь 1903 - март 1905, май 1906 - декабрь 1909, март 1911 - март 1914, июнь 1920 – июнь 1921).

Джолитти ока­зал боль­шое влия­ние на по­ли­ти­ку итальянского го­су­дар­ст­ва. Пе­ри­од итальянской ис­то­рии с конца 1880-х до начала 1920-х годов, счи­таю­щий­ся «зо­ло­тым ве­ком» итальянского ли­бе­ра­лиз­ма , при­ня­то на­зы­вать эпо­хой Джолитти (etа̀ giolittiana). В го­ды пре­мьер­ст­ва Джолитти в Ита­лии бы­ли про­ве­де­ны ли­бе­раль­ные ре­фор­мы: вве­де­но государственное стра­хо­ва­ние, при­зна­ны пра­ва ра­бо­чих на ор­га­ни­за­цию проф­сою­зов и про­ве­де­ние ста­чек, рас­ши­ре­ны из­би­рательные пра­ва на­се­ле­ния (в ре­зуль­та­те ре­фор­мы 1912 года чис­ло из­би­ра­те­лей уве­ли­чи­лось с 2903 тысяч до 8443 тысяч человек). Пер­во­на­чаль­но Джолитти вы­сту­пал за раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва с со­циа­ли­ста­ми и в 1903 году пред­ла­гал их ли­де­ру Ф. Ту­ра­ти вой­ти в пра­ви­тель­ст­во. Од­на­ко в по­сле­дую­щие го­ды из­ме­нил свою по­зи­цию и в 1913 году ини­ции­ро­вал за­клю­че­ние «пак­та Джо­лит­ти - Джен­ти­ло­ни» в це­лях про­ти­во­дей­ст­вия из­бра­нию со­циа­ли­стов в пар­ла­мент (пакт спо­соб­ст­во­вал пре­одо­ле­нию кон­флик­та ме­ж­ду Ва­ти­ка­ном и итальянским государством).

При Джолитти Ита­лия ве­ла ак­тив­ную ко­ло­ни­аль­ную по­ли­ти­ку в Северной и Восточной Аф­ри­ке, вое­ва­ла про­тив Тур­ции (см. Ита­ло-ту­рец­кая вой­на 1911-1912 годов). В 1914-1915 годах Джолитти вы­сту­пал про­тив уча­стия Ита­лии в Первой ми­ро­вой вой­не , воз­глав­ляя ла­герь «ней­тра­ли­стов». В 1920 году, в ус­ло­ви­ях подъ­ё­ма ста­чеч­но­го дви­же­ния, вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой про­ве­де­ния пе­ре­го­во­ров ме­ж­ду проф­сою­за­ми и кон­фе­де­ра­ци­ей про­мыш­лен­ни­ков, что по­зво­ли­ло по­ло­жить ко­нец за­хва­там пред­при­ятий ра­бо­чи­ми. В 1920-1921 годах Джолитти вы­сту­пал за вклю­че­ние де­пу­та­тов от фа­ши­ст­ской пар­тии в пра­ви­тель­ст­во, в 1924 году пе­ре­шёл в оп­по­зи­цию Б. Мус­со­ли­ни , в 1928 году вы­сту­пил про­тив уп­разд­не­ния пар­ла­мент­ско­го ре­жи­ма в Ита­лии.

Сочинения :

Discorsi extraparlamentari. Torino, 1952;

Memorie della mia vita. Mil., 1922. Vol. 1-2. 2 ed. Mil., 1982.

Иллюстрация:

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